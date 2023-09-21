В Нью-Йорке впервые прошел саммит лидеров стран Центральной Азии и США

В Нью-Йорке впервые прошел саммит лидеров стран Центральной Азии и СШАВашингтон пытается ослабить связи региона с Россией и Китаем
В кулуарах сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке вечером 19 сентября завершился первый саммит лидеров стран Центральной Азии и США, именуемый С5+1. Президент США Джо Байден провел переговоры с президентами Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, Таджикистана Эмомали Рахмоном, Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и Киргизии Садыром Жапаровым. Формат C5+1 как региональная дипломатическая платформа на уровне правительств был сформирован в 2015 г.
Открывая саммит, Байден поблагодарил центральноазиатских президентов за «партнерский подход в решении проблем региональной безопасности», а также поделился с коллегами соображением, как Вашингтон и страны региона «могут работать вместе для дальнейшего укрепления суверенитета, процветания, а также для защиты прав человека». Лидеры обсудили создание более благоприятной деловой среды для торговли и инвестиций через создание бизнес-платформы для частного сектора. С этой целью Байден поручил агентству США по международному развитию (USAID) провести в октябре в одном из государств Центральной Азии министерское совещание для обсуждения практических шагов, которые «способствовали бы устойчивому экономическому развитию».
Американский президент также предложил участникам форума начать работу по привлечению инвестиций для открытия Транскаспийского международного транспортного коридора – маршрута в обход России, связывающего Китай со странами Европы через Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан и Грузию.
Токаев акцентировал внимание на создании благоприятных возможностей для американских компаний в разработке полезных ископаемых, в возобновляемой энергетике и обрабатывающей промышленности в Казахстане. Сегодня совместная доля американских Chevron и ExxonMobil в «Тенгизшевройл», крупнейшей нефтедобывающей компании страны, составляет 75%. Казахстан – главный торгово-экономический партнер США в регионе. Кроме того, США входят в тройку основных инвесторов в казахстанскую экономику (наряду с Нидерландами и Швейцарией). По данным компании Kazakh Invest, сумма накопленных американских инвестиций с 2005 г. превысила $95 млрд. В 2022 г. инвестиции США выросли в 1,8 раза по сравнению с прошлым годом до $5,1 млрд.
Президент Киргизии Жапаров отметил, что ключевым условием для экономической устойчивости любой страны являются бесперебойные поставки энергии. «Наша страна располагает почти половиной водных ресурсов региона. Гидроэнергетический потенциал Кыргызстана составляет около 142,5 млрд кВт ч в год, но используется на данный момент не более чем на 13%», – передает его слова пресс-служба президента. Для решения этой проблемы Жапаров призвал инвесторов к сотрудничеству для реализации проектов по строительству ГЭС и других объектов возобновляемых источников энергии, а также выразил надежду, что американцы окажут содействие в работе с международными финансовыми институтами.
С точки зрения политического диалога значимость формата C5+1 возросла: до этого саммиты, как правило, проходили на уровне министров иностранных дел, говорит эксперт Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. По его словам, через эти диалоговые площадки американцы стремятся ограничить экономическое взаимодействие государств Центральной Азии с Россией и в перспективе с Китаем. «Хотя до сегодняшнего дня торгово-инвестиционная активность США в регионе довольно скромная, на фоне роста международной напряженности этот регион остается перспективным направлением внешней политики Вашингтона», – отметил Притчин.
По мнению киргизского политолога Марса Сариева, Вашингтон готов предложить странам Центральной Азии финансирование альтернативных торговых маршрутов в Европу, а также рассматривает возможность возвращения туда своих военных баз. При этом государства региона, продолжает Сариев, будут стараться маневрировать и не пойдут на разрыв ни с Москвой, ни с Пекином.
Эскалация на Южном Кавказе также способствует американским планам в Центральной Азии, полагает Сариев. «Победа Азербайджана и возможное открытие Зангезурского коридора в Армении создаст возможность для стабильного торгового пути между Европой и регионом через Каспий. «США готовы финансировать этот проект и в итоге использовать его для ослабления китайской инициативы «Пояса и пути», – заключил эксперт.