В Нью-Йорке впервые прошел саммит лидеров стран Центральной Азии и США

Открывая саммит, Байден поблагодарил центральноазиатских президентов за «партнерский подход в решении проблем региональной безопасности», а также поделился с коллегами соображением, как Вашингтон и страны региона «могут работать вместе для дальнейшего укрепления суверенитета, процветания, а также для защиты прав человека». Лидеры обсудили создание более благоприятной деловой среды для торговли и инвестиций через создание бизнес-платформы для частного сектора. С этой целью Байден поручил агентству США по международному развитию (USAID) провести в октябре в одном из государств Центральной Азии министерское совещание для обсуждения практических шагов, которые «способствовали бы устойчивому экономическому развитию».