США конкурируют с Китаем за прокладку подводных интернет-кабелей

26 сентября Белый дом по итогам встречи президента Джо Байдена с лидерами тихоокеанских островных государств официально подтвердил отчет Агентства по торговле и развитию (USTDA) о том, что Вашингтон выделит $3 млн на изучение некоего проекта прокладки интернет-кабеля по дну Тихого океана. В сообщении, которое USTDA разместило на Facebook (входит в Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), отмечается, что это будет первый мощный оптоволоконный подводный кабель, соединяющий Тувалу, островную страну с населением около 11 000 человек, с внешним миром.