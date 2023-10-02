США конкурируют с Китаем за прокладку подводных интернет-кабелей

США конкурируют с Китаем за прокладку подводных интернет-кабелейВашингтон может использовать их для ограничения влияния Пекина в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Власти США намерены оказать поддержку проекту по прокладке интернет-кабеля, соединяющего Гуам, где находится одна из ключевых военных баз Вашингтона в регионе, и Американское Самоа, а также 12 тихоокеанских островных государств (Папуа – Новая Гвинея, Самоа, Тувалу, Фиджи, Науру, Маршалловы Острова, Кирибати, Острова Кука, Уоллис и Футуну, а также Федеративные Штаты Микронезии). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующие документы. Помимо США в финансировании инициативы могут принять участие Всемирный банк, правительства Австралии и Новой Зеландии.
Некоторые детали плана были обнародованы на международной конференции по подводным коммуникациям в Сингапуре 27–28 сентября консультантами Полом Макканном и Джоном Хиббардом (их фирма APTelecom занимается технико-экономическим исследованием проекта).
26 сентября Белый дом по итогам встречи президента Джо Байдена с лидерами тихоокеанских островных государств официально подтвердил отчет Агентства по торговле и развитию (USTDA) о том, что Вашингтон выделит $3 млн на изучение некоего проекта прокладки интернет-кабеля по дну Тихого океана. В сообщении, которое USTDA разместило на Facebook (входит в Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), отмечается, что это будет первый мощный оптоволоконный подводный кабель, соединяющий Тувалу, островную страну с населением около 11 000 человек, с внешним миром.
Координацией действий по выведению китайских компаний из таких консорциумов занимается межведомственная рабочая группа (неформальное название – Team Telecom). Согласно указу президента США от 4 апреля 2020 г. о Комитете по оценке иностранного участия в секторе телекоммуникационных услуг, группа состоит из чиновников госдепа, Пентагона, Агентства по нацбезопасности, минюста и ФБР. Она совместно с Федеральной комиссией по связи мониторит участие иностранных лиц в проектах телекоммуникационного сектора. Действия, связанные с блокировкой китайских юрлиц, выполняют ведомства и подотчетные им службы.
В госдепартаменте признали факт инструктажа посольств о необходимости убедить представителей правительства отдельных стран в опасности участия в китайских проектах, передает Reuters со ссылкой на анонимный источник. Также дипломаты рекомендовали иностранцам сотрудничать с американским кабелепрокладчиком SubCom LLC.
В инструментарий для убеждения входят угроза вторичными санкциями за сотрудничество с подсанкционными лицами и денежные гранты. Во время борьбы за проект SEA-ME-WE 6 (South East Asia – Middle East – Western Europe) по дну Индийского океана USTDA предоставило пяти телекомкомпаниям – Djibouti Telecom (Джибути), Telecom Egypt (Египет), Sri Lanka Telecom (Шри-Ланка), Dhivehi Raajjeyge Gulhun (Мальдивы), Network i2i Limited (Индия) – учебные гранты на общую сумму $3,8 млн за то, что они выбрали в качестве партнера SubCom вместо China Telecom и China Mobile.
Одной из основных мишеней американских ведомств стала компания HMN Tech (Huawei Marine Networks), принадлежавшая Huawei до 2019 г., когда в результате санкционного давления со стороны США основную долю приобрела фирма Hengtong (производит силовые и волоконно-оптические кабели). В итоге США, Австралия и Япония договорились профинансировать первый проект. Позже, в декабре 2021 г., минторг США добавил HMN в санкционный «список лиц» (entity list), ограничив компании доступ к американским технологиям.
Но китайцы не намерены отказываться от своей доли на рынке интернет-кабелей. В апреле 2023 г. в КНР объявили о проекте – альтернативе SEA-ME-WE 6, реализацией которого займутся ранее проигравшие тендер China Telecom и China Mobile, а HMN Tech будет конструировать кабель.
Подводные интернет-кабели
На морском дне насчитывается 550 кабелей (по данным TeleGeography на 1 июня 2023 г.), обеспечивающих 95% интернет-трафика (по данным CSIS на июнь 2021 г.): личная и корпоративная переписка, разного рода транзакции между институтами и частными лицами – все это работает благодаря подводным кабелям. За последние несколько лет США поспособствовали отстранению китайских подрядчиков от семи проектов по прокладке крупномасштабных подводных интернет-кабелей.
США на фоне крепнущих связей Китая и тихоокеанских государств опасаются потерять инициативу в отношениях с островными странами, поэтому они и готовы спонсировать такие проекты, рассказала «Ведомостям» профессор СПбГУ Яна Лексютина. «На недавнем саммите Байдена и лидеров тихоокеанских островных стран американский лидер пообещал оказать разностороннюю, в том числе и экономическую, поддержку. Это можно рассматривать как проявление поддержки Австралии, которая считает эти острова важной частью собственной системы безопасности и обеспокоена крепнущими связями этих островов с Китаем», – подчеркнула эксперт.
Пекин на протяжении нескольких лет пытается создать новый формат отношений с тихоокеанскими островами, включающий оборонное сотрудничество, что не выгодно ни Вашингтону, ни Канберре, заключает Лексютина.
Реализация подобных инициатив может быть использована США в том числе для нужд собственных разведывательных служб, считает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По словам эксперта, несмотря на технологическую сложность прокладки подводных кабелей, отслеживание проходящей по ним информации не представляет значительных сложностей для спецслужб таких стран, как США. «Рынок интернет-кабелей носит помимо финансовой стратегическую важность, которую понимают как в Вашингтоне, так и в Пекине», – резюмировал эксперт.