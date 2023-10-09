Кабмин поручил проработать механизм минимизации штрафов для бюджетных учреждений

Григоренко, в свою очередь, заметил на правчасе, что в 2022 г. количество проверок по всей стране сократилось почти в 5 раз по сравнению с 2019 г., когда стартовала реформа контроля и надзора. В прошлом году было проведено 339 000 проверок, две трети из них не были связаны со сферой бизнеса, уточнил он. По словам вице-премьера, главным изменением в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности стало обязательное применение риск-ориентированного подхода к проведению проверок.