Кабмин поручил проработать механизм минимизации штрафов для бюджетных учреждений

Кабмин поручил проработать механизм минимизации штрафов для бюджетных учрежденийПри полном устранении нарушений Минэк предлагает освобождать их от денежных взысканий
Правительство России поручило Минюсту и заинтересованным федеральным органам исполнительной власти проработать механизм, позволяющий контрольно-надзорным органам не штрафовать бюджетные учреждения и их руководителей за нарушения, устранение которых связано с полномочиями их учредителей – региональных органов власти и муниципалитетов. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель пресс-службы Белого дома. Поручение дано по итогам правительственного часа в Госдуме (ГД) «О мерах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности» с участием вице-премьера Дмитрия Григоренко, который прошел 12 июля.
Минэкономразвития, по словам представителя пресс-службы правительства, уже подготовило ряд предложений (см. врез). Ведомство предлагает распространить действующую сейчас для государственных и муниципальных школ и детсадов практику замены контрольно-надзорных мероприятий на профилактические визиты на другие бюджетные организации. В частности, «на государственные и муниципальные учреждения в сфере здравоохранения и социального обслуживания детей», уточнил представитель пресс-службы кабмина.
«В этом случае в целях оценки соблюдения требований могут проводиться контрольные (надзорные) действия и допускается выдача предписания, в том числе учредителю. При этом учреждение не штрафуется, если нарушения полностью устранены», – пояснил он.
Также Минэк предлагает внедрить механизм соглашения между учреждением и контрольно-надзорными органами, которое «предусматривает формирование индивидуальной дорожной карты устранения нарушений с учетом имеющихся у учредителя средств и характера нарушений». «Если такое соглашение выполняется, то учреждение также освобождается от ответственности», – добавил представитель пресс-службы правительства.
«Ведомости» направили запросы в Минюст и Минэкономразвития.
Бюджетные учреждения и муниципалитеты подвергаются, возможно, и обоснованным претензиям, но вместо профилактики вводятся штрафы, говорит председатель комитета Совета Федерации (СФ) по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. «Муниципальные бюджеты у нас дефицитные, они формируются в значительной степени за счет субвенций, дотаций. Поэтому штрафовать социально направленные муниципальные учреждения абсолютно неверно», – сказал он «Ведомостям».
Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, в свою очередь, во время июльского правительственного часа в ГД предлагал разработать нормативный акт, согласно которому при проверке бюджетных учреждений надзорные органы выносили бы решения в том случае, если средства на устранение допущенных нарушений выделены, но израсходованы нецелевым образом.
«У нас же получается так: деньги не выделяет район или город, а спрашивают с учреждения образования или с детского садика – с директоров этих учреждений. Но отвечает за это все‑таки глава района или города, потому что он не профинансировал. Здесь было бы правильно дать четкий сигнал», – заявлял он.
Григоренко, в свою очередь, заметил на правчасе, что в 2022 г. количество проверок по всей стране сократилось почти в 5 раз по сравнению с 2019 г., когда стартовала реформа контроля и надзора. В прошлом году было проведено 339 000 проверок, две трети из них не были связаны со сферой бизнеса, уточнил он. По словам вице-премьера, главным изменением в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности стало обязательное применение риск-ориентированного подхода к проведению проверок.
Проблема излишней активности контрольно-надзорных органов в отношении муниципалитетов обсуждалась и на прошедших 3 октября в СФ парламентских слушаниях по бюджету. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров тогда обратил внимание, что для удовлетворения всех выставленных надзорными ведомствами требований в бюджет региона на 2024 г. необходимо дополнительно заложить 27 млрд руб. При том что доходная часть краевого бюджета на 2023 г. составляет 160,2 млрд руб., а расходная – 190,1 млрд руб., следует из закона о бюджете Ставропольского края.
Председатель СФ Валентина Матвиенко заметила, что в условиях введенного в 2022 г. моратория на проверки бизнеса контрольно-надзорные органы «с двойным упорством начали проверки муниципальных органов власти, начали их душить и накладывать опять финансовые обязательства, понимая, что и время не то, и денег-то нет». Она предложила кабмину «очень внимательно рассмотреть [проблему] и держать на контроле».
По словам Тимченко, вопрос будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний комиссии СФ по мониторингу законодательства РФ в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. «Нам надо уйти от проверок и прийти к профилактическим визитам, подсказывая тем или иным структурам, где не совершить ошибки», – пояснил Тимченко.
Мораторий на плановые проверки предприятий был частью комплекса мер, предложенных в прошлом году кабинетом министров для обеспечения устойчивости развития экономики и снижения нагрузки на бизнес в условиях санкций. 29 декабря 2022 г. премьер-министр РФ Михаил Мишустин продлил его на 2023 г.