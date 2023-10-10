О чем говорили на заседании программной комиссии «Единой России»

Секретарь Генсовета партии, сенатор Андрей Турчак сообщил, что народная программа «Единой России» выполнена на 53% – в ее рамках с 2021 г. построены 411 школ, 258 детских садов, 762 учреждения здравоохранения, 70 спортивных комплексов, реконструированы 2600 школ и 2500 медучреждений и др. Руководитель центрального исполкома «Единой России», депутат Госдумы Александр Сидякин уточнил, что все направления народной программы реализованы на 50-87% от годового плана. По его словам, самый высокий уровень реализации по итогам шести месяцев у направления «Гражданская солидарность и молодежная политика». Также высокий уровень достижений и направлений «Удобная и комфортная жизнь» – 85% и у «Экономики развития» и «Заботы о каждом нуждающимся» – по 84%.