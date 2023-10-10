О чем говорили на заседании программной комиссии «Единой России»Турчак заявил о выполнении партией народной программы на 53%
В Москве 10 октября состоялось заседание программной комиссии «Единой России», на котором обсуждались промежуточные итоги реализации народной программы партии в этом году, а также ее финансирование в бюджете на 2024-2026 гг.
Секретарь Генсовета партии, сенатор Андрей Турчак сообщил, что народная программа «Единой России» выполнена на 53% – в ее рамках с 2021 г. построены 411 школ, 258 детских садов, 762 учреждения здравоохранения, 70 спортивных комплексов, реконструированы 2600 школ и 2500 медучреждений и др. Руководитель центрального исполкома «Единой России», депутат Госдумы Александр Сидякин уточнил, что все направления народной программы реализованы на 50-87% от годового плана. По его словам, самый высокий уровень реализации по итогам шести месяцев у направления «Гражданская солидарность и молодежная политика». Также высокий уровень достижений и направлений «Удобная и комфортная жизнь» – 85% и у «Экономики развития» и «Заботы о каждом нуждающимся» – по 84%.
По словам Турчака, особое внимание уделено участникам спецоперации и новым регионам – в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях восстановлены 2500 многоквартирных домов и 150 соцобъектов, «жители получают пенсии, пособия и соцвыплаты по российским стандартам». «Исполнение народной программы, как и прежде, заложено в проекте федерального бюджета на следующие три года. Идем в графике», – подчеркнул секретарь Генсовета.
Председатель «ЕР», зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев пообещал, что партия продолжит выполнять свои обещания, зафиксированные в народной программе. По его словам, при работе над федеральным бюджетом «постарались максимально учесть пожелания избирателей», например, в части индексации маткапитала, пенсий, МРОТ и др. Также «Единая Россия» предложила увеличить на 26,5 млрд руб. программу комплексного развития сельских территорий.
На мероприятии министр просвещения Сергей Кравцов пообещал, что все обязательства, взятые «Единой Россией» по части общего и среднего образования, будут выполнены. Так Минпросвещения запустит программу по капремонту детских садов и учреждений среднего профессионального образования с 2025 г., курировать которую будет «ЕР». Программа, уверен министр, будет такой же эффективной, как и реализуемая сейчас программа по капремонту школ.
На горячее питание школьников в следующем году предусмотрено дополнительно 5,7 млрд руб., а на обеспечение безопасности школ в новых регионах – 9,3 млрд руб. ежегодно в 2024-2026 гг. Еще 2 млрд руб. будут выделены на допфинансирование директоров по воспитанию в колледжах.
Министр труда и соцзащиты Антон Котяков рассказал, что на финансирование положений народной программы по соцподдержке россиян в бюджете предусмотрено 1,9 трлн руб. Будет проиндексировано, в частности, единое пособие на детей до 17 лет, которое получают родители уже 9,8 млн детей, а также материнский капитал. В бюджете, отметил министр, предусмотрена индексация маткапитала на 7,5%, в результате чего родители смогут получить выплату на первого ребенка в размере около 631 000 руб., а на второго (если семья не получала сертификат на первого ребенка) – 834 000 руб.
Котяков также рассказал об интеграции новых регионов в социально-трудовую сферу РФ. По его словам, уже было назначено почти 246 000 единых пособий, которые получают родители детей, а также 770 000 пенсий из Соцфонда для жителей новых регионов.
На заседании председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова рассказала, что партия предлагает увеличить на 9 млрд руб. финансирование программы «Профессионалитет». По ее словам, это позволит вместо 70 техникумов и колледжей ежегодно охватывать 100, что «безусловно, увеличит количество подготовленных специалистов». Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Андрей Исаев озвучил предложение партии увеличить до 10,5 млрд руб. финансирование модернизации центров занятости. Министр финансов России Антон Силуанов подтвердил, что Минфин проработает эти предложения ко второму чтению бюджета.