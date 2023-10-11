ЕС откроет расследование против Китая из-за субсидирования металлургов

Спустя два года после заморозки междоусобных торговых споров США и ЕС на совместном саммите могут объявить и о заключении глобального соглашения об устойчивом производстве стали и алюминия (GSA), которое будет ограничивать экспорт китайских металлов, говорится в материале FT. К нему могут впоследствии присоединиться такие страны, как Великобритания и Япония, если они тоже согласятся ввести пошлины против китайской продукции. Кроме этого США и ЕС подпишут соглашение о заморозке внешнеторгового конфликта на время обсуждения второй части GSA, которая включает в себя вопросы декарбонизации производства стали и алюминия. Европейские источники газеты при этом считают, что Байдену будет необходимо обеспечить сохранение рабочих мест в сталелитейной промышленности – например, в штатах Пенсильвания и Огайо, чтобы увеличить там свои шансы на победу на выборах 2024 г.