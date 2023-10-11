ЕС откроет расследование против Китая из-за субсидирования металлургов

ЕС откроет расследование против Китая из-за субсидирования металлурговЗа это США пообещали не вводить тарифы на европейскую сталь
Новое расследование в отношении Китая из-за возможного субсидирования его правительством производителей стали может быть открыто Евросоюзом (ЕС). Объявление об этом, вероятно, будет сделано на саммите ЕС – США в Вашингтоне 20 октября, сообщила газета Financial Times (FT). Утверждается, что такая просьба поступила от американцев в качестве условия того, что Вашингтон вновь не введет тарифы на сталь и алюминий из ЕС, как это уже было при администрации президента Дональда Трампа в 2018 г. Тогда ЕС в ответ обложил пошлинами ряд наименований продукции США, а также джинсы Levi’s и мотоциклы Harley-Davidson. Но после прихода к власти Джо Байдена в октябре 2021 г. стороны договорились приостановить действие таможенных тарифов на сталь и алюминий ради совместной работы над соглашением в этой сфере.
Спустя два года после заморозки междоусобных торговых споров США и ЕС на совместном саммите могут объявить и о заключении глобального соглашения об устойчивом производстве стали и алюминия (GSA), которое будет ограничивать экспорт китайских металлов, говорится в материале FT. К нему могут впоследствии присоединиться такие страны, как Великобритания и Япония, если они тоже согласятся ввести пошлины против китайской продукции. Кроме этого США и ЕС подпишут соглашение о заморозке внешнеторгового конфликта на время обсуждения второй части GSA, которая включает в себя вопросы декарбонизации производства стали и алюминия. Европейские источники газеты при этом считают, что Байдену будет необходимо обеспечить сохранение рабочих мест в сталелитейной промышленности – например, в штатах Пенсильвания и Огайо, чтобы увеличить там свои шансы на победу на выборах 2024 г.
Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2022 г. мировые сталелитейные мощности достигли рекордного уровня. На долю Китая приходится 54% мирового производства стали. При этом объемы экспорта металла из Китая в 2023 г. достигли самого высокого уровня за шесть лет. Ранее Брюссель неоднократно вводил и продлевал антидемпинговые пошлины на 10 категорий импортируемой из КНР стали и различные квоты на отдельные виды товаров (например, только в июне 2023 г. на пять лет были продлены пошлины на ряд наименований горячекатаного плоского проката).
Возможное расследование Еврокомиссии по субсидированию китайским правительством местных производителей станет уже вторым подобным делом: 4 октября ЕС официально начал проводить аналогичное расследование в отношении китайских электромобилей. Согласно уведомлению, опубликованному в официальном журнале ЕС, оно будет касаться новых автомобилей с полным батарейным питанием (BEV) и субсидий, которые китайское государство могло предоставлять их производителям. Более того, Брюссель рассматривает возможность проведения расследования против китайских ветрогенераторов, которое также может привести к введению пошлин.
Новые расследования ЕС не говорят автоматически о его желании развязать торговую войну с Китаем. Брюссель принимает логичные меры в рамках жесткой конкуренции в промышленности и секторе зеленой экономики, считает заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин. С другой стороны, и попытки Пекина вывести ЕС из-под американского влияния так и не увенчались успехом, добавляет он. Вероятнее всего, Китай надеялся хотя бы избежать нового витка обострения с ЕС в результате длительных переговоров с его чиновниками, добавляет Луконин. Удар по экспорту стали может быть весьма чувствительным для КНР: несмотря на стремление ее властей выстроить экономику с опорой на внутренний спрос и высокие технологии, пока стабильно открытые рынки сбыта КНР просто необходимы.