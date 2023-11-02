Лидеры США и Китая встретятся в середине ноября в ходе саммита АТЭС в Калифорнии

Лидеры США и Китая встретятся в середине ноября в ходе саммита АТЭС в КалифорнииОни попытаются стабилизировать двусторонние отношения в мире
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что США ожидают в середине ноября приезда в страну председателя КНР Си Цзиньпина на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). На его полях пройдут переговоры лидера КНР с президентом США Джо Байденом. Форум пройдет в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября. «Это будет конструктивная встреча. Президент с нетерпением ждет ее», – сказала Жан-Пьер. При этом она не стала приводить подробности повестки переговоров, лишь отметив, что «президенту предстоит провести трудный, но важный разговор». Пресс-секретарь также сказала, что «острая конкуренция» между двумя странами подразумевает необходимость вести интенсивную дипломатию.
Следом информацию о готовности Си ехать в США подтвердил на пресс-конференции официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. По его словам, Китай и США пришли к согласию о необходимости организации встречи глав двух государств в Сан-Франциско. При этом он снова сделал отсылку к словам министра иностранных дел Китая Ван И, которые тот произнес во время своего визита в США в конце октября: дорога к встрече лидеров в Сан-Франциско не может быть пройдена «на автопилоте», а для этого «необходимо на практике реализовать консенсус двух государств», которого Си и Байден достигли во время их предыдущей встречи на саммите G20 на Бали в ноябре 2022 г., пишет CGTN. В частности, тогда по итогам саммита в пресс-релизах лидеров фигурировала формулировка «ответственное соперничество» и выражалась надежда на новый уровень американо-китайских отношений для решения глобальных проблем.
Накануне, 31 октября, в гонконгской газете South China Morning Post была опубликована статья о причинах, почему Пекин оттягивал подтверждение визита Си в США. По мнению аналитиков, такое поведение отражало низкий уровень доверия между сторонами, политическую культуру КНР, опасения, что Си может оказаться в неловком положении из-за событий, произошедших в последнюю минуту. Кроме того, Китай, возможно, хотел бы добиться каких-то гарантий со стороны американцев в преддверии визита – например, обещаний, что власти США не будут объявлять о новых санкциях или других аналогичных мерах во время визита.
У Си уже есть необычный личный опыт общения с американским лидером на его территории – с Дональдом Трампом в 2017 г. Тогда во время десерта он сообщил главе КНР о запуске ракет в направлении Сирии. «Он замолчал на 10 секунд, а потом попросил переводчика повторить», – говорил Трамп о первой реакции председателя КНР на эти слова. Байден анонсировал новую встречу с Си еще в июне. Впервые о том, что Белый дом приступил к планированию встречи президента США и председателя КНР на полях саммита АТЭС, сообщила газета The Washington Post 6 октября. При этом их встреча на саммите G20 2023 г. в Индии не состоялась, так как Си решил пропустить это мероприятие.
26 сентября посол по особым поручениям МИД России и старший ее представитель в АТЭС Марат Бердыев сообщил, что Вашингтон не собирается приглашать некоторых мировых лидеров на предстоящий саммит в Сан-Франциско, в том числе президента Владимира Путина, из-за санкционных ограничений. Всего в АТЭС входят 19 стран и две территории Азиатско-Тихоокеанского региона.
Для Си важна прямая встреча с Байденом, которая поможет понять нынешний подход американцев к Тайваню и ситуации в Южно-Китайском море, говорит директор ИСАА МГУ Алексей Маслов. Китай в идеале хотел бы, чтобы США не вмешивались в эти споры вообще, добавляет он. При этом Си наверняка получил какие-то заверения через Ван И о том, что в Сан-Франциско не будет жесткой критики Китая, а стороны готовы к позитивным переговорам. Но если за оставшееся время случится какая-нибудь провокация наподобие февральской с воздушными шарами, то визит может сорваться, допускает Маслов.
Кроме того, КНР в последнее время выдвинула ряд новых проектов в рамках инициативы «Пояс и путь», которые как дополняют, так и идут вразрез с форматом АТЭС. Эта организация продолжает функционировать в рамках первоначальной концепции 1990-х гг. (прежде всего речь про экономическое взаимодействие), а «Пояс и путь» идет по пути цифровизации и наукоемкости, что Си выгодно сможет подчеркнуть в США. Китай также волнуют вопросы логистики, которые возникли вследствие конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, и, вероятно, Пекин пробует всеми путями наладить торговое взаимодействие, говорит Маслов.
Если в оставшееся до форума АТЭС время не произойдет каких-то чрезвычайных ситуаций, то в Сан-Франциско состоятся действительно важные переговоры в условиях напряженности в отношениях КНР и США, считает профессор СПбГУ Яна Лексютина. При этом стороны не могут себе позволить организовать встречные государственные визиты и потому пользуются привязкой к большим мероприятиям вроде АТЭС. Особенность китайской дипломатии последних месяцев состоит в том, что Китай поздно подтверждает участие Си в том или ином мероприятии. Более того, долго не объявлялись даже конкретные даты проведения форума «Пояс и путь» – и такое поведение китайцев трудно объяснить рационально, говорит эксперт.