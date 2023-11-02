Лидеры США и Китая встретятся в середине ноября в ходе саммита АТЭС в Калифорнии

Следом информацию о готовности Си ехать в США подтвердил на пресс-конференции официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. По его словам, Китай и США пришли к согласию о необходимости организации встречи глав двух государств в Сан-Франциско. При этом он снова сделал отсылку к словам министра иностранных дел Китая Ван И, которые тот произнес во время своего визита в США в конце октября: дорога к встрече лидеров в Сан-Франциско не может быть пройдена «на автопилоте», а для этого «необходимо на практике реализовать консенсус двух государств», которого Си и Байден достигли во время их предыдущей встречи на саммите G20 на Бали в ноябре 2022 г., пишет CGTN. В частности, тогда по итогам саммита в пресс-релизах лидеров фигурировала формулировка «ответственное соперничество» и выражалась надежда на новый уровень американо-китайских отношений для решения глобальных проблем.