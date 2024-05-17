Почему страны НАТО готовы возобновить взаимодействие с РФ в Арктическом совете

Почему страны НАТО готовы возобновить взаимодействие с РФ в Арктическом советеПрагматичное сотрудничество возможно благодаря желанию Норвегии не допустить развала структуры
Запад поддерживает с Россией контакты через Арктический совет, утверждает агентство Reuters. Отношения между Москвой и западными странами фактически находятся в состоянии глубокой заморозки после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 г., но нынешний председатель Арктического совета – Норвегия стремится поддерживать «ограниченное сотрудничество» c Россией через эту структуру.
По данным агентства, в марте 2024 г. проходили виртуальные учения у берегов Норвегии, в которых принимала участие и Россия. «У нас была хорошая связь [во время учений] со всеми государствами, включая Россию», – заявил председатель рабочей группы Арктического совета по предупреждению чрезвычайных ситуаций Оле Кристиан Бьеркемо.
Reuters ссылается на официальные лица совета, которые уверены, что прагматичное сотрудничество на техническом или научном уровне может быть правильным решением. При этом контакты между членами совета на политическом уровне по-прежнему признаны невозможными, пока продолжаются боевые действия.
По словам источника «Ведомостей» в одной из российских госструктур, эту тему со стороны РФ вели МЧС, Минтранс и Минприроды.
Арктический совет – созданная в 1996 г. международная организация, которая призвана содействовать сотрудничеству в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов. Совет занимается широким спектром задач в Арктике – от борьбы с загрязнением окружающей среды до проведения поисково-спасательных операций. В состав совета входят все восемь арктических государств: США, Канада, Норвегия, Финляндия, Швеция, Дания, Исландия и Россия.
При этом семь западных стран – все они в настоящее время являются членами военного альянса НАТО – объявили о приостановке сотрудничества с Москвой после начала спецоперации в марте 2022 г. Таким образом, была приостановлена треть из 130 проектов Арктического совета, в которые Россия была вовлечена напрямую. Прекращение работы совета поставило под угрозу безопасность Арктики и подрывало усилия по борьбе с изменением климата в регионе, где потепление происходит в 4 раза быстрее, чем в остальном мире. Именно этого стремится избежать Норвегия, которая в мае 2023 г. заняла на два года по ротации пост председателя Арктического совета, приняв полномочия от России (церемония тогда прошла в онлайн-режиме, что исключило возможность продолжения традиции передачи деревянного молотка председателя от министра иностранных дел России Сергея Лаврова норвежскому коллеге).
Как говорил ранее заместитель министра иностранных дел Норвегии Мария Вартерессиан, «главная цель норвежского председательства состоит в том, чтобы обеспечить выживание этой структуры, потому что мы не можем позволить себе потерять ее». Но уже в феврале 2024 г. МИД России сообщил о приостановке выплаты ежегодных взносов в Арктический совет «до возобновления практической работы в данном формате с участием всех стран-членов». Речь идет о реализации совместных проектов, касающихся вопросов сохранения экосистемы Заполярья, проведения полярных исследований, повышения качества жизни народов Крайнего Севера и др. В МИДе тогда подчеркнули, что пока вопрос о возможном выходе России из Арктического совета не стоит в практической плоскости.
Между тем рассматривать Арктический совет как последний конструктивный канал связи России с Западом было бы неверно, говорит научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Фактически западные страны бойкотировали мероприятия с участием России, в результате чего программа российского председательства была сорвана. Сейчас в совете председательствует Норвегия, и ожидать от нее реальной активизации связей с Россией все-таки не стоит. Активное взаимодействие сторон может быть возобновлено только в случае серьезных форс-мажорных обстоятельств вроде загрязнения окружающей среды. Учения же, в которых приняла участие Россия, следует воспринимать как исключение. По мнению Кортунова, к этому вопросу можно подойти с ограниченным оптимизмом и понадеяться, что таким образом был дан сигнал на сближение с Россией в рамках совета. При этом в развале Арктического совета западные страны также не заинтересованы – в Арктике у них с Россией есть совпадение интересов, а без участия Москвы любая кооперация в регионе обречена на провал.
Арктический совет все же может быть использован как конструктивный канал общения с Западом, считает младший научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Никита Белухин. Здесь, по словам эксперта, играет свою роль факт норвежского председательства. Для Норвегии первоочередная цель – не допустить развала Арктического совета, а значит, Осло будет весьма конструктивно выстраивать отношения с Россией. Сейчас подобное взаимодействие может касаться спасательных операций и экологической безопасности в регионе. Кроме того, Западу необходимо поддерживать отношения с Россией для получения данных при выстраивании правдоподобного и эффективного прогнозирования климата в регионе, так что такое взаимодействие выгодно и ему.
Несмотря на новости о поддержании контактов, Арктический совет сегодня институт, который находится под угрозой, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисэн. Европейцы впервые опешили еще в 2019 г., когда бывший госсекретарь США Майк Помпео приехал на Арктический совет и произнес там «агрессивную антироссийскую геополитическую речь», говорит он. Арктика традиционно была регионом сотрудничества, даже во времена высокой напряженности в международных отношений, а Арктический совет – формат, который не включал в себя военное позиционирование. Однако сегодня европейцы смирились с таким подходом и остальные страны Арктического совета практически приостановили все сотрудничество с Россией, подчеркивает норвежский эксперт. Так как все семь остальных государств теперь члены НАТО, Россия ищет себе партнеров в Арктике среди стран Востока. В результате этого Арктический совет, как и все другие панъевропейские институты, скорее всего, еще больше ослабнет, а на смену таким форматам придет блоковая политика, заключает Дисэн.
При этом Россия развивает сотрудничество с Китаем в арктическом регионе. Россия и Китай создадут совместную комиссию по развитию Северного морского пути, сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в эфире «Первого канала» в ходе государственного визита президента России в Китай.
Мартовские виртуальные учения Арктического совета свидетельствуют о понимании арктическими государствами и ныне председательствующей в нем Норвегией бесперспективности сохранения и развития циркумполярной цивилизации (находящейся за полярным кругом. – «Ведомости») без участия России, говорит ведущий научный сотрудник отдела международно-политических проблем ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова Катерина Лабецкая. Три ключевых соглашения Арктического совета – о сотрудничестве в авиационном и морском поиске и спасании в Арктике, о сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на загрязнение моря нефтью в Арктике и по укреплению международного арктического научного сотрудничества – сохраняют свою актуальность для региона и в условиях гибридной войны, затронувшей арктический фронт. Нереальна имплементация без России и Стратегического плана Арктического совета на 2021–2030 гг., уверена Лабецкая.
Но помимо Арктического совета и дипломатических каналов есть и другие полезные формы взаимодействия в мировом Заполярье, например международная ассамблея «Арктический круг», инициированная Исландией, и норвежские «Арктические фронтиры». При этом в заморозке работы Арктического совета не заинтересованы ни Запад, ни Россия. Более того, Запад опасается создания Россией в Заполярье новых механизмов регионального или глобального управления. Как считает Лабецкая, у России есть неплохие шансы упрочить свое лидерство в циркумполярной цивилизации, несмотря на то что это долгий и трудоемкий процесс. В этом контексте важны слова Лаврова о том, что «упускать из виду дипломатическую и политическую борьбу, которая ведется за пространство от наших северных границ вплоть до Северного полюса, было бы немного неразумно».