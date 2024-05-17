Почему страны НАТО готовы возобновить взаимодействие с РФ в Арктическом совете

Между тем рассматривать Арктический совет как последний конструктивный канал связи России с Западом было бы неверно, говорит научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Фактически западные страны бойкотировали мероприятия с участием России, в результате чего программа российского председательства была сорвана. Сейчас в совете председательствует Норвегия, и ожидать от нее реальной активизации связей с Россией все-таки не стоит. Активное взаимодействие сторон может быть возобновлено только в случае серьезных форс-мажорных обстоятельств вроде загрязнения окружающей среды. Учения же, в которых приняла участие Россия, следует воспринимать как исключение. По мнению Кортунова, к этому вопросу можно подойти с ограниченным оптимизмом и понадеяться, что таким образом был дан сигнал на сближение с Россией в рамках совета. При этом в развале Арктического совета западные страны также не заинтересованы – в Арктике у них с Россией есть совпадение интересов, а без участия Москвы любая кооперация в регионе обречена на провал.