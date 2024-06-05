Партия Нарендры Моди неуверенно победила на выборах в Индии

Во-первых, разочарование связано с сохранением проблем в социально-экономической сфере, прежде всего высоких уровней безработицы и инфляции. Во-вторых, значительная часть избирателей обеспокоена усилением риторики партии индусского большинства, направленной против религиозных меньшинств, прежде всего мусульман, а также давлением на политических оппонентов и средства массовой информации. Кроме того, оппозиции удалось создать относительно устойчивый блок, объединившись вокруг ИНК. Но Моди вряд ли придется идти на серьезные уступки для создания коалиционного правительства, продолжила эксперт. Уже многие годы БДП возглавляет «Национальный демократический альянс» из более чем 30 партий. В то же время оппозиции удалось сплотиться вокруг цели победить Моди, что привело к неплохому результату. Но дальнейшая перспектива зависит от способности сотрудничать во время обычного законотворческого процесса, полагает Зеегофер.