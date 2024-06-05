Партия Нарендры Моди неуверенно победила на выборах в Индии

Партия Нарендры Моди неуверенно победила на выборах в ИндииЕй придется собирать в парламенте коалицию
Правящая партия Индии «Бхаратия джаната парти» (БДП) премьер-министра Нарендры Моди лидирует на выборах в индийский парламент с результатом 241 место. Но для получения права формировать правительство самостоятельно необходимо получить 272 мандата.
В целом «Национальный демократический альянс» во главе с БДП получит 294 места. Его основной конкурент, блок I.N.D.I.A. во главе с Индийским национальным конгрессом (ИНК), получает 232 места в 543-местной нижней палате индийского парламента, лок сабхе, сообщает Times of India.
БДП прогнозировали разгромную победу – согласно ранним экзитполам, избирательный блок Моди должен был набрать от 353 до 401 места. Оппозиционному альянсу I.N.D.I.A. прочили только от 125 до 182 мест. В 2019 г., когда проводились предыдущие выборы, «Национальный демократический альянс» Моди получил 353 места, сама БДП – 303 места и сформировала правительство единолично, а ИНК – лишь 52 места.
Голосование в Индии проходило в семь этапов и заняло 44 дня – необходимо было обеспечить возможность проголосовать для 968,6 млн избирателей, в том числе жителей отдаленных деревень. Согласно индийским законам, избирательные участки должны были находиться не более чем в 2 км от мест проживания электората. По данным ЦИК Индии, всего в голосовании приняло участие 642 млн человек, явка составила 62%. Как заявил руководитель ЦИК Раджив Кумар, таким образом был установлен новый мировой рекорд по количеству избирателей, принявших участие в выборах.
Небольшим одномоментным падением на 3,76 и 3,67% отреагировали на новости о неуверенной победе Моди фондовые индексы Nifty и BSE – первым за четыре года.
При всей личной популярности Моди за два срока у части населения накопился ряд вопросов к БДП, что было использовано оппозицией, говорит младший научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Евгения Зеегофер.
Во-первых, разочарование связано с сохранением проблем в социально-экономической сфере, прежде всего высоких уровней безработицы и инфляции. Во-вторых, значительная часть избирателей обеспокоена усилением риторики партии индусского большинства, направленной против религиозных меньшинств, прежде всего мусульман, а также давлением на политических оппонентов и средства массовой информации. Кроме того, оппозиции удалось создать относительно устойчивый блок, объединившись вокруг ИНК. Но Моди вряд ли придется идти на серьезные уступки для создания коалиционного правительства, продолжила эксперт. Уже многие годы БДП возглавляет «Национальный демократический альянс» из более чем 30 партий. В то же время оппозиции удалось сплотиться вокруг цели победить Моди, что привело к неплохому результату. Но дальнейшая перспектива зависит от способности сотрудничать во время обычного законотворческого процесса, полагает Зеегофер.
За годы пребывания Моди у власти с 2014 г. у части индийского электората накопилась усталость, соглашается почетный научный сотрудник фонда Observer Research Foundation (Индия) Нандан Унникришнан. Это связано не только с тем, что экономический рост последних лет пока не улучшил положения большинства населения, но и с обеспокоенностью граждан авторитарным подходом премьера к решению некоторых вопросов. Итоги нынешних выборов могут оказать значительное влияние на внутреннюю политику, так как БДП придется частично дорабатывать свою избирательную программу и учитывать определенные интересы союзников по коалиции, продолжает эксперт.
Что касается внешней политики, то здесь особых изменений не будет. Индия продолжит стремиться к статусу великой державы. Особое внимание, как и сейчас, будет уделено партнерству с Россией и США. Одним из направлений сотрудничества с этими двумя странами будет сдерживание Индией угрозы со стороны Китая, резюмировал Унникришнан.