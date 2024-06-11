Путин провел встречу с гендиректором «Россетей» Рюминым

«Вы сказали о работе в регионах. Здесь очень важно ничего не просмотреть. Упомянули о Московском энергетическом кольце. С Сергеем Семеновичем разговаривал когда, он тоже обращает внимание на то, что экономика региона растет. Здесь нам ни в коем случае нельзя допустить ситуации, которая у нас была несколько лет назад, когда соответствующих объектов электроэнергетики не хватало и приходилось предпринимать экстренные мероприятия для того, чтобы расширить эту возможность», – подытожил Путин в конце доклада Рюмина. Он также добавил, что все должно проходить в плановом порядке, без экстренных мероприятий.