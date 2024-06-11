Путин провел встречу с гендиректором «Россетей» Рюминым

Путин провел встречу с гендиректором «Россетей» Рюминым80% всей электроэнергии в России передается по сетям компании
В начале встречи Путин подчеркнул, что под управлением «Россетей» находятся ключевые электросетевые активы, а также инжиниринговые и сервисные компании. Он оценил показатели «Россетей» за прошлый год как устойчивые и положительные.
Рюмин сообщил, что «Россети» преодолели цифру в 2,5 млн км линий электропередач. На данный момент компания использует более 580 000 подстанций, суммарная мощность которых приблизительно составляет 875 гигавольт-ампер. По данным «Россетей», 80% всей электроэнергии в стране передается по сетям компании.
Инвестиционная программа «Россетей» превысила 530 млрд руб. – показатель больше на 100 млрд. руб. по сравнению с прошлым годом. В рамках данной программы «Россети» построили более 35 000 км линий электропередач и ввели около 10 гигавольт-ампер новой мощности.
Среди ключевых проектов Рюмин отметил окончание первого этапа электроснабжения Восточного полигона в начале 2024 г. Кроме того, он обратил внимание на реконструкцию подстанции «Пахра», которая является главным энергообъектом Московского энергокольца. Всего за год «Россети» реализовали более 400 000 договоров технологического присоединения.
Путин отметил, что показатель компании по импортозамещению превышает 90%. Рюмин согласился с этим, подчеркнув, что «Россети» приближаются к показателю в 95%. Кроме того, он сообщил, что в конце 2023 г. в уставный капитал группы «Россети» были переданы электросетевые активы в таких регионах, как Новосибирская область, Мурманская область, Красноярский край и Крым.
«Вы сказали о работе в регионах. Здесь очень важно ничего не просмотреть. Упомянули о Московском энергетическом кольце. С Сергеем Семеновичем разговаривал когда, он тоже обращает внимание на то, что экономика региона растет. Здесь нам ни в коем случае нельзя допустить ситуации, которая у нас была несколько лет назад, когда соответствующих объектов электроэнергетики не хватало и приходилось предпринимать экстренные мероприятия для того, чтобы расширить эту возможность», – подытожил Путин в конце доклада Рюмина. Он также добавил, что все должно проходить в плановом порядке, без экстренных мероприятий.
Рюмин подтвердил, что программа на данный момент разрабатывается и находится под контролем мэра Москвы Сергея Собянина совместно с «Россетями».
О встрече Путина и Рюмина стало известно 11 июня, о ней сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Рюмин доложит главе государства об итогах работы за истекший период.