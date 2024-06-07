«Россети» допустили возможность продажи доли в «ТНС энерго»

Энергосбытовая компания «ТНС энерго» обслуживает потребителей в 11 регионах России. Выручка «ТНС энерго» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2023 г. выросла на 51% к показателю предыдущего года до 4,9 млрд руб., чистая прибыль составила 51,3 млрд руб. против убытка в размере 5,5 млрд руб. в 2022 г.