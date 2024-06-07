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«Россети» допустили возможность продажи доли в «ТНС энерго»

Ведомости

«Россети» рассмотрят возможность продажи принадлежащей компании доли в энергосбытовой компании «ТНС энерго» в размере около 20%. Об этом рассказал журналистам на брифинге в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-24) генеральный директор «Россетей» Андрей Рюмин.

«Мы начали об этом задумываться. Когда ситуация с задолженностью компании перед нами выровняется, возможно, надо будет продать», – сказал он.

При этом Рюмин уточнил, что сейчас «Россети» не ведут переговоров о продаже актива.

По словам главы «Россетей», сейчас суммарный размер долга «ТНС энерго» составляет около 24 млрд руб. Четыре года назад задолженность составляла порядка 35 млрд руб. В пресс-службе «Россетей» уточнили, что в 2023 г. «ТНС энерго» погасила 5,3 млрд руб. долга.

«Россети» приобрели пакет в «ТНС энерго» в размере 19,999994% в декабре 2021 г. До этого эта доля принадлежала ВТБ, банк приобрел ее в 2017 г. у бывшего мажоритарного акционера компании – Sunflake Limited.

Энергосбытовая компания «ТНС энерго» обслуживает потребителей в 11 регионах России. Выручка «ТНС энерго» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2023 г. выросла на 51% к показателю предыдущего года до 4,9 млрд руб., чистая прибыль составила 51,3 млрд руб. против убытка в размере 5,5 млрд руб. в 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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