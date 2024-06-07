«Россети» допустили возможность продажи доли в «ТНС энерго»
«Россети» рассмотрят возможность продажи принадлежащей компании доли в энергосбытовой компании «ТНС энерго» в размере около 20%. Об этом рассказал журналистам на брифинге в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-24) генеральный директор «Россетей» Андрей Рюмин.
«Мы начали об этом задумываться. Когда ситуация с задолженностью компании перед нами выровняется, возможно, надо будет продать», – сказал он.
При этом Рюмин уточнил, что сейчас «Россети» не ведут переговоров о продаже актива.
По словам главы «Россетей», сейчас суммарный размер долга «ТНС энерго» составляет около 24 млрд руб. Четыре года назад задолженность составляла порядка 35 млрд руб. В пресс-службе «Россетей» уточнили, что в 2023 г. «ТНС энерго» погасила 5,3 млрд руб. долга.
«Россети» приобрели пакет в «ТНС энерго» в размере 19,999994% в декабре 2021 г. До этого эта доля принадлежала ВТБ, банк приобрел ее в 2017 г. у бывшего мажоритарного акционера компании – Sunflake Limited.
Энергосбытовая компания «ТНС энерго» обслуживает потребителей в 11 регионах России. Выручка «ТНС энерго» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2023 г. выросла на 51% к показателю предыдущего года до 4,9 млрд руб., чистая прибыль составила 51,3 млрд руб. против убытка в размере 5,5 млрд руб. в 2022 г.