В США испугались передачи Россией КНР опыта борьбы с американским оружием

Помимо того что китайцы сами подробно изучают всю доступную информацию о военной спецоперации, у России и Китая действительно идет обмен опытом, в том числе во время учений, говорит директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. Кроме военных контактов, которые оцениваются в КНР позитивно, китайцы постоянно интервьюируют, например, видных российских военных корреспондентов и блогеров, добавляет он. Эксперты из Китая издают ежедневные бюллетени на основе мониторинга ресурсов с обеих сторон. Для России это одновременно способ укрепить отношения с Китаем и создать дополнительные проблемы американцам, считает эксперт. Касательно непосредственной работы в сфере РЭБ, в НОАК действительно произошли большие изменения, связанные с массовым применением таких средств, например, для борьбы с дронами, говорит Кашин: «Восприятие опыта влияет в КНР и на подготовку артиллерийских подразделений».