В США испугались передачи Россией КНР опыта борьбы с американским оружием

В США испугались передачи Россией КНР опыта борьбы с американским оружиемКитайцы подробно изучают опыт боевых действий на Украине
Специальный комитет палаты представителей по вопросам стратегической конкуренции между США и Компартией Китая (КПК) озаботился тем, какую информацию о борьбе с американским оружием эта страна якобы получает от России. О том, что конгрессмены обратились к помощнику американского президента по нацбезопасности Джейку Салливану с запросом для получения соответствующих данных, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Председатель спецкомитета республиканец Джон Муленар и демократ Раджа Кришнамурти подозревают, что используемые Россией методы в ходе спецоперации на Украине против американского оружия якобы передаются Китаю. В письме речь идет о сообщениях в СМИ и аналитических центров об «адаптации» России к американскому вооружению, что снизило эффективность его применения, в частности с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против высокоточных боеприпасов.
При этом о конкретных случаях в сообщении Reuters не говорится, но ранее западная пресса неоднократно писала о них. Например, согласно данным газеты The Daily Telegraph, использование российских средств РЭБ мешает системам американских РСЗО HIMARS (которые планировалось поставить и Тайваню) попадать по целям.
Цель запроса профильного спецкомитета к Салливану – оценить способности России по снижению эффективности работы американского оружия, развернутого на Украине, а также установить, в какой степени Москва якобы делится «извлеченными уроками» с Китаем. В Пекине же, по их мнению, могли предпринять ряд усилий для повторения российских военных инноваций. Cпецкомитет по стратегической конкуренции с КПК был создан в палате представителей в январе 2023 г.
В США, судя по всему, полагают, что взаимопонимание и доверие между Россией и Китаем могли достичь описываемого уровня, говорит научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. Он добавляет, что взаимодействие по линии военных ведомств двух стран продолжает нарастать. Более того, особый интерес для Китая в условиях появления новых ракетных систем США в Азии представляет информация о методах противодействия таковым (в том числе с помощью РЭБ), которая в это же время накапливается у России. И с учетом, например, стоящих у Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на боевом дежурстве зенитных ракетных комплексов российского образца С-300 и С-400 данная сфера наверняка вызывает особый интерес Пекина, считает Стефанович.
Но и даже более «банальные» вещи, например уязвимости американской бронетехники, тоже могут оказаться полезными Пекину. В более же высокотехнологичной сфере наиболее важным элементом является противодействие разведывательному потенциалу США и их союзников без непосредственного кинетического воздействия на соответствующие платформы.
Помимо того что китайцы сами подробно изучают всю доступную информацию о военной спецоперации, у России и Китая действительно идет обмен опытом, в том числе во время учений, говорит директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. Кроме военных контактов, которые оцениваются в КНР позитивно, китайцы постоянно интервьюируют, например, видных российских военных корреспондентов и блогеров, добавляет он. Эксперты из Китая издают ежедневные бюллетени на основе мониторинга ресурсов с обеих сторон. Для России это одновременно способ укрепить отношения с Китаем и создать дополнительные проблемы американцам, считает эксперт. Касательно непосредственной работы в сфере РЭБ, в НОАК действительно произошли большие изменения, связанные с массовым применением таких средств, например, для борьбы с дронами, говорит Кашин: «Восприятие опыта влияет в КНР и на подготовку артиллерийских подразделений».