Как СМИ дружественных стран оценили обмен заключенными между Россией и США

«1 августа в столице Турции Анкаре США и Россия провели крупнейший с окончания Холодной войны обмен заключенными. США и их союзники по НАТО освободили восемь россиян, российская сторона – 16 человек, в их числе и “ключевые заключенные”, спор вокруг которых между США и Россией шел долгое время. Ряд аналитиков считает, что масштабный обмен пленными не означает прорывного улучшения американо-российских отношений, но он показывает, что каналы связи между США и Россией по-прежнему сохраняются».