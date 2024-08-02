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Как СМИ дружественных стран оценили обмен заключенными между Россией и США

Пресса отмечает, что у Москвы и Вашингтона осталась еще возможность договариваться
Артем Косенок
Кирилл Зыков / РИА Новости

Пресса в дружественных России странах Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки пишет о прошедшем 1 августа массовом российско-американском обмене заключенными как о дипломатическом успехе. Это позволяет говорить о сохранении каналов общения между Москвой и Вашингтоном. Турецкие СМИ также подчеркивают важность спецслужб этой страны: финальную стадию обмена удалось провести именно при посредничестве разведки Анкары.

«Ведомости» приводят ряд цитат из материалов крупных газет и информагентств Китая, Индии и других стран, поддерживающих Москву или соблюдающих нейтралитет в конфликте России и стран Запада.

Синьхуа (Китай)

«1 августа в столице Турции Анкаре США и Россия провели крупнейший с окончания Холодной войны обмен заключенными. США и их союзники по НАТО освободили восемь россиян, российская сторона – 16 человек, в их числе и “ключевые заключенные”, спор вокруг которых между США и Россией шел долгое время. Ряд аналитиков считает, что масштабный обмен пленными не означает прорывного улучшения американо-российских отношений, но он показывает, что каналы связи между США и Россией по-прежнему сохраняются».

El Universal (Венесуэла) 

«В этот четверг Соединенные Штаты и несколько [их] европейских союзников осуществили обмен 24 пленными с Россией, самый крупный со времен Холодной войны: 16 человек были освобождены из России и вернулись в свои страны, а восемь покинули американские и европейские тюрьмы и отправились в Россию».

Ульвия Амоева, Анадолу (Турция)

«Эта операция стала самым масштабным обменом заключенными между США, Россией и Германией за последние годы. Налаживание каналов диалога между сторонами было обеспечено MIT [Национальная разведывательная организация Турции] благодаря эффективному использованию турецкой спецслужбой разведывательной дипломатии».

Times of India (Индия)

«Трогательные встречи знаменуют собой значительную дипломатическую победу и положат конец страданиям, с которыми сталкиваются семьи незаконно задержанных».

Хуан Пабло Дуч, La Jornada (Мексика)

«Результат такой игры, в которой размениваемые фигуры оказывались за решеткой за преступления, как реальные, так и вымышленные, удовлетворил основных игроков – Россию и США, которые получили желаемое с лихвой». 

Folha de S.Paulo (Бразилия)

«Эта сделка обеспечит администрации [президента США Джо] Байдена громкий дипломатический успех, поскольку президентская кампания в США, в которой [Камала] Харрис противостоит бывшему президенту-республиканцу Дональду Трампу, вступает в свои последние месяцы».

Нико Воробьев, Al Jazeera (Катар) 

«Настоящей наградой стал Вадим Красиков, который в 2019 г. застрелил лидера чеченских повстанцев Зелимхана Хангошвили в берлинском парке. Будучи элитным ветераном сил безопасности, Красиков сам когда-то разыскивался российскими властями за серию заказных убийств, но так и не был привлечен к ответственности».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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