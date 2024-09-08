Что известно о боях в Курской области на 8 сентября

Что известно о боях в Курской области на 8 сентябряВ безопасные районы за неделю эвакуированы около 400 человек
Боевые действия Вооруженных сил (ВС) РФ и вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области продолжаются уже более месяца. В регионе введен режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера. Российские военные отразили атаки ВСУ на населенные пункты региона, МЧС России сообщило о результатах работы за прошедшую неделю, а явка на выборах губернатора Курской области превысила 50%.
«Ведомости» собрали информацию о происходящем в регионе на 8 сентября.
Сводка Минобороны
Военнослужащие подразделений группировки войск «Север» при поддержке авиации и огня артиллерии за сутки отразили пять атак ВСУ в направлении населенных пунктов Малая Локня, Черкасская Конопелька, Марьевка и Снагость. Потери противника составили танк, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины.
В районах Апанасовки, Борок, Вишневки, Внезапного, Казачей Локни, Марьевки, Малой Локни, Мартыновки, Обуховки, Любимовки, Княжия Первого и Снагости поражены скопления живой силы и техники двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, егерской бригад противника и бригады охраны и обеспечения. Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области иностранных наемников и резервов бригад ВСУ.
За сутки противник потерял 19 единиц бронетехники, в том числе три танка, боевую машину пехоты и 15 боевых бронированных машин, два артиллерийских орудия, станцию РЭБ и 13 автомобилей.
Помощь жителям
За неделю связь с родственниками удалось восстановить более 100 жителям приграничных районов Курской области, сообщило МЧС России. Из приграничья в безопасные районы эвакуированы около 400 человек. Из «серой» зоны эвакуированы 34 жителя. В 30 регионах России работают 203 пункта временного размещения (ПВР), в которых находятся более 10 000 человек, в том числе свыше 2700 детей.
В регион за прошедшую неделю доставлено более 170 т гумпомощи. Через «Госуслуги» принято порядка 10 000 заявлений на финансовую помощь. Свыше 16 000 заявителей уже получили выплаты на более 240 млн руб.
Пиротехники ведомства обследовали 15 населенных пунктов Курской области и обезвредили 88 взрывоопасных предметов.
Выборы в регионе
По данным избиркома Курской области, на выборах губернатора и органов местного самоуправления по состоянию на 12:00 8 сентября в регионе проголосовало 53,47% избирателей. С помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) свой выбор сделали 85% жителей.
Мэр Курска Игорь Куцак оценил обеспечение безопасности местных жителей на избирательных участках в Сеймском округе. Он напомнил, что сегодня в регионе последний день голосования на выборах. Проголосовать на избирательных участках можно до 20:00 либо онлайн с помощью ДЭГа.
Свой голос на выборах губернатора Курской области отдал врио главы региона Алексей Смирнов, сообщил корреспондент ТАСС.
На территории региона открыты 756 участковых комиссий, 18 временных избирательных комиссий, работающих в пунктах временного размещения, и 16 временных комиссий в учреждениях здравоохранения и СИЗО.
Объединение в борьбе с нацизмом
На 14:30 в регионе четыре раза объявляли ракетную опасность. Смирнов написал в своем Telegram-канале о памятной дате – 8 сентября исполнился 81 год со дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Спустя годы россияне вновь объединяются в борьбе с нацизмом, отметил он.
«Мы сражаемся с теми, кто прислуживал и прислуживает нашим врагам. С ними уже воевали наши деды и прадеды. Тогда они победили. Уверен, победим и мы, как и в те далекие годы», – подчеркнул Смирнов.
Глава Курской области выразил благодарность жителям Донбасса и главе ДНР Денису Пушилину за поддержку региона в текущей ситуации.