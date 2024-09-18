С какими юридическими рисками может столкнуться экс-депутат Верховной рады в СФ

«Все привыкли, что ценз оседлости для сенаторов при всей строгости своей конфигурации по умолчанию имеет множество исключений. Они позволяют в каждом конкретном случае подогнать задачку под ответ и найти то исключение, которое позволит заслуженному человеку, пусть даже и не сильно привязанному к региону, от которого он делегируется, стать сенатором», – замечает Захаров. Он уточнил, что юридические риски для Деркача возникнут только в том случае, если найдется заявитель, готовый оспорить в суде решение о его назначении. «Это маловероятно с учетом политического контекста», – считает эксперт.