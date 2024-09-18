С какими юридическими рисками может столкнуться экс-депутат Верховной рады в СФ

С какими юридическими рисками может столкнуться экс-депутат Верховной рады в СФОни могут возникнуть, лишь если найдется желающий оспорить решение о его назначении
Назначение бывшего депутата Верховной рады от правящей на Украине до 2014 г. Партии регионов (ее деятельность запрещена украинским судом в 2023 г.) Андрея Деркача сенатором от Астраханской области вызвало широкий общественный резонанс. Новоиспеченный парламентарий, приходящийся сыном бывшему главе Службы безопасности Украины (с 1998 по 2001 г.) Леониду Деркачу, находится под санкциями Киева, ему также предъявлено обвинение в государственной измене и незаконном обогащении, он объявлен в международный розыск.
Игорь Бабушкин, переизбранный губернатором Астраханской области на второй срок, делегировал Деркача-младшего в Совет Федерации (СФ) 12 сентября. До этого правительство Астраханской области в верхней палате парламента с 2016 г. представлял Александр Башкин. Помимо Деркача в тройку кандидатов в сенаторы от губернатора Бабушкина входили вице-спикер гордумы Астрахани Лилия Иванова и заместитель председателя правительства области Виктория Гурьянова.
Председатель комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сказал «Ведомостям», что новый сенатор от Астраханской области пока не определился с комитетом, в котором будет заседать.
11 января 2023 г. президент Украины Владимир Зеленский объявил, что лишил Деркача гражданства наряду с тремя другими экс-депутатами Рады – Виктором Медведчуком (возглавлял запрещенную в стране партию «Оппозиционная платформа – За жизнь»), Тарасом Козаком и Ренатом Кузьминым. О получении Деркачом гражданства России до недавних пор ничего не было известно, тогда как наличие российского паспорта – обязательное условие для кандидата в сенаторы в соответствии с законом «О порядке формирования СФ». Лишение украинского гражданства снимает с Деркача ограничение на наделение полномочиями сенатора, говорит юрист Олег Захаров.
«Бытие депутатом Рады в прошлом и несмываемое клеймо сына своего отца препятствием к назначению сенатором не являются. Вопрос с цензом оседлости (сенатором может быть назначен гражданин России, постоянно проживающий на территории данного субъекта в течение пяти лет, непосредственно предшествовавших его выдвижению кандидатом, либо в совокупности в течение 20 лет, предшествовавших такому выдвижению. – «Ведомости»), он явно не завсегдатай области, если только местные органы власти не знают то, что было скрыто», – отмечает он.
Получение российского паспорта для граждан Украины – несложный процесс, говорит юрист Гарегин Митин. По его мнению, Деркач может подпадать под исключения для ценза оседлости, предусмотренные для обладателей дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла либо для лица, имеющего воинское звание высшего офицера или специальное звание высшего начальствующего состава либо соответствующий им классный чин прокурорского работника.
«Все привыкли, что ценз оседлости для сенаторов при всей строгости своей конфигурации по умолчанию имеет множество исключений. Они позволяют в каждом конкретном случае подогнать задачку под ответ и найти то исключение, которое позволит заслуженному человеку, пусть даже и не сильно привязанному к региону, от которого он делегируется, стать сенатором», – замечает Захаров. Он уточнил, что юридические риски для Деркача возникнут только в том случае, если найдется заявитель, готовый оспорить в суде решение о его назначении. «Это маловероятно с учетом политического контекста», – считает эксперт.
Назначение Деркача сенатором от Астраханской области – это благодарность за дружественные шаги, говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. В 2020 г. будущий российский сенатор опубликовал аудиозаписи состоявшихся в 2015–2016 гг. переговоров между занимавшим тогда пост президента Украины Петром Порошенко и занимавшим пост вице-президента США Джо Байденом. На пленках последний, в частности, называл 45-го президента США Дональда Трампа собакой, а также приказывал украинскому лидеру уволить генпрокурора страны Виктора Шокина, расследовавшего деятельность газодобывающей компании Burisma, в состав совета директоров которой входил его сын Хантер Байден. Порошенко заявлял, что записи являются сфабрикованными.
«Очевидно, что для украинского трека Деркач – важная фигура, – говорит политолог Константин Калачев. – Не менее очевидно, что у него есть заслуги, о которых мы можем и не знать». Эксперт считает, что встроенность бывших представителей украинского политикума в российскую систему власти создает прецедент и может быть примером.