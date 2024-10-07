В октябре лидеры всех думских фракций встретятся с Владимиром Путиным

По словам двух источников «Ведомостей», среди тем разговора будет работа над федеральным бюджетом. Его проект на 2025 г. и плановый 2026–2027 гг. был внесен 30 сентября, первое чтение планируется 24 октября. Встреча привязана к бюджетному процессу, говорит еще один собеседник на Охотном Ряду. Но она не будет посвящена только ему, уточняет он и еще один депутат Госдумы, «хотя свои предложения все выскажут».