В октябре лидеры всех думских фракций встретятся с Владимиром Путиным

В октябре лидеры всех думских фракций встретятся с Владимиром ПутинымСреди тем для разговора – «политическая текучка» и подготовка бюджета
Лидеры всех фракций Госдумы встретятся в октябре с президентом Владимиром Путиным, сообщили «Ведомостям» пять собеседников на Охотном Ряду. Общение ожидается в формате «тет-а-тет», рассказали «Ведомостям» источники. То есть лидеры фракции будут общаться с Путиным вдвоем, без соратников и без оппонентов из других партий. Вероятнее всего, встречи будут разведены по дням, добавляют собеседники «Ведомостей». «Ведомости» направили запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.
Глава государства встречается с партийными руководителями в разных форматах. От формата зависит, насколько широким оказывается круг участников мероприятия со стороны руководства Госдумы и администрации президента. Похожая серия встреч, судя по сообщениям на сайте Кремля, проводилась в последний раз в марте – феврале 2023 г. Тогда с Путиным общались лидер фракции единороссов в Госдуме Владимир Васильев, коммунист Геннадий Зюганов, а также руководители «Справедливой России» Сергей Миронов, ЛДПР Леонид Слуцкий и Алексей Нечаев из «Новых людей».
Встречи с партийцами у Путина проходят регулярно. Исключением можно назвать личное общение не в череде общих консультаций с лидерами фракций. Например, Зюганов в последний раз удостоился приема у президента на свое 80-летие, в июне 2024 г. Тогда же Путин поздравил его с присвоением звания Героя Труда.
В повестке нынешней серии встреч – «политическая текучка и комплекс проблем, над которыми работают депутаты», утверждает источник в Госдуме. Зюганов будет говорить, к примеру, об итогах прошедшей избирательной кампании, считает источник на Охотном Ряду. А Слуцкий может рассказать о съемках сериала в честь умершего в 2022 г. основателя партии Владимира Жириновского, допускает он.
По словам двух источников «Ведомостей», среди тем разговора будет работа над федеральным бюджетом. Его проект на 2025 г. и плановый 2026–2027 гг. был внесен 30 сентября, первое чтение планируется 24 октября. Встреча привязана к бюджетному процессу, говорит еще один собеседник на Охотном Ряду. Но она не будет посвящена только ему, уточняет он и еще один депутат Госдумы, «хотя свои предложения все выскажут».
Встречи лидеров фракций Госдумы с президентом в первую очередь посвящены приоритетам законодательной деятельности, работе партий, в том числе в регионах, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Соответственно, представители партий пытаются донести до президента наиболее актуальные для них вопросы». Президент же на подобных встречах получает обратную связь от руководства фракций, добавляет эксперт. Кроме того, он может, со своей стороны, расставлять приоритеты в законотворческой работе, говорит Костин.
В подготовке материала участвовала Елена Мухаметшина