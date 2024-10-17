КПРФ снова оспаривает закон об избирательных правах в Конституционном суде

Учет ошибок

В 2023 г. Оренбургскому областному отделению КПРФ уже удалось добиться победы в КС. В июне 2023 г. суд вынес постановление о том, что нельзя снимать с выборов весь партийный список за отдельные ошибки и опечатки в нем. Тогда КС обязал законодателя внести изменения в действующее законодательство, а снятым кандидатам предложил обратиться за компенсацией. В Орске в сентябре 2022 г. состоялись довыборы в городской Совет депутатов по одномандатным округам. «В июле, как и полагается, в присутствии представителей избиркома на внутрипартийном мероприятии по выдвижению кандидатов по одномандатным округам был утвержден список кандидатов от партии, который для заверения был направлен в территориальную избирательную комиссию. Но в заверении представленного нами списка кандидатов нам было отказано», – говорил первый секретарь Оренбургского обкома КПРФ, депутат заксобрания Максим Амелин. Мотивировали члены избиркома свой отказ тем, что в бюллетенях для внутрипартийного голосования, протоколе счетной комиссии и прочих бумагах фамилия одного из кандидатов была написана с ошибкой, отмечал он.