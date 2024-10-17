КПРФ снова оспаривает закон об избирательных правах в Конституционном суде

КПРФ снова оспаривает закон об избирательных правах в Конституционном судеС жалобой в наивысшую инстанцию обратились несколько снятых кандидатов из Оренбургского областного отделения партии
Конституционный суд (КС) принял к рассмотрению жалобы на положения законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан» и «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Оренбургской области». С жалобами до КС дошли три коммунистки: экс-кандидаты в местные советы депутатов Ольга Ведяшкина, Надежда Лепикоршева и Сауле Шинтемирова. «Ведомости» ознакомились с содержанием их жалоб. Заявительницы оспаривают ряд норм, которые позволяют возвращать документы кандидатов-одномандатников, направленные после истечения сроков подачи для их регистрации. При том что список кандидатов уже был заверен в рамках исполнения судебного акта, который был принят после истечения срока для заверения списков и подачи документов для регистрации. По мнению заявительниц, такие основания прямо в законе отсутствуют.
Закон крайне лапидарно регулирует такую специфическую процедуру, как регистрация кандидатов по округам после заверения их списка, сказал «Ведомостям» электоральный юрист Олег Захаров. Поэтому, поясняет он, случаи отказа в заверении таких «одномандатных» списков почти всегда становятся поводом для судебных баталий. Поскольку без решения о заверении списка кандидат из него не может самостоятельно подать документы на свою регистрацию, отказ в заверении «тормозит» всех кандидатов, отметил Захаров. А если, продолжает эксперт, решение об отказе в заверении списка отменяется судами после истечения общего срока подачи кандидатами документов, последние попадают в странную ситуацию: судами признано, что они вправе участвовать в выборах, но реализовать это право они уже не могут, поскольку сроки для этого истекли.
Абсурдность ситуации, по мнению заявительниц, заключается в том, что кандидаты в депутаты не смогли сдать документы на регистрацию до конца июля 2022 г., поскольку список кандидатов был заверен избирательной комиссией в начале сентября того же года, поясняют они. Коммунистки напомнили о постановлении КС от 2005 г., в которой суд обозначил следующую позицию: реальное восстановление нарушенного пассивного избирательного права, которое бы отвечало требованиям справедливого и эффективного правосудия, как раз и состояло в том, что избирательная комиссия обязана была зарегистрировать выдвинутых кандидатов в депутаты. Вместе с тем сроки, установленные законодательством о выборах, не могли в принципе учитываться, так как между избирательным объединением и избирательными комиссиями шли судебные споры. По утверждению заявительниц, решения ТИК наглядно демонстрируют пренебрежительное отношение к этой позиции КС, а значит, и к реальному восстановлению пассивного избирательного права, а также требованиям справедливого и эффективного правосудия.
Учет ошибок
В 2023 г. Оренбургскому областному отделению КПРФ уже удалось добиться победы в КС. В июне 2023 г. суд вынес постановление о том, что нельзя снимать с выборов весь партийный список за отдельные ошибки и опечатки в нем. Тогда КС обязал законодателя внести изменения в действующее законодательство, а снятым кандидатам предложил обратиться за компенсацией. В Орске в сентябре 2022 г. состоялись довыборы в городской Совет депутатов по одномандатным округам. «В июле, как и полагается, в присутствии представителей избиркома на внутрипартийном мероприятии по выдвижению кандидатов по одномандатным округам был утвержден список кандидатов от партии, который для заверения был направлен в территориальную избирательную комиссию. Но в заверении представленного нами списка кандидатов нам было отказано», – говорил первый секретарь Оренбургского обкома КПРФ, депутат заксобрания Максим Амелин. Мотивировали члены избиркома свой отказ тем, что в бюллетенях для внутрипартийного голосования, протоколе счетной комиссии и прочих бумагах фамилия одного из кандидатов была написана с ошибкой, отмечал он.
Захаров считает, что вряд ли в КС коммунисты сумеют добиться каких-то кардинальных улучшений ситуации: предоставление кандидатам «отсрочки» для подачи документов за пределами общего срока противоречит другим принципиальным установкам КС и самой сути избирательного процесса, который разбит на четкие стадии с несменяемыми сроками. Он предполагает, что КС в лучшем случае сформулирует в своем решении указание на необходимость урегулировать такую спорную ситуацию в законе, но об отмене выборов в связи с незаконным отказом в заверении списка коммунистов речь не идёт.
Захаров напомнил, что еще с 2002 г., после «кейса Траспова», в практике КС и Верховного суда (ВС) утвердилось негласное правило, что если отказ в регистрации признан незаконным уже после проведения голосования, кандидат может претендовать только на компенсацию, но на перевыборы рассчитывать не может, чтобы «не раскачивать лодку» и не мешать стабильности избирательного процесса. С другой стороны, говорит собеседник, ВС в последние годы выдерживает практику, что если есть хоть малейший шанс на включение незаконно снятого кандидата в бюллетень, это нужно делать, даже если голосование уже идет. В последние годы, по словам Захарова, было несколько случаев восстановления кандидатов на выборах и вписывания их в бюллетень прямо в субботу, несмотря на то, что с пятницы уже шло многодневное голосование.
Его коллега Гарегин Митин, напротив, считает, что у заявительниц есть шансы в наивысшей инстанции. «Тенденция рассмотрения споров о конституционности законодательства о выборах такова, что КС сейчас активно защищает права избирателей, кандидатов и партий, вынося положительные решения по жалобам», – отметил юрист. По его словам, такие случаи, как у заявительниц, случаются не так часто. Действительно, подтвердил Митин, в законодательстве о выборах нет прямой нормы, которая позволяет при наличии вновь открывшихся обстоятельств принимать и рассматривать документы для регистрации кандидата и принимать решение о регистрации кандидата или отказе за пределами сроков, установленных законом. Следовательно, поясняет он, комиссия может произвольно принять решение в отношении даже не кандидата, а его документов. «Формально в данной ситуации следовало принять решение об отказе в регистрации в связи с нарушением сроков представления документов», – заметил юрист.