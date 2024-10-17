«Справедливая Россия» на закрытой части съезда обсудит эффективность Семигина

«Справедливая Россия» на закрытой части съезда обсудит эффективность СемигинаЕго могут лишить поста сопредседателя партии
На закрытой части съезда «Справедливой России» (СР), который пройдет 26 октября в Москве, планируется обсудить эффективность Геннадия Семигина в качестве сопредседателя партии, сказал источник «Ведомостей», близкий к руководству СР. По словам другого собеседника, обсуждается вариант с внесением поправок в устав партии для упразднения института сопредседателей, созданного в 2021 г. Эту должность помимо Семигина занимает Захар Прилепин.
Что именно станет итогом обсуждения – лишь отставка Семигина или исключение института сопредседателей, – пока под вопросом, говорят источники. Но в любом случае итогом съезда будет «укрепление внутрипартийной власти» давнего председателя СР Сергея Миронова, отмечает один из собеседников. «Справедливая Россия», «Патриоты России» и «За правду» объединились 22 февраля 2021 г. на базе СР, тогда же Семигин («Патриоты России») и Прилепин («За правду») заняли посты сопредседателей партии Миронова.
Секретарь бюро президиума центрального совета СР, вице-спикер Госдумы Александр Бабаков сказал «Ведомостям», что повестка съезда будет сформирована ближе к дате его проведения. Лидер московского отделения СР, замглавы фракции в Госдуме Дмитрий Гусев сказал, что на съезде судьбоносные решения приниматься не будут – планируется внесение поправок в программу партии.
О том, что в «Справедливой России – Патриотах – За правду» могут упразднить институт сопредседателей, а также о возможном возвращении партии к историческому названию («Справедливая Россия»), «Ведомости» сообщали 13 февраля. По данным собеседника «Ведомостей», этот вопрос начали обсуждать еще в 2023 г.
По инициативе фракции СР в Госдуме 11 июня Семигин уже был освобожден от должности главы комитета по делам национальностей. Сообщалось, что этот пост займет депутат Яна Лантратова (комитет пока остается без председателя). Лишение Семигина поста главы комитета, по данным собеседников «Ведомостей» во фракции, было связано с конфликтом с военкорами, который возник после публикации 29 сентября 2023 г. на сайте движения «Патриоты России» (его возглавляет Семигин) статьи «Закон военного времени: почему действия Адама Кадырова – это урок для всех предателей Родины» за подписью депутата.
В материале, в частности, говорилось о том, что «если бы каждый русский солдат отстаивал свои идеалы так же бескомпромиссно, как сын [главы Чечни] Рамзана Ахматовича, то, возможно, батальону «Ахмат» не пришлось бы пинками загонять солдат ВС РФ на поле боя». Семигин на следующий день заявил о взломе сайта «Патриотов России» и открестился от авторства статьи. После этого военкоры раскритиковали его, а Семигин подал иски о защите чести и достоинства. К примеру, был частично удовлетворен иск депутата к Евгению Рассказову (Топаз) – Семигин просил с военкора взыскать более 6 млн руб. Суд обязал Топаза выплатить депутату 500 000 руб.
Миронов в неформальных встречах со своим окружением еще год назад говорил, что институт сопредседателей себя не оправдал и вместо подъема партия потеряла в электоральном смысле, говорит политолог Олег Бондаренко. «Семигину история вряд ли даст еще один шанс – он и так прыгал в последний вагон уходящего поезда. Прилепин – более перспективный деятель, но вопрос в том, получится ли у него создать партию заново и кто ему в этом будет помогать», – считает эксперт. Сама СР же, по его мнению, «катастрофически нуждается в каком-то притоке свежей крови».
Все возвращается на круги своя, констатирует политолог Константин Калачев. По мнению эксперта, таким образом, ответственность за результаты партии и ее судьбу теперь целиком на Миронове – «и все это на фоне снижения партийного рейтинга». По данным ВЦИОМа, за день до объединения рейтинг СР составлял 7,1%. 6 октября 2024 г. рейтинг объединенной партии был 3,8%. Средний результат партии на минувших региональных выборах 8 сентября – 6,41%.
СР пока скорее решает внутренние задачи – ликвидации последствий объединения с остальными партиями и восстановления единоначалия, отмечает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «На общий кризис партийного проекта [ликвидация института сопредседателей] не повлияет, поскольку СР фактически отсутствует сейчас в повестке и не имеет внятной ниши. С другой стороны, вопрос ее существования пока не оспаривается», – считает эксперт.
В подготовке материала участвовал Максим Иванов