«Справедливая Россия» на закрытой части съезда обсудит эффективность Семигина

Миронов в неформальных встречах со своим окружением еще год назад говорил, что институт сопредседателей себя не оправдал и вместо подъема партия потеряла в электоральном смысле, говорит политолог Олег Бондаренко. «Семигину история вряд ли даст еще один шанс – он и так прыгал в последний вагон уходящего поезда. Прилепин – более перспективный деятель, но вопрос в том, получится ли у него создать партию заново и кто ему в этом будет помогать», – считает эксперт. Сама СР же, по его мнению, «катастрофически нуждается в каком-то притоке свежей крови».