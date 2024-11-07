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Руслан Цаликов остался без комитета в верховном хурале Тувы

Парламент перестал транслировать заседания после его отсутствия на одном из них
Александр Тихонов
Сергей Бобылев / ТАСС

В верховном хурале Тувы распределили депутатов по комитетам. В состав восьми комитетов вошли 29 из 32 депутатов. Вне их остались бывший первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов, индивидуальный предприниматель Роберт Доржу и военнослужащий дислоцированной в Кызыле 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, участник спецоперации Монге Тагба, следует из информации, размещенной на официальном сайте регионального парламента.

Цаликов, как сообщали «Ведомости» 8 июля и 16 сентября, является претендентом на пост сенатора. 25 октября завершился месячный срок со дня первого заседания регионального парламента, в течение которого депутаты должны были делегировать своего представителя в Совет Федерации (СФ). 1 ноября состоялось внеочередное заседание хурала, на котором было рассмотрено два вопроса: о назначении членом избирательной комиссии с правом решающего голоса доцента кафедры русского языка и литературы ТувГУ Евгения Монгуша и о преимущественном праве вступления в молодежный хурал участников спецоперации или прошедших военную или приравненную к ней службу. Заседание не транслировалось на сайте регионального парламента и в его соцсетях.

Благодаря трансляции предыдущего заседания, состоявшегося 23 октября, стало известно, что Цаликов на нем не присутствовал. В тот день хурал рассмотрел 73 вопроса, но вопрос о назначении сенатора оставил нерешенным. Перед началом заседания председатель парламента Тувы Кан-оол Даваа заявил, что причина отсутствия Цаликова уважительная.

На запрос от 30 октября в парламент Тувы о назначении сенатора в установленный срок ответ предоставлен не был. «Ведомости» также направили в хурал запрос об онлайн-трансляциях заседаний и о депутатах, оставшихся без комитетов.

Вопрос о сенаторе от Тувы остается открытым, до сих пор не было ясно, есть ли весомая альтернатива Цаликову, говорит политолог Ростислав Туровский. По его мнению, вариант с продвижением участника спецоперации вместо Цаликова может быть эффектно объяснен в публичном пространстве. «И это будет гораздо понятнее продвижения очередного местного функционера», – считает Туровский.

Помимо Тагбы в хурале заседает еще один участник спецоперации – Герой России Чалым Чулдум-оол. Он является третьим уроженцем Тувы, которому присвоено это звание, после экс-министра обороны России Сергея Шойгу (1999) и участника спецоперации Мергена Донгака (2002). Чулдум-оол в 2014 г. окончил Сибирский государственный аэрокосмический университет им. академика М. Ф. Решетнева, а у Тагбы высшего образования нет – он выпускник Тувинского сельскохозяйственного техникума.

12 сентября сенатором от Крыма стал Герой России Юрий Нимченко, работавший до спецоперации трактористом. Сведений о наличии у него высшего образования в открытых источниках нет.

Впрочем, сенатор – это государственная должность, а не должность государственной службы, это политическая институция, которая стоит особняком в системе власти, говорит юрист Олег Захаров. «И если к обычному чиновнику, занимающему даже низовую должность государственной службы, предъявляется требование о профильном высшем образовании, то для сенаторов закон о формировании СФ его не предусматривает», – сказал он «Ведомостям».

Назначение Нимченко сенатором стало прецедентом, значит, шансы у тувинского депутата Тагбы повторить его судьбу растут, считает политолог Константин Калачев.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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