Руслан Цаликов остался без комитета в верховном хурале Тувы

Цаликов, как сообщали «Ведомости» 8 июля и 16 сентября, является претендентом на пост сенатора. 25 октября завершился месячный срок со дня первого заседания регионального парламента, в течение которого депутаты должны были делегировать своего представителя в Совет Федерации (СФ). 1 ноября состоялось внеочередное заседание хурала, на котором было рассмотрено два вопроса: о назначении членом избирательной комиссии с правом решающего голоса доцента кафедры русского языка и литературы ТувГУ Евгения Монгуша и о преимущественном праве вступления в молодежный хурал участников спецоперации или прошедших военную или приравненную к ней службу. Заседание не транслировалось на сайте регионального парламента и в его соцсетях.