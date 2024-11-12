Последнего депутата-иноагента лишат полномочий 14 ноября

Картавин и Каверзина еще 6 ноября получили уведомления от спикера горсовета Дмитрия Асанцева («Единая Россия») о том, что их депутатские полномочия будут досрочно прекращены с 11 ноября, в этот же день завершится срок действия трудовых договоров их помощников. Картавин в своем Telegram-канале предупреждал, что если он будет досрочно лишен мандата единоличным решением спикера, а не через голосование совета на сессии, то оспорит это в суде. 11 ноября на сайте горсовета Новосибирска появилась информация о проведении внеочередной сессии 13 ноября. Проект повестки дня не опубликован, но Картавин считает, что единственным вопросом будет лишение его и Каверзиной мандатов. Асанцев не ответил на звонок «Ведомостей».