Последнего депутата-иноагента лишат полномочий 14 ноября

Последнего депутата-иноагента лишат полномочий 14 ноябряПроцедуры «очищения» легислатур различаются от региона к региону
Трое иностранных агентов, сохранивших депутатские полномочия после 11 ноября (в этот день истек отведенный принятым законом 180-дневный срок на исключение из соответствующего реестра Минюста России), будут досрочно лишены полномочий на этой неделе. 13 ноября на внеочередную сессию для этого соберется горсовет Новосибирска, где заседают внефракционные депутаты-иноагенты Антон Картавин
Картавин и Каверзина еще 6 ноября получили уведомления от спикера горсовета Дмитрия Асанцева («Единая Россия») о том, что их депутатские полномочия будут досрочно прекращены с 11 ноября, в этот же день завершится срок действия трудовых договоров их помощников. Картавин в своем Telegram-канале предупреждал, что если он будет досрочно лишен мандата единоличным решением спикера, а не через голосование совета на сессии, то оспорит это в суде. 11 ноября на сайте горсовета Новосибирска появилась информация о проведении внеочередной сессии 13 ноября. Проект повестки дня не опубликован, но Картавин считает, что единственным вопросом будет лишение его и Каверзиной мандатов. Асанцев не ответил на звонок «Ведомостей».
Повестка дня заседания собрания депутатов сельского поселения Завеличенская волость Псковской области, напротив, известна: досрочное лишение полномочий иноагента Кузьмина «в связи с приобретением им статуса иностранного агента» стоит первым вопросом (проекты повестки и решения собрания есть у «Ведомостей»). «Указанные нормы носят императивный (т. е. подлежащий обязательному исполнению) характер», – говорится в пояснительной записке к проекту решения.
Досрочно полномочия депутата заксобрания прекращаются в случае приобретения им статуса иноагента, т. е. после решения о включении его в определенный реестр, говорит электоральный юрист Гарегин Митин. По его словам, сами по себе полномочия не могут прекратиться: «Нужен какой-то правовой акт, подтверждающий факт прекращения полномочий, чтобы и решить процедурные вопросы (удостоверение, кабинет и тому подобные хозяйственные «мелочи»), и иметь формальное основание для инициирования процесса замещения вакантного мандата или довыборов».
24 октября госсовет Республики Коми принял постановление о досрочном лишении мандата бывшего главы фракции КПРФ Виктора Воробьева
Различный порядок досрочного сложения полномочий депутатов-иноагентов в регионах связан с тем, что порядок вступления в силу связанных с данными лицами процедур прописывают общо, без учета нюансов правоприменения, говорит юрист Олег Захаров. «Вот регионы и изобретают юридический велосипед каждый на свой лад. И новосибирский кульбит «задним числом», и решение Коми «передним», загодя – не отвечают общим правилам законодательного процесса, но, поскольку, по сути, они решают задачу очищения легислатур от иноагентов, обычных в таких случаях мер прокурорского реагирования вряд ли стоит ждать», – сказал он «Ведомостям».
Министр юстиции России Константин Чуйченко заявлял 3 сентября на коллегии ведомства, что процедура исключения из реестра иноагентов «простая и разумная». По его словам, для этого необходимо установить факт прекращения деятельности по совокупности признаков иноагента. Процедуру может инициировать как сам иностранный агент, так и Минюст. По последним данным, порядка 10 иностранных агентов добиваются исключения из реестра. По информации на 3 сентября, из реестра были исключены 209 человек.