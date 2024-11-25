Один из последних губернаторов-долгожителей стал сенатором

Один из последних губернаторов-долгожителей стал сенаторомРостовское заксобрание безальтернативно делегировало Василия Голубева в Совет Федерации
Один из последних губернаторов-долгожителей Василий Голубев, возглавлявший Ростовскую область с 2010 по 2024 г., стал сенатором. Заксобрание Ростовской области, мандат депутата в котором он получил благодаря досрочной отставке Николая Беляева, делегировало экс-главу региона в Совет Федерации (СФ). Кандидатура Голубева, предложенная фракцией «Единой России» (ЕР; имеет 53 мандата из 60), была единственной: фракции КПРФ и ЛДПР не вносили на рассмотрение альтернативные кандидатуры.
Спикер заксобрания Александр Ищенко отметил, что за годы губернаторства Голубев «вместе с депутатским корпусом активно участвовал в законотворческом процессе» и «активно взаимодействовал с различными федеральными органами власти». Сам экс-губернатор признался, что «работы впереди еще много, это здорово». «Надеюсь, что каждый из вас будет хорошим помощником [врио губернатора Ростовской области] Юрия Борисовича Слюсаря», – сказал Голубев, обращаясь к депутатам. Отдельно он поблагодарил Ирину Рукавишникову, которая, как и Беляев, досрочно сложила полномочия, но уже в СФ, чтобы освободить мандат для бывшего губернатора. Рукавишникова представляла заксобрание Ростовской области в верхней палате парламента с 2018 г., СФ удовлетворил ее заявление об отставке 20 ноября. «Ведомости» направили запрос представителю Рукавишниковой о будущем месте работы экс-сенатора.
Наделение Голубева полномочиями сенатора поддержали 47 депутатов заксобрания Ростовской области, двое проголосовали против. Зато за досрочное сложение с него полномочий депутата против уже никто не голосовал – получилось 48 голосов «за». Желающим выступить оказался член фракции ЕР Адам Батажев. «Если вдруг, Василий Юрьевич, у вас появится желание, возможность, время накрыть поляну, мы не будем против, мы только «за», – заявил единоросс под смех коллег. Ищенко попросил его придерживаться регламента. «Да я просто так», – ответил Батажев. И вновь обратился к новоизбранному сенатору: «У меня благодарность СФ есть, почетной грамоты нет – я так, на всякий случай». В зале вновь раздался смех. «Адам Ясаевич, все уже накрыто», – ответил ему сенатор Голубев.
67-летний Голубев заслужил почетную пенсию, считает политолог Виталий Иванов. «Он вполне успешно управлял довольно сложным регионом 14 лет. И у него, насколько известно, хорошие отношения с руководством палаты», – сказал эксперт «Ведомостям». Иванов напомнил, что сейчас в СФ заседает 15 бывших губернаторов, а всего через верхнюю палату парламента их прошло «под сотню». «Кто-то приходит надолго (как томский Виктор Кресс, заседающий с 2012 г.), кого-то убирают быстро (как алтайского Александра Карлина, бывшего сенатором один срок). Это очень индивидуально. Общих правил нет», – заявил он. Вологодский экс-губернатор Олег Кувшинников просидел в сенате всего год. Переход экс-губернатора в СФ – самый типичный сценарий из возможных, особенно для старожила, согласен политолог Александр Кынев. По его оценке, это мейнстримный случай, а «остальные бывают гораздо реже».