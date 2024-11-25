Один из последних губернаторов-долгожителей стал сенатором

Наделение Голубева полномочиями сенатора поддержали 47 депутатов заксобрания Ростовской области, двое проголосовали против. Зато за досрочное сложение с него полномочий депутата против уже никто не голосовал – получилось 48 голосов «за». Желающим выступить оказался член фракции ЕР Адам Батажев. «Если вдруг, Василий Юрьевич, у вас появится желание, возможность, время накрыть поляну, мы не будем против, мы только «за», – заявил единоросс под смех коллег. Ищенко попросил его придерживаться регламента. «Да я просто так», – ответил Батажев. И вновь обратился к новоизбранному сенатору: «У меня благодарность СФ есть, почетной грамоты нет – я так, на всякий случай». В зале вновь раздался смех. «Адам Ясаевич, все уже накрыто», – ответил ему сенатор Голубев.