Верховный суд еще раз проверит решения ЦИК о передаче депутатских мандатов

Шедшая в группе № 16 пятой Надежда Сураева (к настоящему моменту вышла из СР) обжаловала постановление ЦИК о передаче мандата Ким, так как для этого от него должны были отказаться все кандидаты из их группы (по Удмуртии и Кировской области), но таких заявлений они не писали. Политюрист Олег Захаров ранее говорил «Ведомостям», что, когда ВС рассмотрит апелляцию Белоусова, препятствий для рассмотрения иска Сураевой уже не будет и СР придется предъявить суду подлинник ее отказа от мандата, если он есть, или расписаться в невыполнении нормы закона, если такой бумаги у партии нет.