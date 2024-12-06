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Верховный суд еще раз проверит решения ЦИК о передаче депутатских мандатов

Это стало возможным после признания законным отказа вернуть статус депутату Вадиму Белоусову
Яна Суринская
Вадим Белоусов не смог отбить депутатский мандат
Вадим Белоусов не смог отбить депутатский мандат / Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

Верховный суд (ВС) вернется к рассмотрению иска экс-кандидата в депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия» (СР) Надежды Сураевой. Производство по иску ранее было приостановлено, пока не было решения ВС по жалобе представителей бывшего члена фракции СР в Госдуме, экс-гендиректора компании «Макфа» Вадима Белоусова на отказ восстановить его статус. В четверг, 5 декабря, апелляционная инстанция утвердила решение об отказе возвращать Белоусову мандат.

«Это решение – настоящий прецедент», – заявил представитель Белоусова Игорь Трунов. Главное в этой истории, говорит адвокат, процессуальная составляющая такой редкой процедуры, как лишение статуса. По мнению Трунова, после этого решения ВС должны последовать изменения в регламенте Госдумы. Адвокат также намерен продолжить борьбу в Конституционном суде. «Права депутатов надлежащим образом не регламентированы, и здесь получается такой легкий борделейрус», – пояснил он «Ведомостям».

Белоусов был лишен мандата за неявку на заседания комитета Госдумы по защите конкуренции (возглавляет его однопартиец Валерий Гартунг), в котором он состоял. На момент снятия полномочий (1 ноября 2023 г.) в думской системе значилось, что он посетил в восьмом созыве 48 из 162 заседаний. Примечательно, что в мае 2023 г. вступил в силу приговор в его отношении (10 лет лишения свободы и штраф в размере 500 млн руб.), что само по себе по закону являлось основанием для лишения мандата.

Уже после решения Госдумы в декабре 2023 г. приговор был отменен определением кассационной инстанции ВС. Его адвокаты продолжают настаивать, что Белоусов пропал без вести, а правоохранительные органы отказываются искать бывшего депутата. Восстановить статус депутата защита посчитала необходимым, поскольку суд начал заново рассматривать уголовное дело в отношении Белоусова, а при наличии мандата пришлось бы снова получить согласие нижней палаты на снятие неприкосновенности.

Как писали «Ведомости», обжалование Белоусовым решения Думы о досрочном прекращении его полномочий поставило на паузу другое производство в ВС, связанное с передачей вакантного мандата телеведущей Марине Ким. Последняя была наделена депутатскими полномочиями по решению Центризбиркома (ЦИК) 5 июня, спустя более чем семь месяцев после лишения Белоусова мандата. На выборах в Госдуму 2021 г. Ким шла второй в дальневосточной группе № 4, тогда как Белоусов возглавлял региональную группу № 16.

Шедшая в группе № 16 пятой Надежда Сураева (к настоящему моменту вышла из СР) обжаловала постановление ЦИК о передаче мандата Ким, так как для этого от него должны были отказаться все кандидаты из их группы (по Удмуртии и Кировской области), но таких заявлений они не писали. Политюрист Олег Захаров ранее говорил «Ведомостям», что, когда ВС рассмотрит апелляцию Белоусова, препятствий для рассмотрения иска Сураевой уже не будет и СР придется предъявить суду подлинник ее отказа от мандата, если он есть, или расписаться в невыполнении нормы закона, если такой бумаги у партии нет.

«Теперь должно возобновиться рассмотрение иска Сураевой», – сказал эксперт. Он отметил, что пока в карточке дела нет сведений о возобновлении производства, но это, по словам Захарова, почти автоматический процесс, тем более что жалобу Белоусова, из-за которой приостановлено рассмотрение иска Сураевой, рассматривал ВС. Захаров также обратил внимание на то, что до этого в практике ВС еще не было подобных кейсов – когда партия заранее не озаботилась сбором отказов других кандидатов из той же группы списка.

«Мы надеемся, что ВС разберется в этом вопросе, услышит наши доводы, примет законное и обоснованное решение об отмене решения ЦИК о передаче думского мандата Марине Ким», – заявила «Ведомостям» адвокат Сураевой Ирина Валиева.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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