Верховный суд еще раз проверит решения ЦИК о передаче депутатских мандатов

Верховный суд еще раз проверит решения ЦИК о передаче депутатских мандатовЭто стало возможным после признания законным отказа вернуть статус депутату Вадиму Белоусову
Верховный суд (ВС) вернется к рассмотрению иска экс-кандидата в депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия» (СР) Надежды Сураевой. Производство по иску ранее было приостановлено, пока не было решения ВС по жалобе представителей бывшего члена фракции СР в Госдуме, экс-гендиректора компании «Макфа» Вадима Белоусова на отказ восстановить его статус. В четверг, 5 декабря, апелляционная инстанция утвердила решение об отказе возвращать Белоусову мандат.
«Это решение – настоящий прецедент», – заявил представитель Белоусова Игорь Трунов. Главное в этой истории, говорит адвокат, процессуальная составляющая такой редкой процедуры, как лишение статуса. По мнению Трунова, после этого решения ВС должны последовать изменения в регламенте Госдумы. Адвокат также намерен продолжить борьбу в Конституционном суде. «Права депутатов надлежащим образом не регламентированы, и здесь получается такой легкий борделейрус», – пояснил он «Ведомостям».
Белоусов был лишен мандата за неявку на заседания комитета Госдумы по защите конкуренции (возглавляет его однопартиец Валерий Гартунг), в котором он состоял. На момент снятия полномочий (1 ноября 2023 г.) в думской системе значилось, что он посетил в восьмом созыве 48 из 162 заседаний. Примечательно, что в мае 2023 г. вступил в силу приговор в его отношении (10 лет лишения свободы и штраф в размере 500 млн руб.), что само по себе по закону являлось основанием для лишения мандата.
Уже после решения Госдумы в декабре 2023 г. приговор был отменен определением кассационной инстанции ВС. Его адвокаты продолжают настаивать, что Белоусов пропал без вести, а правоохранительные органы отказываются искать бывшего депутата. Восстановить статус депутата защита посчитала необходимым, поскольку суд начал заново рассматривать уголовное дело в отношении Белоусова, а при наличии мандата пришлось бы снова получить согласие нижней палаты на снятие неприкосновенности.
Как писали «Ведомости», обжалование Белоусовым решения Думы о досрочном прекращении его полномочий поставило на паузу другое производство в ВС, связанное с передачей вакантного мандата телеведущей Марине Ким. Последняя была наделена депутатскими полномочиями по решению Центризбиркома (ЦИК) 5 июня, спустя более чем семь месяцев после лишения Белоусова мандата. На выборах в Госдуму 2021 г. Ким шла второй в дальневосточной группе № 4, тогда как Белоусов возглавлял региональную группу № 16.
Шедшая в группе № 16 пятой Надежда Сураева (к настоящему моменту вышла из СР) обжаловала постановление ЦИК о передаче мандата Ким, так как для этого от него должны были отказаться все кандидаты из их группы (по Удмуртии и Кировской области), но таких заявлений они не писали. Политюрист Олег Захаров ранее говорил «Ведомостям», что, когда ВС рассмотрит апелляцию Белоусова, препятствий для рассмотрения иска Сураевой уже не будет и СР придется предъявить суду подлинник ее отказа от мандата, если он есть, или расписаться в невыполнении нормы закона, если такой бумаги у партии нет.
«Теперь должно возобновиться рассмотрение иска Сураевой», – сказал эксперт. Он отметил, что пока в карточке дела нет сведений о возобновлении производства, но это, по словам Захарова, почти автоматический процесс, тем более что жалобу Белоусова, из-за которой приостановлено рассмотрение иска Сураевой, рассматривал ВС. Захаров также обратил внимание на то, что до этого в практике ВС еще не было подобных кейсов – когда партия заранее не озаботилась сбором отказов других кандидатов из той же группы списка.
«Мы надеемся, что ВС разберется в этом вопросе, услышит наши доводы, примет законное и обоснованное решение об отмене решения ЦИК о передаче думского мандата Марине Ким», – заявила «Ведомостям» адвокат Сураевой Ирина Валиева.