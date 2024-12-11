Министр обороны Индии прибыл в Россию с визитом

Рассматривая вопросы ВТС, Индия не склонна складывать все яйца в одну корзину, говорит доцент департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ольга Солодкова. Индийцы делают выбор в пользу поставок российских вооружений из-за длительных связей и очень долгой истории отношений. Ранее, отмечает эксперт, индийцы на нас всегда рассчитывали, но теперь рассчитывают меньше. Это связано со сближением России и КНР, с которой у Индии непростые отношения. Китай в экономическом плане превосходит Индию, которая просто не может дать России то, что в состоянии дать Пекин, замечает Солодкова. Именно поэтому Россия чаще делает выбор в пользу Китая, а Индии в таких условиях остается очень аккуратно дрейфовать к сотрудничеству с США, говорит эксперт.