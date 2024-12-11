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Министр обороны Индии прибыл в Россию с визитом

Несмотря на давление США, Дели продолжит военно-техническое сотрудничество с Россией
Алексей Никольский
Глеб Мишутин
Раджнатх Сингх сказал Андрею Белоусову, что Индия продолжит сотрудничество с Россией, несмотря на давление
Раджнатх Сингх сказал Андрею Белоусову, что Индия продолжит сотрудничество с Россией, несмотря на давление / Виталий Невар / РИА Новости

В Москве министр обороны Индии Раджнатх Сингх во второй день своего визита принял участие в 21-м заседании межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), сопредседателями которой являются главы военных ведомств двух стран. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что Россию и Индию «связывает крепкая, проверенная временем дружба, основанная на взаимном уважении, где ключевую роль в укреплении двусторонних связей играют доверительные отношения лидеров двух государств» Владимира Путина и Нарендры Моди. «Убежден, что наша встреча будет способствовать укреплению российско-индийских отношений в области обороны и безопасности», – сказал он (цитата по пресс-релизу Минобороны России).

«Несмотря на то что существуют геополитические вызовы и есть огромное давление на Индию публичного и частного характера, Индия приняла осознанное решение, что она не только будет продолжать тесные контакты с Россией, но и будет углублять и расширять наше взаимодействие. Мы всегда будем вместе с нашими российскими коллегами», – сказал в ходе встречи Сингх.

После Министерства обороны Сингх отправился в Кремль, где был принят президентом Владимиром Путиным. В ходе встречи стороны продолжили обсуждение проблем ВТС и обстановки в мире.

По словам источника в сфере ВТС, сейчас завершается выполнение контракта на поставку Индии 10 дивизионов зенитно-ракетных систем С-400, начал работу индийский завод по производству автоматов Калашникова, индийский министр 9 декабря посетил в Калининградской области передачу Индии седьмого фрегата проекта 11356 и будет построено еще три таких, включая два в Индии, осуществляется и обсуждается множество других проектов, включая постройку в Индии радиолокатора системы предупреждения о ракетном нападении «Воронеж».

Рассматривая вопросы ВТС, Индия не склонна складывать все яйца в одну корзину, говорит доцент департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ольга Солодкова. Индийцы делают выбор в пользу поставок российских вооружений из-за длительных связей и очень долгой истории отношений. Ранее, отмечает эксперт, индийцы на нас всегда рассчитывали, но теперь рассчитывают меньше. Это связано со сближением России и КНР, с которой у Индии непростые отношения. Китай в экономическом плане превосходит Индию, которая просто не может дать России то, что в состоянии дать Пекин, замечает Солодкова. Именно поэтому Россия чаще делает выбор в пользу Китая, а Индии в таких условиях остается очень аккуратно дрейфовать к сотрудничеству с США, говорит эксперт.

В вопросах ВТС Индия смотрит исключительно на свои интересы и «никому не хочет угождать», отмечает доцент Института стран Азии и Африки Борис Волхонский. Именно поэтому индийская сторона диверсифицирует поставки вооружений. Тот факт, что индийцы продолжают предпочитать российские вооружения, говорит о том, что это оружие хорошо себя зарекомендовало – от ВТС Нью-Дели стремится получать все самое лучшее. При этом на Индию оказывается действительно серьезное давление со стороны США, которые активно проникают на рынок вооружений страны, говорит Волхонский.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

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