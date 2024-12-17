В каких странах Европы выносили вотум недоверия правительству

В каких странах Европы выносили вотум недоверия правительствуС 2022 г. на европейском континенте произошло семь подобных политических кризисов
Бундестаг Германии 16 декабря вынес вотум недоверия правительству канцлера Олафа Шольца. Недоверие кабинету министров выразили 394 депутата (из 367 необходимых), лишь 207 депутатов поддержали Шольца, а 116 воздержались от голосования. Теперь президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер должен принять решение о роспуске парламента в течение 21 дня. Согласно немецкому законодательству, выборы должны пройти в течение 60 дней после голосования в парламенте. Ранее президент предварительно уже согласовал дату проведения досрочных выборов в бундестаг – 23 февраля 2025 г.
Провести голосование о доверии требовал сам Шольц после того, как он в начале ноября уволил министра финансов и лидера Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана Линднера. Поводом для его отставки стал отказ однопартийцев Линднера поддержать проект федерального бюджета канцлера на следующий год, который предполагал увеличение поддержки Украины. Впоследствии это привело к выходу СвДП из правящей коалиции «Светофора» (помимо СвДП, входила СДПГ и партия «зеленых»).
В результате, Германия стала второй страной в Европе после Франции с начала декабря, где правительству вынесли вотум недоверия, причем также из-за бюджетных разногласий.
Самое недолговечное правительство в истории Франции
5 декабря президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден принять отставку премьер-министра Мишеля Барнье после того, как Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) проголосовало за вотум недоверия его правительству. За это решение проголосовал 331 депутат (для вотума достаточно не менее 288 голосов из 577 депутатов парламента). Однако, согласно конституции Пятой республики, новые досрочные парламентские выборы должны состояться не ранее чем через год после последнего голосования, то есть в июле 2025 г.
С инициативой проведения голосования о вотуме недоверия выступил левый Новый народный фронт (NFP, 182 места в парламенте). Поводом для этого послужили разногласия между политическими партиями, возникшие в ходе согласования проекта бюджета на следующий год. Премьер Барнье (входит в правящую коалицию от республиканцев, 47 мандатов) пытался преодолеть бюджетный дефицит в 6% ВВП при помощи сокращения социальных расходов на 40 млрд евро и повышения налогов с крупных корпораций и состоятельных французов на 20 млрд евро. Но против этой инициативы помимо левых также выступило правопопулистское «Национальное объединение» (RN, 126 мандатов) Марин Ле Пен.
В итоге Барнье принял законопроект о бюджете, воспользовавшись ст. 49.3 конституции, который предполагает принятие закона в обход парламента, но только если правительство выдержит вотум недоверия. Через неделю после отставки Барнье Макрон назначил главой кабмина центриста, бывшего министра юстиции Франсуа Байру, но оппозиция также угрожает вынести ему вотум недоверия из-за сохраняющихся разногласий.
Ранее президенту потребовалось почти два месяца, чтобы выбрать Барнье главой кабмина после парламентских выборов, по итогам которых ни одной из партий не удалось получить большинство. Всего Барнье на своем посту проработал 90 дней, став самым недолговечным премьером за всю историю страны. Последний раз парламент выражал вотум недоверия в 1962 г. правительству Жоржа Помпиду.
Польское «зомби-правительство»
Всего две недели продержался третий кабинет министров Польши Матеуша Моравецкого в 2023 г. Это правительство было сформировано через месяц после парламентских выборов в октябре того же года, по итогам которых до недавних пор правящая коалиция «Объединенные правые» (там доминировала партия «Право и справедливость», всего 190 мандатов из 460) не смогла завоевать половину кресел в сейме (нижней палате парламента).
Несмотря на победу оппозиции, президент страны Анджей Дуда поручил своему однопартийцу из правоцентристской партии «Право и справедливость» Моравецкому снова возглавить правительство (ранее он руководил им с 2017 по 2023 гг.). Но оппозиционные партии выдвинули своим кандидатом в премьеры Дональда Туска, чья партия «Гражданская платформа» завоевала 127 мандатов. Во время голосования 11 декабря 2023 г. 266 депутатов выразили вотум недоверия правительству Моравецкого, открыв тем самым дорогу для выдвижения Туска в премьеры. Впоследствии за его утверждение проголосовали 248 депутатов, против – 201.
В польское прессе этот промежуток премьерства Моравецкого получило название «правительство – зомби» из-за его недолговечности.
Неспокойные Балканы
Четыре вотума недоверия своим правительствам выразили парламенты европейских государств в 2022 г. В июне парламент Болгарии вынес вотум недоверия коалиционному кабинету министров под руководством проевропейского Кирилла Петкова. Поводом для этого послужили экономические проблемы в стране, разногласия по поводу бюджета страны и выход из правящей коалиции популистской партии «Есть такой народ», возглавляемый певцом Слави Трифоновым. Противоречия в коалиции обострились из-за поддержки Софией Украины в российско-украинском противостоянии, вызвавшей газовый кризис в стране, а также неудовлетворительная работа правительства по улаживанию культурно-исторических споров между Болгарией и Северной Македонией.
В последнее время Болгария периодически переживает политический кризис: за четыре года в стране прошли семь парламентских выборов.
В том же году депутаты черногорской Скупщины (парламента) выразил вотум недоверия премьер-министру Дритану Абазовичу. По мнению оппозиции, его правительство не добилось серьезного прогресса в процессе вступления Черногории в Евросоюз (ЕС), но вместо этого заключило соглашение с патриархом Сербской православной церкви (СПЦ), подтверждающее право собственности СПЦ на недвижимость в Черногории. Дело в том, что с начала 1990-х Черногорская православная церковь пытается отделиться от СПЦ и завладеть всей ее собственностью в республике.
Абазович сам возглавил правительство после того, как парламент в том же году в феврале объявил вотум недоверия его предшественнику Здравко Кривокапичу за то, что тот якобы тормозил членство Черногории в ЕС.
Наконец, в декабре 2022 г. парламент Словакии выразил недоверие правительству премьера Эдуарда Хегера за его, по мнению оппозиции, неуспешные и хаотичные действия по решению экономических проблем в стране, вызванные в том числе энергетическим кризисом из-за конфликта на Украине. Правда, затем тогдашний президент страны Зузана Чапутова поручила ему продолжать исполнять обязанности главы до парламентских выборов в сентябре 2023 г. В отставку Хегер ушел в мае того же года после того, как Чапутова отказалась принять антикризисный план.