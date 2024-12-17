В каких странах Европы выносили вотум недоверия правительству

Всего две недели продержался третий кабинет министров Польши Матеуша Моравецкого в 2023 г. Это правительство было сформировано через месяц после парламентских выборов в октябре того же года, по итогам которых до недавних пор правящая коалиция «Объединенные правые» (там доминировала партия «Право и справедливость», всего 190 мандатов из 460) не смогла завоевать половину кресел в сейме (нижней палате парламента).