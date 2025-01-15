Политологи связали повышение эффективности управления с заменой губернаторов

Топ-5 рейтинга по сравнению с прошлым годом претерпел незначительные изменения: 4-е место Тульской области занял Ямало-Ненецкий автономный округ, опустившийся на одну позицию; Ленинградская область поднялась с 8-го места на 5-е, а Чечня – с 5-го на 3-е. 1-е и 2-е места остались за Москвой и Тюменской областью. Аутсайдеры рейтинга продемонстрировали значительную стабильность, которую, впрочем, нельзя назвать их достижением, отмечают политологи. Пятый раз подряд худшим регионом по итогам года стала Хакасия, на предпоследнем месте, как и годом ранее, разместилась Тува. В нижнюю десятку опустились Ингушетия (с 77-го места на 81-е) и Архангельская область (с 76-го на 84-е), тогда как Волгоградская область и Удмуртия ее покинули, заняв соответственно 77-е и 79-е места. «Ни один регион из последней двадцатки не смог подняться выше 70-го места, что вновь свидетельствует об устойчивости этой группы и системности проблем с региональным управлением. При этом ряд недавних губернаторских замен в этой группе ориентирует на позитивные перемены, что показывает, например, улучшение рейтинга Хабаровского края и (в меньшей степени) Республики Алтай и Республики Коми», – говорится в докладе.