Политологи связали повышение эффективности управления с заменой губернаторов

Политологи связали повышение эффективности управления с заменой губернаторовБольшинство отставок в 2024 году привело к росту позиций регионов в рейтинге экспертов
В большинстве регионов, где в 2024 г. сменились губернаторы (12 субъектов, из них в Курской области высшие должностные лица дважды уходили в отставку), смена руководства привела к росту позиций в рейтинге эффективности управления в субъектах Российской Федерации, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК). В частности, Ханты-Мансийский автономный округ поднялся на пять позиций до 22-го места, Тамбовская область – на четыре позиции до 44-го места, Республика Алтай – на две позиции до 73-го места. Наибольшую позитивную динамику показал Хабаровский край (70-е место, плюс восемь позиций). При этом в Тульской области, губернатор которой Алексей Дюмин 14 мая 2024 г. был назначен помощником президента России (новым главой региона был избран на выборах 8 сентября Дмитрий Миляев), значительно снизился средний балл эффективности – регион опустился с 4-й позиции на 8-ю.
Среди пяти регионов, которые в 2023 г. возглавили новые губернаторы, три показали позитивную динамику в 2024 г.: Вологодская область (23-е место вместо 28-го), Чукотский автономный округ (25-е место вместо 29-го), Смоленская область (62-е место вместо 63-го). Красноярский край остался на 36-й позиции, а Омская область опустилась на одну строку с 56-й позиции. Политолог Александр Кынев в разговоре с «Ведомостями» сравнил улучшение позиций регионов в рейтинге в связи с отставками губернаторов с медовым месяцем: «Всегда есть период позитивных ожиданий, когда и эксперты, и жители дают завышенные оценки».
Топ-5 рейтинга по сравнению с прошлым годом претерпел незначительные изменения: 4-е место Тульской области занял Ямало-Ненецкий автономный округ, опустившийся на одну позицию; Ленинградская область поднялась с 8-го места на 5-е, а Чечня – с 5-го на 3-е. 1-е и 2-е места остались за Москвой и Тюменской областью. Аутсайдеры рейтинга продемонстрировали значительную стабильность, которую, впрочем, нельзя назвать их достижением, отмечают политологи. Пятый раз подряд худшим регионом по итогам года стала Хакасия, на предпоследнем месте, как и годом ранее, разместилась Тува. В нижнюю десятку опустились Ингушетия (с 77-го места на 81-е) и Архангельская область (с 76-го на 84-е), тогда как Волгоградская область и Удмуртия ее покинули, заняв соответственно 77-е и 79-е места. «Ни один регион из последней двадцатки не смог подняться выше 70-го места, что вновь свидетельствует об устойчивости этой группы и системности проблем с региональным управлением. При этом ряд недавних губернаторских замен в этой группе ориентирует на позитивные перемены, что показывает, например, улучшение рейтинга Хабаровского края и (в меньшей степени) Республики Алтай и Республики Коми», – говорится в докладе.
Для повышения эффективности управления, учитывая итоги рейтинга, регионам особенно важно будет самым внимательным образом отнестись к своим приоритетам в бюджетной политике, говорит соавтор доклада, политолог Ростислав Туровский. В частности, по его словам, необходимо удовлетворить запрос на модернизацию ЖКХ и повышение финансирования на этом направлении. «При этом следует не упускать и социальные расходы, а также не забывать о дорогах. Вероятно, в целях экономии придется пойти на оптимизацию государственного аппарата, расходы на который во многих регионах неоправданно выросли. Успеха будут добиваться и те, кто в условиях бюджетных ограничений сможет выбить больше средств из федерального центра, а делать это стало сложнее», – сказал он «Ведомостям».
В 2024 г. был создан важный прецедент группового перехода губернаторов в органы федеральной власти, отмечается в докладе. Четыре губернатора получили портфели министров (экс-глава Калининградской области Антон Алиханов возглавил Минпромторг, курский губернатор Роман Старовойт – Минтранс, глава Кузбасса Сергей Цивилев – Минэнерго, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев – Минспорт). Переход сразу нескольких губернаторов на должности в федеральном правительстве в 2024 г., несомненно, был следствием системного решения, говорит гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов. «Это было сделано после отставки правительства, связанной с выборами президента, однако такая практика, вероятно, будет продолжена и в межвыборный период. Она дополнительно мотивирует губернаторов на более эффективную работу и создает понятный канал их рекрутирования в федеральную власть», – полагает он.
В 2024 г. Кремль начал уделять самое пристальное внимание политическому продвижению участников спецоперации, нередко также являющихся выпускниками образовательной программы «Время героев», говорится в докладе. В частности, участвовавший в спецоперации экс-мэр Краснодара Евгений Первышов 4 ноября 2024 г. был назначен врио губернатора Тамбовской области. 5 ноября президент Владимир Путин назначил главу управления фонда «Защитники Отечества» и руководителя программы «Время героев» Марию Костюк врио главы Еврейской автономной области. 2 октября 2024 г. председатель парламента ДНР, участник спецоперации Артем Жога получил пост полпреда президента в Уральском федеральном округе. По предложению Путина аналоги «Времени героев» запускаются в регионах. По мнению Орлова, они создадут новую возможность вовлечения участников спецоперации в структуру публичной власти.
В докладе АПЭК также отмечается, что в 2024 г. федеральный центр пересмотрел подходы непосредственно к оценке эффективности региональной власти, обновив список критериев. Особенное внимание в течение года как центр, так и региональные власти уделяли демографической политике, в том числе поддержке семей и рождаемости, что нашло отражение и в списке показателей эффективности региональной власти, в который был включен коэффициент рождаемости. «В целом измерение эффективности региональной власти после пересмотра индикаторов стало в большей степени опираться на социологические замеры (например, будет учитываться удовлетворенность граждан условиями для занятий физкультурой и спортом). В сфере общественного транспорта федеральный центр ввел показатель, связанный с активностью его замены, что призвано также поддержать отечественный автопром. Наконец, федеральные власти сориентировали губернаторов на обеспечение роста доходов субъектов МСП вместо более формального показателя численности занятых в этой сфере», – пишут эксперты.