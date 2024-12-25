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Иду на вы!

Губернаторы новой формации бросают вызов региональным и корпоративным элитам
Александр Тихонов , корреспондент отдела «Политика и общество»

Эпатаж, нестандартные ходы, противоречивые инициативы. Казалось бы, при чем здесь «стандартизированные» и обученные российские губернаторы? До 2024 г. много лет почти невозможно было представить, чтобы кто-либо из глав регионов взрывал федеральную повестку, а его работу приходилось комментировать пресс-секретарю президента. Только исключения. Например, старожил губернаторского корпуса Рамзан Кадыров.

Теперь среди глав регионов появились люди, которые тоже могут удивлять. Более того, их несколько. Их трое, а двое не оканчивали «школу губернаторов». Это избранный 8 сентября на пост губернатора Вологодской области Георгий Филимонов и врио главы Курской области Александр Хинштейн, сменивший не проработавшего и трех месяцев после избрания Алексея Смирнова. К Филимонову и Хинштейну можно добавить избранного 8 сентября губернатором Самарской области Вячеслава Федорищева.

Филимонова пока можно назвать самым нестандартным из них. Он соткан из противоречий: назначает сенатором своего предшественника, выходца из «Северстали» Олега Кувшинникова, которого публично называет своим другом, но громит его управленческую команду, а спустя год избавляется и от него самого. Разрывает соглашение с АФК «Система» по строительству крупного рекреационного комплекса рядом с «Вотчиной Деда Мороза» в Великом Устюге, а спустя несколько месяцев отменяет это решение и встречается с основателем «Системы» Владимиром Евтушенковым.

Возлагает цветы к памятнику жертвам политических репрессий и открывает памятник Сталину. Подчиненные губернатора публикуют законопроект об ограничении продажи алкоголя двумя часами в сутки, но сам Филимонов опровергает наличие таких планов. А затем вносит этот же документ в заксобрание и добивается его принятия, несмотря на напоминание пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что «опыт [сухого закона в СССР] весьма красноречивый и очень легко поддается анализу».

Андрей Гордеев / Ведомости

Апофеозом стало приглашение на татами «отдельного представителя части индустриального микросоциума с транснациональным «отливом», на которое ответил глава «Северстали» Алексей Мордашов. «Довольно забавно, что губернатор вызывает на поединок самого крупного инвестора в регионе. Видимо, он так представляет совершенствование бизнес-климата», – сказал бизнесмен на бизнес-форуме «Поколение».

Исторически сложилось, что все предшественники Филимонова были связаны с «Северсталью», правительство Вологодской области называли «заводоуправлением», а главу Череповца – «личным мэром» компании. И хоть глава «Северстали» не считает, что у него есть конфликт с Филимоновым, победитель в этом заочном поединке пока не выявлен. Но для кого-то он может стать проверкой закалки, а для кого-то – своеобразным наказанием.

Хинштейн, в прошлом известный журналист и тесно связанный с Росгвардией депутат Госдумы, проработал на посту врио главы Курской области менее месяца, но уже успел сделать ряд громких заявлений. Например, посоветовал надеть погоны региональным чиновникам, комментирующим действия военных. А Федорищев в конце осени превратился в главного ньюсмейкера отечественного футбола, оценив на заседании комиссии Госсовета по физкультуре и спорту 26 ноября объем теневого рынка в российском футболе в 500 млн руб. и обвинив около 10 команд Российской премьер-лиги.

Всех троих объединяет фраза, которую произнес Филимонов на своей инаугурации 26 сентября. Обращаясь «к тем не очень умным, не очень сильным и не очень прозорливым кругам, которые делали вялые безуспешные попытки нашего ослабления, вставляли палку в колеса развития родной вологодской земли», он произнес фразу «великого древнерусского князя Святослава Игоревича»: «Иду на вы!»

Каждый из этих губернаторов начал работу в регионе с вызова влиятельным местным элитам. Прежде кризисные вопросы в регионах решались в кабинетах и не порождали эффект информационной бомбы. Скоро мы узнаем, станет ли принцип «иду на вы!» для «политических губернаторов» трендом ближайших лет.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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