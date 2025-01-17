Зачем президент ЦАР Туадера вновь приехал к Путину

Зачем президент ЦАР Туадера вновь приехал к ПутинуДля страны критически нужна военная и экономическая помощь России
Центральноафриканский президент Фостен-Арканж Туадера прибыл 15 января в Россию с двухдневным визитом и днем 16 января встретился с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля. Это первая в наступившем году личная встреча российского президента с лидером иностранного государства. Последний раз президент ЦАР был в России почти год назад – в феврале 2024 г.
Путин напомнил о том, что в 2025 г. – 65-летняя годовщина установления отношений России и ЦАР. Российский лидер поблагодарил Туадеру за его вклад в развитие двусторонних контактов, упомянув его присутствие на саммитах «Россия – Африка» в 2019 и 2023 гг., а также на «антиколониальном» форуме «За свободу наций» в Москве в феврале 2024 г. ЦАР на Генеральной ассамблее ООН стабильно с начала вооруженного конфликта на Украине в 2022 г. голосовала против антироссийских резолюций. Путин в разговоре с Туадерой оценил эту линию Банги.
Президент России, говоря о двусторонних торговых связях, признал, что «абсолютные величины невелики», но отметил «очень хорошую тенденцию»: «Почти в 8 раз увеличился товарооборот за последний год». Цифр он не назвал. Последние данные Федеральной таможенной службы России – от 2021 г. Тогда товарооборот двух стран оценили в $6 млн. Путин также заявил о намерениях России продолжить оказание гуманитарной помощи ЦАР. Туадера, в свою очередь, «от всего сердца» поблагодарил за гуманитарные поставки зерна и топлива. В начале 2024 г. посол России в Банги Александр Бикантов упоминал о 50 000 т пшеницы, поставленных в ЦАР в рамках гуманитарной помощи, не уточняя периода, а также о переговорах по поставке 30 000 т топлива.
Экономка ЦАР ослаблена идущей с 2012 г. вялотекущей гражданской войной и санкциями. Лишь в ноябре в 2024 г. благодаря России Кимберлийский процесс (организация по сертификации алмазов из зон конфликтов) полностью снял ограничения ООН на экспорт алмазов из страны, которые действовали с 2013 г. ЦАР занимает 10-е место в мире по добыче в мире и входит в топ-5 по их качеству. По мнению эксперта Центра африканских исследований ИМИ МГИМО Устинии Златоверховниковой, отмена эмбарго может серьезно улучшить экономическое положение ЦАР.
Туадера особо отметил желание получить и технологическую помощь России для развития экономики, включая сельское хозяйство. По словам Златоверховниковой, ЦАР видит в России технологическую державу, способную помочь с развитием. Одно из межведомственных соглашений, подписанных ЦАР и Россией 16 января, – «технологическое». Это меморандум о сотрудничестве в области геологии и недропользовании.
Путин упомянул сотрудничество Москвы и Банги в области безопасности. Банги продолжает борьбу с повстанцами (к которой ранее подключалась распущенная в 2023 г. ЧВК «Вагнер»), включая группировку «Селека». В 2018 г. ЦАР и Россия договорились о военном сотрудничестве – подготовке военнослужащих российскими инструкторами и поставках техники. Туадера отдельно поблагодарил за эту помощь.
В мае 2023 г. посол ЦАР в России Леон Додону-Пунагаза заявил, что Банги хотел бы разместить российскую базу и 10 000 ее военных. В июне 2024 г. Бикантов говорил, что создание базы в стране остается «в повестке переговоров». «Мы намерены действовать так же в этом направлении, как и до сих пор. Обсудим с вами и в широком составе эти перспективы, и с глазу на глаз», – сказал Путин о военном сотрудничестве.
Научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов говорит, что во внутреннем конфликте в ЦАР наблюдается хрупкое равновесие и стране важна поддержка России. По мнению Златоверховниковой, развертывание базы может быть одним из главных предметов диалога. При этом, по словам Лукьянова, благодаря Москве укрепились позиции самого Туадеры: соседи перестали видеть в нем проходную фигуру. ЦАР – пока один из немногих эффективных проектов и форпост России в этой части Африки, замечает эксперт. Это важно на фоне ухода французских войск из традиционных мест их дислокации. Французы ушли из Мали в 2022 г., из Нигера в 2024 г., а в январе 2025 г. и из Чада, лежащего между ЦАР и Восточной Ливией, где в Бенгази де-факто правит дружественный России генерал Халифа Хафтар. Златоверховникова отмечает, что ЦАР входит в зону стратегических интересов России в Африке наравне с Ливией, Мали и Нигером. Еще в 2024 г. стало известно, что в этих странах появились группы «Африканского корпуса» Минобороны России, перенявшего эстафету от ЧВК «Вагнер». О планах развертывания сообщали «Ведомости» в декабре 2023 г.
Но встреча Путина и Туадеры проходит после свержения дружественного России Башара Асада в Сирии в декабре 2024 г., говорит научный сотрудник Центра изучения африканской стратегии БРИКС Института Африки Тамара Андреева. Судьба российских баз в Тартусе и Латакии теперь неясна, а они очень важны для поддержания логистики военного присутствия в Африке, заключает она.