Зачем президент ЦАР Туадера вновь приехал к Путину

Научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов говорит, что во внутреннем конфликте в ЦАР наблюдается хрупкое равновесие и стране важна поддержка России. По мнению Златоверховниковой, развертывание базы может быть одним из главных предметов диалога. При этом, по словам Лукьянова, благодаря Москве укрепились позиции самого Туадеры: соседи перестали видеть в нем проходную фигуру. ЦАР – пока один из немногих эффективных проектов и форпост России в этой части Африки, замечает эксперт. Это важно на фоне ухода французских войск из традиционных мест их дислокации. Французы ушли из Мали в 2022 г., из Нигера в 2024 г., а в январе 2025 г. и из Чада, лежащего между ЦАР и Восточной Ливией, где в Бенгази де-факто правит дружественный России генерал Халифа Хафтар. Златоверховникова отмечает, что ЦАР входит в зону стратегических интересов России в Африке наравне с Ливией, Мали и Нигером. Еще в 2024 г. стало известно, что в этих странах появились группы «Африканского корпуса» Минобороны России, перенявшего эстафету от ЧВК «Вагнер». О планах развертывания сообщали «Ведомости» в декабре 2023 г.