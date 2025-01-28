Владимир Путин призвал открыть небо для гражданских беспилотников

Владимир Путин призвал открыть небо для гражданских беспилотниковДля этого нужно найти баланс между интересами развития отрасли и обеспечением безопасности страны
Владимир Путин 28 января в Тольятти провел совещание по вопросу развития беспилотных авиационных систем (БАС) в гражданской отрасли. Президент назвал сферу гражданских БАС перспективной. Он напомнил о цели, чтобы к 2030 г. Россия вошла в число глобальных технологических лидеров в этой отрасли, а для этого нужно создать индустрию, инфраструктуру и систему сервиса БАС – на это есть ресурсы, потенциал конструкторов, инженеров, рабочих и технологических предпринимателей. «Есть и желание, боевой задор все это сделать», – сказал президент, поблагодарив за такое отношение тех, кто работает в этой сфере.
Путин сказал, что по целому ряду направлений в короткие сроки развернуто серийное производство продукции, в частности, в 2024 г. по сравнению с 2023 г. производство только гражданских беспилотников увеличилось в 2,5 раза. Но цель, которая поставлена – это создать комплексную систему развития БАС, поэтому было принято решение консолидировать все ресурсы в рамках отдельного нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», подчеркнул Путин. Он напомнил, что реализацию этого документа обсуждали в 2023 г. на совещании в индустриальном парке «Руднево» в Москве. Сейчас в рамках нацпроекта более 400 российских компаний стали резидентами научно-производственных центров, где создают условия для создания и испытания дронов. По словам Путина, в течение следующих 10 лет планируется создать 48 таких научных центров, сейчас их уже 15 – они есть в Москве, Санкт-Петербурге, Удмуртии, Татарстане, Самарской, Сахалинской, Новгородской, Томской областях и других регионах.
У президента до совещания состоялся разговор с представителями бизнеса, которые занимаются БАС. По словам Путина, они рассказали, что несмотря на достигнутые результаты, в части нормативной базы этой сферы движение идет медленно, а по отдельным программам из-за сокращения финансирования работы полностью остановлены. Конкуренция же в этой сфере очень острая, и чтобы к 2030 г. Россия была в числе мировых лидеров, нужно ускорить развитие отрасли, все решения должны приниматься быстрее, а все мероприятия обеспечены финансированием.
Путин рассказал свое видение, как должна развиваться отрасль БАС. Первое, о чем сказал президент, что надо «открыть небо для гражданских беспилотников». В совещании, подключившись по видеоконференцсвязи, участвовали представители правоохранительных органов и органов безопасности. Путин подчеркнул, что это сложный и чувствительный вопрос, особенно сегодня, но при всех повышенных требованиях к безопасности этот вопрос является важнейшим для развития отрасли, для испытаний и массового производства новой продукции. Поэтому он предложил рассмотреть возможность установления нового класса воздушного пространства в России для упрощенного использования его беспилотными воздушными судами. Причем Росавиация поддерживает это предложение, поэтому правительство к июню должно принять все нормативно-правовую базу, чтобы определить для беспилотников конкретные высоты полетов – «воздушные эшелоны». По словам Путина, нужно дать доступ для отдельных типов дронов к таким воздушным эшелонам и упростить требования к технической эксплуатации таких устройств.
Еще одним предложением президента стало разрешить полеты гражданских дронов в тех регионах, где для этого есть условия и возможности с учетом безопасности. Правительство к 30 апреля должно подготовить конкретные решения на этот счет, сказал президент. В частности, он привел в пример Сахалин, где такое подобные решения были на площадке проектно-образовательной программы «Архипелаг». Подобные наработки нужно распространять и на другие регионы, сказал Путин. По его словам, нужно ежегодно оценивать, какие регионы создают лучшие условия для развития гражданских беспилотных систем.
Президент еще раз подчеркнул, что работа по открытию воздушного пространства для гражданских дронов должна вестись с соблюдением жестких требований безопасности, но не путем повсеместных запретов. Поэтому важно активнее внедрять отечественные разработки, которые обеспечат контроль неба, сказал Путин. В частности, речь идет о системах обнаружения беспилотников, их идентификации в режиме реального времени. «В целом необходимо быстрее внедрять принципиально новые механизмы управления и координации полетов всех типов воздушных судов – от небольшого коптера до дальнемагистральных самолетов и космических аппаратов», – подчеркнул Путин, отметив, что нужно выстраивать бесшовную архитектуру воздушного и космического пространства. Он рассказал, что обсуждал этот вопрос с главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым. Поэтому нужно создавать наземную инфраструктуру и спутниковые группировки. К 1 июня 2025 г. нужно определить поэтапный план этой работы, сказал Путин, добавив, что правительство и Роскосмос должны решить все противоречия.
Чтобы разрабатывать, тестировать и применять различные типы беспилотников, использовать новые инструменты управления полетами и навигации в воздушном пространстве, нужна новая нормативная правовая база, добавил Путин. В частности, можно использовать экспериментальные правовые режимы, механизмы действующих режимов нужно расширять. При этом он еще раз подчеркнул, что нужно найти баланс между интересами развития отрасли и обеспечением безопасности страны.
Путин сказал, что он уже предлагал использовать в разных секторах экономики больше данных (фото и видеоматериалов), полученных с беспилотников, – причем чтобы такие данные поступали в коммерческий оборот. Также нужно внедрять новые образовательные программы для подготовки кадров в отрасли. Кроме того нужно выстраивать тесную взаимосвязь между всеми нацпроектами технологического лидерства, в частности, нужна координация в реализации работы в гражданской и специальных сферах, чтобы достичь максимального эффекта. Чтобы развивать отрасль БАС, нужны разработки в области микроэлектроники, новых материалов, искусственного интеллекта и других сферах, сказал Путин. Целью сейчас стоит иметь суверенные решения по всем основным компонентам беспилотников. По его словам, нужен и госзаказ как стимул для развития отрасли гражданских БАС, и экспорт – чтобы поддерживать амбиции бизнеса при выходе на глобальные рынки. Он попросил Минпромторг и правительство Москвы организовать в этом году международный форум по БАС. В завершении своего выступления президент поручил правительству организовать мониторинг показателей нацпроекта по развитию БАС и представить предложения по гибкому развитию отрасли в максимально коротки сроки.
Только выступление президента на совещании прошло в открытом режиме. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что на совещании также выступят вице-премьер Виталий Савельев о направлениях развития БАС гражданского назначения, спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков о формировании новых подходов в развитии беспилотников гражданского назначения, а министр науки Валерий Фальков – о формировании новых подходов в образовании в сфере БАС.
До совещания президент посетил научно-производственный центр БАС «Самара», который находится в Тольятти. Там сейчас ведутся разработки гражданских беспилотников, которые могут использоваться в сельском хозяйстве и доставке грузов. Президенту показали участки разработки, сборки, испытаний беспилотников.