Владимир Путин призвал открыть небо для гражданских беспилотников

Путин сказал, что он уже предлагал использовать в разных секторах экономики больше данных (фото и видеоматериалов), полученных с беспилотников, – причем чтобы такие данные поступали в коммерческий оборот. Также нужно внедрять новые образовательные программы для подготовки кадров в отрасли. Кроме того нужно выстраивать тесную взаимосвязь между всеми нацпроектами технологического лидерства, в частности, нужна координация в реализации работы в гражданской и специальных сферах, чтобы достичь максимального эффекта. Чтобы развивать отрасль БАС, нужны разработки в области микроэлектроники, новых материалов, искусственного интеллекта и других сферах, сказал Путин. Целью сейчас стоит иметь суверенные решения по всем основным компонентам беспилотников. По его словам, нужен и госзаказ как стимул для развития отрасли гражданских БАС, и экспорт – чтобы поддерживать амбиции бизнеса при выходе на глобальные рынки. Он попросил Минпромторг и правительство Москвы организовать в этом году международный форум по БАС. В завершении своего выступления президент поручил правительству организовать мониторинг показателей нацпроекта по развитию БАС и представить предложения по гибкому развитию отрасли в максимально коротки сроки.