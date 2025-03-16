Владимир Путин встретился с лидерами думских фракций в конце февраля

Лидеры фракций подробно не разглашали, о чем делился с ними президент во время общения в честь Дня защитника Отечества, но, убежден один из источников «Ведомостей», речь шла не только о ритуальных поздравлениях, но и об актуальных событиях, в том числе международных. «Это повод сверить часы», – говорит он.