Владимир Путин встретился с лидерами думских фракций в конце февраля

Владимир Путин встретился с лидерами думских фракций в конце февраляОбщение было приурочено к Дню защитника Отечества, до этого они общались с ним лично осенью 2024 года
Президент Владимир Путин 23 февраля встречался с лидерами фракций Госдумы. Об этом «Ведомостям» рассказали четыре источника в Госдуме. Это было частью торжественных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, говорят собеседники «Ведомостей». По словам одного из них, встреча с главой государства прошла после торжественной церемонии возложения цветов.
Путин и министр обороны Андрей Белоусов возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата, а руководство Госдумы вместе с лидерами фракций – к Вечному огню в Парке Победы. Это позволило не смешивать форматы памятных мероприятий, отмечает один из собеседников «Ведомостей».
Лидеры фракций подробно не разглашали, о чем делился с ними президент во время общения в честь Дня защитника Отечества, но, убежден один из источников «Ведомостей», речь шла не только о ритуальных поздравлениях, но и об актуальных событиях, в том числе международных. «Это повод сверить часы», – говорит он.
Встреча проходила в формате фуршета к 23 Февраля, присутствовали на ней не только руководители думских фракций и руководство палаты, но и некоторые чиновники, отмечает источник «Ведомостей». Официально эту встречу не транслировали.
«Ведомости» направили запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову с вопросом, действительно ли 23 февраля Путин встречался с депутатами.
Как это обычно происходит
Президент ежегодно общается в Кремле с лидерами думских фракций. Обычно эти мероприятия проходят в двух форматах: индивидуальное общение президента с лидерами фракций и коллективные встречи, когда Путин встречается в Кремле с руководством Думы и лидерами фракций.
Индивидуально глава государства общался с партийцами осенью 2024 г. Причем встречу с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым официально так и не показали, на что публично указывал лидер партии и фракции.
До этого с Зюгановым Путин встречался в июне, когда коммунист отмечал 80-летний юбилей.
В 2024 г. общая встреча проходила 19 марта – через два дня после президентских выборов. На встрече президента с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, руководителями фракций Владимиром Васильевым («Единая Россия»), Зюгановым, Леонидом Слуцким (ЛДПР), Сергеем Мироновым («Справедливая Россия») и Алексеем Нечаевым («Новые люди») был также куратор внутренней политики, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Последний же раз в 2024 г. президент виделся с лидерами фракций на заседании Госсовета. Оно проходило в Кремле 20 декабря. Тогда лидеры фракций высказывали свои предложения по вопросам поддержки семей.
Что говорят эксперты
Общение с лидерами фракций происходит регулярно, отмечает гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов: «Целью встречи 23 февраля могло быть обсуждение того, как политическая система и внутренняя политика России должны реагировать на вызов ожидаемого окончания спецоперации, что должна представлять собой «весна-2025», какой должна быть модель развития России в среднесрочной перспективе».
Очевидного повода для такой встречи не просматривается, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Правда, сейчас начался поиск оптимальной стратегии коммуникаций с президентом США Дональдом Трампом. Поэтому, возможно, было бы логично протестировать ее на депутатах, предполагает эксперт, отмечая, что Послание Федеральному собранию затягивается, но прошла встреча с депутатами.