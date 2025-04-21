Бывший сенатор от Тувы возглавила Русский дом в Буэнос-Айресе

СФ отправил Оюн в отставку по ее желанию 27 марта, спустя полгода после официального истечения срока ее полномочий. Верховный хурал, третий созыв которого она представляла в верхней палате парламента, до сих пор не определился с кандидатурой нового сенатора. Как сообщали «Ведомости», на должность представителя четвертого созыва хурала в СФ рассматривалась кандидатура бывшего первого заместителя министра обороны России Сергея Шойгу Руслана Цаликова. Тот был избран депутатом регионального парламента по списку «Единой России» и, как обладатель классного чина действительного государственного советника РФ первого класса, имеет право стать сенатором в обход ценза оседлости (ранее он отношения к Туве не имел). Он стал участвовать в сессиях регионального парламента (где не вошел в состав ни одного комитета) и проводил личный прием граждан.