Бывший сенатор от Тувы возглавила Русский дом в Буэнос-Айресе

Бывший сенатор от Тувы возглавила Русский дом в Буэнос-АйресеУход Дины Оюн из политики связан со снижением влияния команды, частью которой она была
Бывший представитель верховного хурала Тувы в Совете Федерации (СФ) Дина Оюн, чье завершение парламентской карьеры затянулось из-за законодательной коллизии (она исполняла полномочия сенатора спустя несколько месяцев после завершения каденции), стала директором Русского дома в Буэнос-Айресе. Назначение прошло практически незамеченным, сама Оюн не объявляла о переезде в Аргентину в своих социальных сетях. О том, что у Русского дома в Буэнос-Айресе новый директор, стало понятно 6 апреля, когда в Telegram-канале учреждения появился первый пост с упоминанием Оюн, причем он был посвящен не ее назначению, а празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В сообщении со ссылкой на Оюн говорилось, что торжества станут центральным событием 2025 г. «Потомки воинов-освободителей сейчас борются с нацизмом за право говорить на родном языке, за право принадлежать к русскому миру», – приводятся слова главы Русского дома в Буэнос-Айресе. Оюн добавила, что в 2025 г. отмечается еще несколько памятных дат: 185-летие со дня рождения Петра Чайковского (7 мая), 165-летие со дня рождения Антона Чехова (29 января) и 130-летие со дня рождения Сергея Есенина (3 октября). Накануне Дня космонавтики в Русском доме в Буэнос-Айресе при участии аргентинских экспертов состоялось мероприятие, посвященное современным тенденциям развития космической отрасли. Оюн поблагодарила спикеров за профессиональное освещение актуальных тем и пригласила присутствовавших на показ снятого на МКС российского фильма «Вызов», который состоялся 19 апреля в зале обсерватории в парке Сентенарио.
Директор Русского дома в Буэнос-Айресе также приняла участие в работе российско-аргентинского делового клуба, где были замечены президент парламентской группы дружбы с Россией палаты депутатов (нижняя палата) парламента Аргентины Марсела Пагано, представители деловых кругов, региональных властей, заинтересованные в установлении и расширении двусторонних контактов. В Telegram-канале Русского дома в Буэнос-Айресе говорилось, что с докладами выступили такие российские компании, как «Интер РАО – экспорт», «Росатом возобновляемая энергетика», Unigreen Energy, Энергомашиностроительное конструкторское бюро, а также потенциальные партнеры и представители различных регионов Аргентины.
«Со своей стороны Оюн отметила, что «поддержка деятельности российских компаний за рубежом – одно из направлений нашей работы». Она также выразила надежду, что контакты между представителями деловых кругов обеих стран вскоре воплотятся в реализацию конкретных проектов на благо народов Аргентины и России», – говорится в сообщении.
«Ведомости» направили запрос в Россотрудничество.
Переезд Оюн в Аргентину – это новый жизненный трек, говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. «Человек по понятным причинам ушел из большой политики, потому что та команда, частью которой она была (команда секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу. – «Ведомости»), уже явно снижает свое влияние. Поэтому произошла такая перестройка», – сказал он «Ведомостям». Политолог Константин Калачев отметил, что Оюн, окончившая Московский государственный педагогический институт иностранных языков им. Мориса Тореза, говорит на испанском. «В этом году ей исполнится 62 года. Для возвращения в публичную политику чуть многовато. Зато прекрасный возраст, чтобы продвигать русскую культуру в Аргентине. Можно еще и танго освоить», – сказал эксперт «Ведомостям».
СФ отправил Оюн в отставку по ее желанию 27 марта, спустя полгода после официального истечения срока ее полномочий. Верховный хурал, третий созыв которого она представляла в верхней палате парламента, до сих пор не определился с кандидатурой нового сенатора. Как сообщали «Ведомости», на должность представителя четвертого созыва хурала в СФ рассматривалась кандидатура бывшего первого заместителя министра обороны России Сергея Шойгу Руслана Цаликова. Тот был избран депутатом регионального парламента по списку «Единой России» и, как обладатель классного чина действительного государственного советника РФ первого класса, имеет право стать сенатором в обход ценза оседлости (ранее он отношения к Туве не имел). Он стал участвовать в сессиях регионального парламента (где не вошел в состав ни одного комитета) и проводил личный прием граждан.