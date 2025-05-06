Газета
Телеграм
/ Политика

Песков: национальные интересы России превыше всех цен на нефть

При этом в Кремле внимательно следят за международной конъюнктурой
Инна Шульгина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Цены на нефть не могут быть фактором, который повлияет на отношение России к ее национальным интересам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о словах американского лидера Дональда Трампа, заявившего, что снижение цен на нефть подталкивает Москву к желанию урегулировать украинский конфликт.

Представитель Кремля отметил, что международные цены на нефть, безусловно, являются важным фактором для бюджетообразования в России и в целом для экономики страны. Он напомнил, что РФ давно работает в формате ОПЕК+ для поддержания цен на оптимальном уровне.

«Излишне высокие цены и совсем низкие цены, конечно, пагубно сказываются в целом на мировой экономике. Поэтому здесь эта работа продолжается. Мы очень внимательно следим за международной конъюнктурой», – подчеркнул Песков, обратив внимание на приоритетность национальных интересов России к этому вопросу.

Беседуя с журналистами в Белом доме 5 мая, Трамп заявил, что после недавнего падения цен на нефть президент РФ более склонен к миру, писало Reuters. «Я думаю, что Россия, учитывая нынешние цены на нефть, которые упали, находится в хорошей позиции для урегулирования, они хотят урегулирования. Украина хочет урегулирования», – сказал Трамп.

Со ссылкой на источники агентство сообщило, что с начала года стоимость нефти упала примерно на $15 за баррель, добавив, что ОПЕК+ ускорит рост добычи ресурса.

Трамп также отметил, что объявленное Путиным перемирие в дни празднования 80-го юбилея Победы в Великой Отечественной войне – это многое с учетом того, с чего началось урегулирование конфликта.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных