Песков: национальные интересы России превыше всех цен на нефть

Цены на нефть не могут быть фактором, который повлияет на отношение России к ее национальным интересам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о словах американского лидера Дональда Трампа, заявившего, что снижение цен на нефть подталкивает Москву к желанию урегулировать украинский конфликт.