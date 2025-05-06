Песков: национальные интересы России превыше всех цен на нефть

Песков: национальные интересы России превыше всех цен на нефтьПри этом в Кремле внимательно следят за международной конъюнктурой
Цены на нефть не могут быть фактором, который повлияет на отношение России к ее национальным интересам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о словах американского лидера Дональда Трампа, заявившего, что снижение цен на нефть подталкивает Москву к желанию урегулировать украинский конфликт.
Представитель Кремля отметил, что международные цены на нефть, безусловно, являются важным фактором для бюджетообразования в России и в целом для экономики страны. Он напомнил, что РФ давно работает в формате ОПЕК+ для поддержания цен на оптимальном уровне.
«Излишне высокие цены и совсем низкие цены, конечно, пагубно сказываются в целом на мировой экономике. Поэтому здесь эта работа продолжается. Мы очень внимательно следим за международной конъюнктурой», – подчеркнул Песков, обратив внимание на приоритетность национальных интересов России к этому вопросу.
Беседуя с журналистами в Белом доме 5 мая, Трамп заявил, что после недавнего падения цен на нефть президент РФ более склонен к миру, писало Reuters. «Я думаю, что Россия, учитывая нынешние цены на нефть, которые упали, находится в хорошей позиции для урегулирования, они хотят урегулирования. Украина хочет урегулирования», – сказал Трамп.
Со ссылкой на источники агентство сообщило, что с начала года стоимость нефти упала примерно на $15 за баррель, добавив, что ОПЕК+ ускорит рост добычи ресурса.
Трамп также отметил, что объявленное Путиным перемирие в дни празднования 80-го юбилея Победы в Великой Отечественной войне – это многое с учетом того, с чего началось урегулирование конфликта.