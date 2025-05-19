«Раскачали Советскую страну»: каким вспоминают I Съезд народных депутатов РСФCР

Бабурин вспомнил учредительный съезд «Демократической России» в 1990 г., на котором присутствовал лично. Он не вступил в партию, поскольку его «многое насторожило и кое-что даже рассмешило». «После регистрации те, кто вступил в «Демократическую Россию», получили для голосования красивую открытку, цветную, полиграфически шикарную. На этой открытке был изображен веселый робот. И я, издеваясь над омскими депутатами, говорю: «Да, интересные ассоциации вызывают члены «Единой России» по этой открытке», – рассказал он. «Ой, то есть «Демократической России», – спешно поправил себя Бабурин под смешки слушающих. Закончил он свое выступление тоже Россией, но уже без дополнительных прилагательных перед ней. «Нам нужно защищать Россию как таковую. Но на первом съезде мы это еще мало осознавали», – посетовал Бабурин.