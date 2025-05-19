«Раскачали Советскую страну»: каким вспоминают I Съезд народных депутатов РСФCР

«Раскачали Советскую страну»: каким вспоминают I Съезд народных депутатов РСФCРЕго участники извинились за «предательство» народа и дали советы нынешним парламентариям
Спустя 35 лет участники Первого Съезда народных депутатов РСФСР 1990 г. встретились в Московском государственном юридическом университете им. О. Е. Кутафина (МГЮА). На фоне картины «Выступление Ленина на II Всероссийском съезде Советов» первые народные избранники подвели итоги прошедших событий, покаялись в развале СССР и пожурили нынешних парламентариев.
«Мы тогда лихо раскачали Советскую страну. И когда мы пошли на выборы, мы не хотели отставать с точки зрения риторики и возможности резать «правду матку», – начал народный депутат РСФCР 1990–1993 гг., председатель Ассоциации юристов России и бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. Это были, по его воспоминаниям, «первые совершенно свободные и безденежные выборы».
Первый съезд ознаменовал «неосознаваемую тогда нами борьбу за цивилизационную идентичность», заявил народный депутат 1990–1993 гг. и кандидат в президенты РФ в 2018 г., главный научный сотрудник Института государства и права РАН Сергей Бабурин. «И не случайно президент Владимир Владимирович Путин говорит о том, что нам нужно защищать суверенитет прежде всего в сфере ценностно-культурной. В те годы общественное сознание спутало, что такое Россия», – оценил он.
Бабурин вспомнил учредительный съезд «Демократической России» в 1990 г., на котором присутствовал лично. Он не вступил в партию, поскольку его «многое насторожило и кое-что даже рассмешило». «После регистрации те, кто вступил в «Демократическую Россию», получили для голосования красивую открытку, цветную, полиграфически шикарную. На этой открытке был изображен веселый робот. И я, издеваясь над омскими депутатами, говорю: «Да, интересные ассоциации вызывают члены «Единой России» по этой открытке», – рассказал он. «Ой, то есть «Демократической России», – спешно поправил себя Бабурин под смешки слушающих. Закончил он свое выступление тоже Россией, но уже без дополнительных прилагательных перед ней. «Нам нужно защищать Россию как таковую. Но на первом съезде мы это еще мало осознавали», – посетовал Бабурин.
Один из наиболее значимых документов, который принял съезд, – декларация о государственном суверенитете РСФСР. Она закрепила верховенство республиканских законов над союзными, а также положила начало разработке новой российской Конституции. «Все мы были рады, хлопали, кричали «Ура!» – и коммунисты, и так называемые демократы думали, что мы сейчас Россию поднимем. Но давайте откровенно: [мы тогда] заложили камушек, если не кирпич, в будущий развал Советского Союза. Я абсолютно в этом убежден», – указал Степашин.
По словам экс-председателя Совета Республики Верховного Совета, народного депутата 1990–1993 гг. Владимира Исакова, распада государства и последствий, которые были после («бешеная» инфляция и резкое падение уровня жизни в стране), «не ожидал никто». «То, что произошло в нашей стране, трудно назвать иначе как социальное предательство. Мы предали людей, которые вытащили страну из разрухи и сделали великой державой. Мы уничтожили достойно обеспеченную старость. Люди старшего поколения, того, которое сегодня почти ушло, неоднократно говорили мне: «Мы вам поверили, что все будет нормально. Проголосовали за вас на выборах, а вы нас бросили».
Как все начиналось
Бывший председатель Совета национальностей Верховного Совета и глава Дагестана в 2013–2017 гг. Рамазан Абдулатипов отметил, что «намерения преобладающего большинства депутатов были искренними, отечественными, пророссийскими». «К сожалению, мы достигли в этом плане, конечно, небольших успехов, но [зато] достигли больших успехов в развале великого Советского Союза», – сказал он. «И здесь надо не бравировать партийными лозунгами, а нужно искренне принести извинения своему народу за то, что мы толкнули его в эту трагедию развала страны», – призвал Абдулатипов.
Но были и более «удачные» законотворческие инициативы. Несмотря на то что по историческим меркам депутатский корпус съезда просуществовал «совсем недолго» (порядка 3,5 года), были приняты законы о гостайне, о международном коммерческом арбитраже, о ввозе и вывозе культурных ценностей, о статусе столицы РФ, сказал Исаков. «Именно нашими руками был осуществлен правовой слом прежнего общественного строя и совершен поворот на Запад в рыночной экономике и соответствующей политической системе», – признался он.
Впрочем, бывшие депутаты нашли, за что покритиковать и нынешних народных избранников. Например, председатель комиссии Ассоциации юристов России по развитию конституционного правосознания Олег Румянцев считает, что «не очень здорово», что в сегодняшнем парламенте отсутствует «настоящая» парламентская оппозиция. Сделав оговорку, что выступающий «ни в коем случае не хочет подорвать авторитет фракций», он отметил, что сегодня нет взаимного контроля фракций друг за другом. «Нет той щуки, которая позволит карасю не дремать», – указал Румянцев.
Кроме того, по его оценке, сегодня депутаты слишком спешно принимают законопроекты и чрезмерно настаивают на проведении ДЭГа. Румянцев пояснил, как стоит проявлять себя народным избранникам. Например, он напомнил, что в 1992 г. депутатам удалось добиться отмены визита президента Бориса Ельцина в Токио и последующей «сдачи» Курильских островов. «Вот вам, пожалуйста, контрольная роль парламента в такой важной сфере, как внешнеполитическая», – объяснил выступающий. «Мы были разных взглядов. Но что нас объединяло? Искренность и беззаветность. Дай Бог сегодняшним депутатам обрести эти черты», – сказал в напутствие Бабурин.
«Вы совершали множество ошибок, но вы ушли с высоко поднятой головой. Вы пытались выполнить свою историческую миссию создания в России основ парламентаризма», – сказал напоследок народный депутат СССР 1989–1991 гг. Юрий Болдырев.