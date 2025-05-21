Дмитрий Медведев предрек конфликт в случае введения миротворцев на Украину

Дмитрий Медведев предрек конфликт в случае введения миротворцев на УкраинуВ исполнительной власти там сейчас нет лиц, уполномоченных на заключение мирного договора, заявил он
Подписывать документы об окончании конфликта на Украине должны управомоченные лица в Киеве, с таким заявлением на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ-2025) выступил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. В этом году пленарная сессия, которую Медведев традиционно проводит в конце второго дня форума, называлась «Право: уроки прошлого для мира будущего».
У Украины сейчас последняя возможность сохранить государственность и обрести шанс на мирное развитие, считает он. Медведев отметил, что договариваться на языке международного права можно только с равноправными и договороспособными партнерами, а «любые соглашения с государствами-марионетками обречены на провал».
По его мнению, важно с правовой точки зрения подойти к окончательному правовому урегулированию и украинского конфликта. Как напомнил зампред Совбеза, не раз говорилось, что среди основного набора действующих лиц в Киеве отсутствуют лица, которые уполномочены на заключение мирного договора.
Статья 8 Венской конвенции о праве международных договоров гласит, что акт, который относится к заключению договора, совершенный неуполномоченным лицом, не имеет юридического значения, если он впоследствии не подтвержден государством. А статья 46 конвенции констатирует недействительность договоров, которые заключены с явным нарушением особо важных внутригосударственных процедур.
«Специальные ограничения полномочий по представлению государства, о которых известно другим сторонам международного договора, по сути, уничтожают этот договор по ст. 47 той же самой конвенции», – отметил Медведев. Практика международного суда ООН, сказал он, подтверждает возможность признания недействительным согласия государства на обязательность международного договора в связи с невыполнением национальных процедур, если другие стороны были об этом так или иначе уведомлены.
Есть две проблемные темы, касающиеся правомочности действующих украинских властей вести переговоров и подписывать каких-либо документы с Россией: вопрос легитимности Владимира Зеленского как президента и его самозапрет на ведение переговоров, говорит партнер BGP Litigation юрист Сергей Гландин.
Касаемо вопроса легитимности, Украина в лице Зеленского и других представителей действующей власти должна дать России четкий сигнал, что эти самые власти имеют право на ведение переговоров и заключение соглашений, подчеркнул юрист. По его словам, они могут сослаться на актуальное законодательство: законы о военном времени или закон о чрезвычайном положении. Если Россия официально заявит о признании этих аргументов, то дальше все зависит от готовности сторон довериться друг другу. «Международной право горизонтально, нет какого-то общего надгосударственного органа, поэтому здесь полная диспозитивность: если Украина хочет вести переговоры, то она должна убедить Россию в том, что ее намерения серьезны и обоснованы государственным законодательством», – объяснил Гландин. В свою очередь, Россия может как согласиться с этим, так и отказать. «Например, могут запросить провести на Украине новые выборы для подтверждения легитимности власти. У России полная свобода в этом случае», – сказал эксперт.
Что касается самозапрета, то тут нужно понимать, что в любой международной практике перед началом любых переговоров по заключению какого-либо международного договора, стороны должны предъявить друг другу свои полномочия, говорит юрист. Условно: приезжают делегации и показывают друг другу полномочия, заверенные в официальном порядке, включая право вести переговоры, готовить текст соглашения и парафировать его. Этим как раз быстро преодолевается проблема самозапрета. «Это не просто право, это международный обычай. Например, если условный Ватикан принимает такие переговоры, местные юристы и дипломаты удостоверятся в правомочности делегаций сторон, ведущих переговоры. Если вдруг правомочности на одно из действий, например, подписание, то предстаивтели Ватикана или любого другого посредника или принимающей стороны заявят об этом. Если все нормально, то это тоже подтвердят», – сказал Гландин.
Это, казалось бы, формальные вещи, заметил Медведев, но забывать о них сейчас нельзя, потому что международные отношения находятся в состоянии глубочайшего кризиса. Иначе обо всем этом нам напомнят спустя годы и десятилетия те, кто хочет в очередной раз поставить свои сиюминутные интересы выше стабильности или отказаться от выполнения принятых на себя обязательств.
Кто участвовал в пленарной сессии ПМЮФа
Модератор сессии, заместитель главного редактора «России 24» Александра Суворова поинтересовалась у Медведева, сказывается ли на переговорном процессе украинский закон о запрете вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Он ответил, что в настоящий момент исполнительная власть и президент на Украине не рассматриваются Россией в качестве тех лиц, которые имеют право на подписание международных договоров.
«Значит, нужно прибегнуть к действующей Конституции Украины и найти таких лиц. Это один из вариантов, но при этом все зависит еще от того документа, который подписывается», – отметил зампред Совбеза.
Он также опасается, что идеи о вводе миротворцев на Украину, продвигаемые отдельными странами, могут втянуть все стороны в гораздо более масштабный конфликт с фатальными последствиями. Он считает, что «за красивыми словами» может стоять стремление не только осуществлять экспансию, но и установить на территории оставшейся Украины оккупационный режим. Концепция миротворческих контингентов связана с деятельностью Совбеза ООН и основывается на определенных принципах, в том числе беспристрастности миссии и неприменении вооруженной силы, за исключением случаев самообороны, заметил Медведев.
Эти условия, пояснил зампред Совбеза, исключают любое присутствие на Украине вооруженных сил тех государств, которые заняли одну сторону в «неприкрытой гибридной войне» против России.
Говоря об украинском кризисе, Медведев также отметил важность построения устойчивого мира, т. е. выработки самих процедур мирного урегулирования конфликтов, которые помогут прийти не просто к прекращению огня в конкретном конфликте, а к миру на длительное время. Поэтому, по мнению Медведева, требуются долгосрочные международно-правовые гарантии, которые позволяют устранить первопричину конфликта.