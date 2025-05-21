Дмитрий Медведев предрек конфликт в случае введения миротворцев на Украину

Касаемо вопроса легитимности, Украина в лице Зеленского и других представителей действующей власти должна дать России четкий сигнал, что эти самые власти имеют право на ведение переговоров и заключение соглашений, подчеркнул юрист. По его словам, они могут сослаться на актуальное законодательство: законы о военном времени или закон о чрезвычайном положении. Если Россия официально заявит о признании этих аргументов, то дальше все зависит от готовности сторон довериться друг другу. «Международной право горизонтально, нет какого-то общего надгосударственного органа, поэтому здесь полная диспозитивность: если Украина хочет вести переговоры, то она должна убедить Россию в том, что ее намерения серьезны и обоснованы государственным законодательством», – объяснил Гландин. В свою очередь, Россия может как согласиться с этим, так и отказать. «Например, могут запросить провести на Украине новые выборы для подтверждения легитимности власти. У России полная свобода в этом случае», – сказал эксперт.