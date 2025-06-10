Сможет ли Россия вернуться на оружейный рынок Индонезии

«Зоопарк» индонезийских ВВС

Россия ранее была крупным поставщиком оружия в Индонезию. Боевая авиация страны комплектуется как западными, так и российскими машинами. Сейчас на вооружении индонезийских ВВС находятся пять Су-27 и 11 Су-30 разных модификаций. При этом там также используются 33 американских истребителя F-16, некоторое число F-5, а с 2023 г. идут переговоры о поставке 24 единиц современной модификации F15EX за $13,9 млрд. На вооружении наряду с западными вертолетами у Джакарты есть российские Ми-35, Ми-17 и др., согласно британскому аналитическому ежегоднику Military Balance за 2024 г. Всего у ВВС Индонезии 104 боевые машины.