Сможет ли Россия вернуться на оружейный рынок Индонезии

Сможет ли Россия вернуться на оружейный рынок ИндонезииЕй предложен истребитель пятого поколения Су-57
Истребители пятого поколения Су-57 могут быть предложены Индонезии. Кроме того, Россия готова возобновить сорванный контракт на истребители Су-35, продать Ка-52, Ми-17, дроны и средства борьбы с ними. Об этом 9 июня сообщил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев в преддверии выставки Indo Defense 2025 в Джакарте (пройдет с 11 по 14 июня), сообщила пресс-служба компании.
Для защиты прибрежной полосы островного государства Москва готова предоставить индонезийцам подлодки и корабли, новейшие средства ПВО – зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» и С-350Е «Витязь», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1М» и переносные зенитные ракетные комплексы «Верба». «По большинству образцов <...> «Рособоронэкспорт» предлагает Джакарте развивать технологическое сотрудничество с организацией их производства на национальных заводах и верфях», – говорится в пресс-релизе.
Россия ранее была крупным поставщиком оружия в Индонезию. ВВС ранее закупили 16 истребителей Су-27/30, вертолеты Ми-35 и Ми-17. В феврале 2018 г. Москва и Джакарта договорились о поставке 11 истребителей Су-35 на сумму $1,14 млрд (50% оплаты по бартеру). В 2021 г. Индонезия отказалась от сделки, сославшись на нехватку средств. С тех пор новых контрактов заключено не было.
«Зоопарк» индонезийских ВВС
В феврале 2025 г. посол Индонезии в Москве Жозе Тавареш заявил «РИА Новости», что возможности для возобновления контракта открыты. В 2024 г. военный атташе России в Джакарте Максим Лукьянов заявил изданию Tempo, что Москва готова вернуться к контракту и поставлять машины, но нужно желание Индонезии.
Российско-индонезийское военно-техническое сотрудничество (ВТС) остается актуальным, несмотря на санкции, напоминает директор Центра АСЕАН при МГИМО Екатерина Колдунова. По ее мнению, реализацию контракта по Су-35 приостановило давление США. Контракт был сорван неспособностью Джакарты рассчитаться из-за американского закона о санкциях против России CAATSA, добавляет директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин: «Решив проблему расчетов и нивелировав вторичные санкции, Джакарта может стать заметным получателем российского оружия».
В «Рособоронэкспорте» от подробных комментариев о перспективных сделках с Индонезией воздержались. Представитель компании выразил надежду на возобновление ВТС с Джакартой и новые контракты.
В 2022 г. Индонезия начала переговоры с Францией о закупке 42 истребителей Rafale за $8,1 млрд. В конце мая президент Прабово Субианто на встрече с французским лидером Эмманюэлем Макроном подтвердил соглашение о закупке 18 таких машин. Ожидается, что первые шесть поступят в начале 2026 г.
Франко-индонезийские контакты создают вызовы для связей России и Индонезии, но для сохранения баланса во внешней политике стране желательно иметь новые контракты и с Москвой, говорит Колдунова. Вероятные области ВТС с Индонезией – боевая авиация, ПВО и транспортные вертолеты, полагает Кашин: «Индонезия соперничает с Малайзией и Сингапуром. Покупка новых истребителей – вопрос международного престижа. Су-57 может быть интересен для Джакарты, чтобы подчеркнуть амбиции на лидерство в регионе». Су-57 уже продвигают в Индии, а алжирские СМИ сообщали о заключенном контракте с Россией на поставку этих самолетов.
По данным SIPRI, оборонные расходы Индонезии в 2024 г. составили $11 млрд, или 0,8% от ВВП. У Индонезии емкий рынок вооружений, но ограниченные бюджетные возможности, отмечает завсектором новых вызовов в Южной и Юго-Восточной Азии ИМЭМО РАН Петр Топычканов. Это вместе с негативными оценками результатов применения Rafale в майском индо-пакистанском конфликте могло стать одной из причин пересмотра обязательств с Парижем, допускает он: «Джакарта могла посчитать, что ей не нужно столько французских машин. Это дает шанс России, поставлявшей стране Су-30».