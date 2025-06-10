Мэра Красноярска обвинили во взятке в 180 млн рублей

В политическом плане Логинов «явно не был суперпаровозом и суперпопулярным», иначе губернатор Красноярского края Михаил Котюков, будучи врио [главы региона], не был бы вынужден лично возглавлять список «Единой России» на выборах в горсовет Красноярска в 2023 г., убежден Минченко. «На мой взгляд, это явно показывает проблемы с рейтингом и с имиджевым позиционированием главы города», – резюмировал политолог. У Логинова не было заметных конфликтов с местными элитами, но нарекания со стороны граждан были, отмечает политолог Виталий Иванов. «Логинов очень неэффективный мэр. Был. А игроком политическим он не являлся от слова совсем», – считает он.