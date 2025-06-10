Мэра Красноярска обвинили во взятке в 180 млн рублей

Мэра Красноярска обвинили во взятке в 180 млн рублейУ главы города были проблемы с личным рейтингом, отмечают эксперты
Главе Красноярска Владиславу Логинову предъявили обвинение в получении взятки в размере свыше 180 млн руб. Следственный комитет (СК) России расследует уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко 9 июня. После этого «Единая Россия» приостановила членство Логинова в партии и его полномочия как члена президиума регионального политсовета, говорится в сообщении красноярского отделения ЕР.
По данным следствия, с 2018 по 2024 г. глава Красноярска получил от гендиректора коммерческой организации взятку в размере свыше 180 млн руб. в виде денежных средств и оплаты строительства бани. За взятку Логинов обеспечил ему победу в конкурсах муниципального казенного учреждения (МКУ) Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» на выполнение ремонта городских дорог. В служебном кабинете Логинова, его доме, а также в МКУ провели обыски, в ходе которых сотрудники правоохранительных органов изъяли документы, связанные с заключением муниципальных контрактов. Обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, говорится в сообщении СК.
По словам руководителя фракции ЛДПР в горсовете Красноярска Семена Сендерского, «не было сомнений, что Логинова арестуют, было только непонятно когда». Он напомнил, что в августе 2024 г. депутаты уже призывали мэра оставить свой пост в том числе, по мнению депутатов, из-за картельных сговоров в дорожной сфере, единоличного заключения концессионных договоров и скандалов, связанных с местным асфальтобетонным заводом. По словам депутата горсовета Красноярска Вячеслава Дюкова (вне фракций, ранее был в «Единой России»), обвиняемый пришел «во власть не обеспечивать жизнь города, не улучшать жизнь граждан, а с целью заработков».
Вокруг Логинова ситуация обостряется уже не первый день, обращает внимание политолог Сергей Комарицын. Например, в феврале 2025 г. в отношении советника главы Красноярска Артура Арутюняна было возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий.
Карьера мэра Красноярска
У таких дел не может не быть политического подтекста, хотя он может быть не всегда очевиден, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Пока доминируют две версии – выдавливание команды экс-губернатора Красноярского края и борьба за распределение денег перед будущим юбилеем Красноярска», – сказал он «Ведомостям».
В 2019 г. президент Владимир Путин подписал указ о праздновании 400-летия Красноярска, согласно которому празднования пройдут в 2028 г. Глава федерального оргкомитета по подготовке к юбилею вице-премьер Александр Новак сказал 16 мая, что «предстоящая юбилейная дата – значимое событие не только для региона, но и для страны в целом». Ожидается, что общий объем инвестиций из всех источников составит 701,35 млрд руб. В число приоритетов вошли улучшение экологической обстановки, развитие туристической и транспортной инфраструктуры, благоустройство городских территорий.
Глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко считает версию атаки на позиции бывшего губернатора «притянутой за уши». «Насколько я понимаю, там давно уже нет какого-то плотного контакта», – сказал он.
В политическом плане Логинов «явно не был суперпаровозом и суперпопулярным», иначе губернатор Красноярского края Михаил Котюков, будучи врио [главы региона], не был бы вынужден лично возглавлять список «Единой России» на выборах в горсовет Красноярска в 2023 г., убежден Минченко. «На мой взгляд, это явно показывает проблемы с рейтингом и с имиджевым позиционированием главы города», – резюмировал политолог. У Логинова не было заметных конфликтов с местными элитами, но нарекания со стороны граждан были, отмечает политолог Виталий Иванов. «Логинов очень неэффективный мэр. Был. А игроком политическим он не являлся от слова совсем», – считает он.
Судя по обвинению, рассуждает Комарицын, дело касается исключительно «откатов», но не известно, «что еще там найдут». Пока рано рассуждать, кто займет место Логинова, очевидных фигур нет, но временно его обязанности будет исполнять, скорее всего, один из замов, говорит собеседник «Ведомостей». Вероятнее всего, это будет первый замглавы города Алексей Шувалов, отмечает политолог.