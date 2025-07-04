Первая ротация в Счетной палате при Ковальчуке планируется осенью

Первые изменения в составе аудиторов Счетной палаты (СП), после того как ее председателем 14 мая 2024 г. стал Борис Ковальчук, запланированы на осень текущего года, сообщил «Ведомостям» собеседник в Госдуме. 18 сентября истекают сроки полномочий у четырех аудиторов: Валерия Богомолова («Единая Россия»), Андрея Перчяна («Справедливая Россия»), Сергея Штогрина (КПРФ) и Данила Шилкова (ЛДПР), а 24 сентября – у заместителя председателя СП Галины Изотовой (назначена на должность постановлением Совета Федерации). Все они были назначены в сентябре 2019 г. При этом, учитывая, что Изотова и Шилков занимали свои посты в течение одного срока (в соответствии с законом «О Счетной палате» одно и то же лицо не может занимать должность аудитора более двух сроков подряд), их полномочия могут быть продлены на новый срок (шесть лет).