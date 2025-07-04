Первая ротация в Счетной палате при Ковальчуке планируется осенью

Первая ротация в Счетной палате при Ковальчуке планируется осеньюСроки полномочий четырех аудиторов и зампреда истекают в сентябре
Первые изменения в составе аудиторов Счетной палаты (СП), после того как ее председателем 14 мая 2024 г. стал Борис Ковальчук, запланированы на осень текущего года, сообщил «Ведомостям» собеседник в Госдуме. 18 сентября истекают сроки полномочий у четырех аудиторов: Валерия Богомолова («Единая Россия»), Андрея Перчяна («Справедливая Россия»), Сергея Штогрина (КПРФ) и Данила Шилкова (ЛДПР), а 24 сентября – у заместителя председателя СП Галины Изотовой (назначена на должность постановлением Совета Федерации). Все они были назначены в сентябре 2019 г. При этом, учитывая, что Изотова и Шилков занимали свои посты в течение одного срока (в соответствии с законом «О Счетной палате» одно и то же лицо не может занимать должность аудитора более двух сроков подряд), их полномочия могут быть продлены на новый срок (шесть лет).
Возможности продления полномочий у аудиторов Богомолова, Перчяна и Штогрина нет. Кроме того, до сих пор не решен вопрос о назначении на вакантную должность аудитора СП по предложению фракции «Новых людей». «Применительно к сложившейся ситуации в случае выдвижения до окончания текущей сессии кандидатур Государственной думой их назначение – после представления от президента Российской Федерации – возможно в третьей декаде сентября текущего года», – говорит собеседник, близкий к СП. По закону думские фракции формируют предложения по кандидатурам для назначения на должности зампреда СП и аудиторов и направляют их в совет Думы. Тот направляет поступившие предложения президенту, который либо поддерживает кандидатуру, либо выдвигает свою и направляет ее в Госдуму, после чего депутаты принимают постановление о назначении.
Чем занимается Счетная палата
«Представляется возможным вынесение 7 июля на рассмотрение совета Государственной думы вопроса об установлении до 18 июля срока для направления фракциями в совет Думы предложений о кандидатурах на вышеназванные должности для направления в адрес президента Российской Федерации 21 июля», – уточнил источник. «Ведомости» направили запросы в думские фракции по кандидатурам на должности аудиторов.
Перед тем как Совет Федерации назначил Ковальчука председателем высшего органа государственного аудита, он на протяжении двух месяцев работал заместителем руководителя контрольного управления администрации президента (АП). С 2009 по 2024 г. был председателем правления «Интер РАО» (с 2009 по 2010 г. – в статусе и. о.). Он приходится сыном бизнесмену и экс-председателю совета директоров АБ «Россия» Юрию Ковальчуку. 23 июля 2024 г. Борис Ковальчук представил президенту Владимиру Путину первый доклад о работе СП, глава государства попросил его в «острых случаях» звонить ему «без всякого стеснения». 4 марта «Ведомости» сообщали, что за 2024 г. СП вернула в бюджеты всех уровней 148,9 млрд руб., из них 96,9 млрд руб. – в федеральный бюджет. Это в 5 раз больше, чем за 2023 г., и рекорд за 30-летнюю историю ведомства.