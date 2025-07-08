Эксперты сомневаются, что КПРФ добьется признания канала «Спас» иноагентом

Эксперты сомневаются, что КПРФ добьется признания канала «Спас» иноагентомТоварищи Анатолия Локтя, защитившего Ленина от фильма на этом телеканале, считают, что он мягко высказался
В КПРФ есть разногласия по поводу того, что бывший мэр Новосибирска и первый секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть «слишком деликатно, корректно и мягко высказался» относительно православного телеканала «Спас» (учрежден РПЦ, Русской православной церковью), сказал «Ведомостям» пресс-секретарь компартии депутат Госдумы Андрей Ющенко. На партийном съезде 5 июля коммунист призвал провести проверку телеканала и предложил объявить его иноагентом в случае выявления иностранного финансирования. Локоть назвал «политической провокацией» показ на «Спасе» «киномерзости» «Мумия».
По словам Ющенко, «есть более радикальные точки зрения» на ситуацию «не только в КПРФ», назвав телеканал «телеканалом «Спесь»: «Сейчас идет [специальная военная операция]. И действовать с такими надо по законам военного времени. К православию они имеют такое же отношение, как и те, кто захватывает храмы на Украине. Это мое личное мнение. И оно не одиноко», – уточнил он.
Документальная лента Андрея Афанасьева о мавзолее Ленина вызвала широкий общественный резонанс. «Фильм ищет ответ на вопрос: зачем понадобилось обожествлять того, кто сам был богоборцем, и что нам дальше с этим наследием и с мавзолеем делать?» – говорится в описании на сайте телеканала. Отмечается, что это первая в документалистике «подробная история мавзолея Ленина, его оккультных корней, духовных смыслов, которые вложены в этот объект его создателями, и о мавзолеях в мировой истории».
Собеседник в РПЦ сказал, что предложение Локтя «не имеет под собой ни рациональных, ни юридических оснований». «Телеканал «Спас» как занимал последовательную патриотическую позицию до выхода фильма «Мумия», так и продолжит ей следовать после его выхода. Это общеизвестный факт», – уточнил он.
«Ведомости» направили запрос в «Спас» и РПЦ.
«Мумия» – это удар не по партии. «Мумия» – это удар в спину России, удар по будущему России», – заявил Локоть. По его словам, государственные органы не имеют отношения «к этой подделке». «Поэтому я предлагаю, развивая тезисы [председателя ЦК КПРФ] Геннадия Андреевича [Зюганова], поручить Центральному комитету разобраться в этом вопросе. И если подтвердится, что в финансировании этого фильма есть деньги иностранные, добиться признания канала «Спас» иноагентом», – сказал коммунист, после чего зазвучали аплодисменты.
Что решили на съезде КПРФ
Собеседник, близкий к компартии, считает, что подобные фильмы могут использоваться перед избирательной кампанией в Госдуму «для атак» на КПРФ.
Опрошенные «Ведомостями» юристы скептически относятся к перспективе признания «Спаса» иноагентом. Этот статус предполагает одновременное сочетание двух фактов: иностранного финансирования и активной политической деятельности, говорит политюрист Олег Захаров. «Сложно предположить, что у телеканала найдутся иностранные спонсоры, да и считать его политически активным можно только с некоторой натяжкой. И даже при наличии обоих факторов признание иноагентом – это полномочие Минюста, а не его обязанность, поэтому вряд ли заявление политика приведет к каким-то юридическим последствиям для телеканала», – сказал он «Ведомостям».
Как признают иноагентом
Одного фильма «Мумия» недостаточно для признания телеканала иноагентом, уверен электоральный юрист Гарегин Митин. По его словам, необходимо доказать наличие иностранного влияния. «Если такая поддержка имеет место, то и телеканал можно признать иноагентом. Хотя сомнительно, чтобы «Спас» такую поддержку получал», – сказал эксперт.
КПРФ необходим образ внутреннего врага, и он нашелся: это «новые белые», говорит политолог Константин Калачев. «Старые белые получали помощь Антанты. Кто-то из врагов советской власти ориентировался на кайзеровскую Германию. То есть в нынешнем понимании они иноагенты. Вот и их идеологических наследников коммунистам хотелось бы выставить лжепатриотами и инструментом (пусть даже не сознающим это) в руках тех, кто мечтает развалить Россию», – отметил он.