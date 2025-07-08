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Эксперты сомневаются, что КПРФ добьется признания канала «Спас» иноагентом

Товарищи Анатолия Локтя, защитившего Ленина от фильма на этом телеканале, считают, что он мягко высказался
Александр Тихонов
Экс-мэр Новосибирска Анатолий Локоть и его товарищи из КПРФ хотят защититьЛенина от нападок перед выборами
Экс-мэр Новосибирска Анатолий Локоть и его товарищи из КПРФ хотят защитить

Ленина от нападок перед выборами

 / Андрей Гордеев / Ведомости

В КПРФ есть разногласия по поводу того, что бывший мэр Новосибирска и первый секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть «слишком деликатно, корректно и мягко высказался» относительно православного телеканала «Спас» (учрежден РПЦ, Русской православной церковью), сказал «Ведомостям» пресс-секретарь компартии депутат Госдумы Андрей Ющенко. На партийном съезде 5 июля коммунист призвал провести проверку телеканала и предложил объявить его иноагентом в случае выявления иностранного финансирования. Локоть назвал «политической провокацией» показ на «Спасе» «киномерзости» «Мумия».

По словам Ющенко, «есть более радикальные точки зрения» на ситуацию «не только в КПРФ», назвав телеканал «телеканалом «Спесь»: «Сейчас идет [специальная военная операция]. И действовать с такими надо по законам военного времени. К православию они имеют такое же отношение, как и те, кто захватывает храмы на Украине. Это мое личное мнение. И оно не одиноко», – уточнил он.

Документальная лента Андрея Афанасьева о мавзолее Ленина вызвала широкий общественный резонанс. «Фильм ищет ответ на вопрос: зачем понадобилось обожествлять того, кто сам был богоборцем, и что нам дальше с этим наследием и с мавзолеем делать?» – говорится в описании на сайте телеканала. Отмечается, что это первая в документалистике «подробная история мавзолея Ленина, его оккультных корней, духовных смыслов, которые вложены в этот объект его создателями, и о мавзолеях в мировой истории».

Собеседник в РПЦ сказал, что предложение Локтя «не имеет под собой ни рациональных, ни юридических оснований». «Телеканал «Спас» как занимал последовательную патриотическую позицию до выхода фильма «Мумия», так и продолжит ей следовать после его выхода. Это общеизвестный факт», – уточнил он.

«Ведомости» направили запрос в «Спас» и РПЦ.

«Мумия» – это удар не по партии. «Мумия» – это удар в спину России, удар по будущему России», – заявил Локоть. По его словам, государственные органы не имеют отношения «к этой подделке». «Поэтому я предлагаю, развивая тезисы [председателя ЦК КПРФ] Геннадия Андреевича [Зюганова], поручить Центральному комитету разобраться в этом вопросе. И если подтвердится, что в финансировании этого фильма есть деньги иностранные, добиться признания канала «Спас» иноагентом», – сказал коммунист, после чего зазвучали аплодисменты.

Что решили на съезде КПРФ

На XIX съезде КПРФ, который проходил 5 июля, была принята резолюция о признании «ошибочным и политически предвзятым» доклада Никиты Хрущева о культе личности Сталина на XX съезде КПСС. На съезде зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков заявил, что резолюция связана с «восстановлением полноты исторической справедливости в отношении выдающейся фигуры отечественной мировой истории – Иосифа Виссарионовича Сталина». Было решено бороться с антисоветизмом. Геннадий Зюганов был переизбран председателем ЦК компартии.

Собеседник, близкий к компартии, считает, что подобные фильмы могут использоваться перед избирательной кампанией в Госдуму «для атак» на КПРФ.

Опрошенные «Ведомостями» юристы скептически относятся к перспективе признания «Спаса» иноагентом. Этот статус предполагает одновременное сочетание двух фактов: иностранного финансирования и активной политической деятельности, говорит политюрист Олег Захаров. «Сложно предположить, что у телеканала найдутся иностранные спонсоры, да и считать его политически активным можно только с некоторой натяжкой. И даже при наличии обоих факторов признание иноагентом – это полномочие Минюста, а не его обязанность, поэтому вряд ли заявление политика приведет к каким-то юридическим последствиям для телеканала», – сказал он «Ведомостям».

Как признают иноагентом

Решение о внесении лица в реестр иностранных агентов принимает Минюст России. Обычно этот перечень обновляется по пятницам. По состоянию на 7 июля в нем 1026 лиц. Иноагент обязан сообщать о наличии этого статуса, а распространяемые им материалы должны сопровождаться соответствующей маркировкой. За нарушение порядка деятельности иностранного агента предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Одного фильма «Мумия» недостаточно для признания телеканала иноагентом, уверен электоральный юрист Гарегин Митин. По его словам, необходимо доказать наличие иностранного влияния. «Если такая поддержка имеет место, то и телеканал можно признать иноагентом. Хотя сомнительно, чтобы «Спас» такую поддержку получал», – сказал эксперт.

КПРФ необходим образ внутреннего врага, и он нашелся: это «новые белые», говорит политолог Константин Калачев. «Старые белые получали помощь Антанты. Кто-то из врагов советской власти ориентировался на кайзеровскую Германию. То есть в нынешнем понимании они иноагенты. Вот и их идеологических наследников коммунистам хотелось бы выставить лжепатриотами и инструментом (пусть даже не сознающим это) в руках тех, кто мечтает развалить Россию», – отметил он.

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