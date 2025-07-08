Эксперты сомневаются, что КПРФ добьется признания канала «Спас» иноагентом

Документальная лента Андрея Афанасьева о мавзолее Ленина вызвала широкий общественный резонанс. «Фильм ищет ответ на вопрос: зачем понадобилось обожествлять того, кто сам был богоборцем, и что нам дальше с этим наследием и с мавзолеем делать?» – говорится в описании на сайте телеканала. Отмечается, что это первая в документалистике «подробная история мавзолея Ленина, его оккультных корней, духовных смыслов, которые вложены в этот объект его создателями, и о мавзолеях в мировой истории».