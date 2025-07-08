Госдума поддержала кандидатуру Андрея Никитина на пост министра транспорта

После этого было выступление представителей фракций. Первый зампред фракции КПРФ Николай Коломейцев заявил, что фракция поддержит кандидатуру Никитина. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин отметил, что это «редкий случай». Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий говорил о необходимости решения проблем в транспортной отрасли и также пообещал поддержать кандидатуру Никитина. Депутат Юрий Григорьев из «Справедливой России» говорил, что нужно повышать качество дорог в регионах, заниматься малой авиацией, разработать механизм компенсаций для людей, чьи рейсы были задержаны из-за БПЛА. Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков также заявил, что фракций поддержит Никитина, и пожелал тому больше взаимодействия с депутатами. Единоросс Олег Гарин заявил, что от развития транспортной отрасли зависит будущее развитие страны и перед министерством стоит много задач. Фракция большинства также поддержала кандидатуру Никитина.