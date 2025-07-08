Госдума поддержала кандидатуру Андрея Никитина на пост министра транспорта

Госдума поддержала кандидатуру Андрея Никитина на пост министра транспортаОн сменил во главе Минтранса застрелившегося 7 июля Романа Старовойта
Госдума на пленарном заседании единогласно 408 голосами поддержала кандидатуру исполняющего обязанности министра транспорта Андрея Никитина на пост министра. Заседание началось с того, что представитель правительства в Госдуме Александр Синенко представил кандидатуру Никитина. Затем выступил сам Никитин. Он говорил о задачах, которые будут стоять перед ним как министром транспорта в случае утверждения на должность.
После этого фракции задали вопросы и.о. министра. Никитина спрашивали про использование искусственного интеллекта в транспорте и беспилотных такси, про ускорение строительство ВСМ Москва-Адлер, депутатов интересовали высокие цены в аэропортах.
Затем выступил председатель комитета по транспорту Евгений Москвичев, который сказал что 8 июля состоялось совместное заседание комитетов по транспорту и по контролю, где рассматривался вопрос о кандидатуре Никитина. По словам депутата, накануне у Никитина состоялся профессиональный открытый диалог с фракциями. Поэтому комитет по транспорту единогласно проголосовал за рекомендацию поддержать кандидатуру Никитина на пост министра, сказал Москвичев.
После этого было выступление представителей фракций. Первый зампред фракции КПРФ Николай Коломейцев заявил, что фракция поддержит кандидатуру Никитина. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин отметил, что это «редкий случай». Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий говорил о необходимости решения проблем в транспортной отрасли и также пообещал поддержать кандидатуру Никитина. Депутат Юрий Григорьев из «Справедливой России» говорил, что нужно повышать качество дорог в регионах, заниматься малой авиацией, разработать механизм компенсаций для людей, чьи рейсы были задержаны из-за БПЛА. Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков также заявил, что фракций поддержит Никитина, и пожелал тому больше взаимодействия с депутатами. Единоросс Олег Гарин заявил, что от развития транспортной отрасли зависит будущее развитие страны и перед министерством стоит много задач. Фракция большинства также поддержала кандидатуру Никитина.
Президент Владимир Путин 7 июля утром подписал указ об отставке министра транспорта Романа Старовойта. Затем президент подписал указ о назначении Никитина исполняющим обязанности министра, а также провел с ним встречу. Через несколько часов стало известно, что Роман Старовойт застрелился. Его тело было обнаружено недалеко от одной из автостоянок в Одинцовском округе Московской области. Следственный комитет сообщил, что устанавливаются обстоятельства смерти Старовойта, основная версия – самоубийство. В мае прошлого года Госдума голосовала за утверждение Старовойта на пост министра транспорта.