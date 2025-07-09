КПРФ доверила оргработу женщине

По словам Ющенко, Дробот имеет «очень большой опыт». «Знаю, как она готовила в том числе региональные конференции, выезжала и в регионы, в частности в Башкирии активно работала. Она не только способная, но имеет очень большой потенциал и очень хорошие перспективы. Зарекомендовала себя как организатор, отвечала за пионерию и все наши мероприятия, связанные с детьми, которые проходили на высоком организационном уровне», – отметил пресс-секретарь ЦК КПРФ.