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КПРФ доверила оргработу женщине

В компартии происходит омоложение кадров, говорят эксперты
Александр Тихонов
Назначение Марии Дробот проходит в рамках текущего планового омоложения КПРФ
Назначение Марии Дробот проходит в рамках текущего планового омоложения КПРФ / Максим Стулов / Ведомости

Член президиума ЦК КПРФ депутат Госдумы Мария Дробот назначена секретарем ЦК компартии по оргработе. Об этом сообщил на секретариате председатель ЦК Геннадий Зюганов, говорит источник в партии. Пресс-секретарь КПРФ депутат Госдумы Александр Ющенко подтвердил «Ведомостям» назначение. По его мнению, оно будет воспринято с большим энтузиазмом, а КПРФ и сама Дробот получат большие возможности для самореализации.

Марии Дробот 43 года, она состоит в КПРФ с 2008 г. В 2017 г. была избрана секретарем ЦК КПРФ. Заведует отделом ЦК по работе с женскими и детскими общественными организациями, депутат Госдумы с 2021 г.

По словам Ющенко, Дробот имеет «очень большой опыт». «Знаю, как она готовила в том числе региональные конференции, выезжала и в регионы, в частности в Башкирии активно работала. Она не только способная, но имеет очень большой потенциал и очень хорошие перспективы. Зарекомендовала себя как организатор, отвечала за пионерию и все наши мероприятия, связанные с детьми, которые проходили на высоком организационном уровне», – отметил пресс-секретарь ЦК КПРФ.

Назначение Дробот проходит в рамках текущего планового омоложения КПРФ, говорит политолог Александр Кынев. «Все понимают, что чем дальше, тем сильнее возникает вопрос о будущем партии, в том числе в связи с возрастом Зюганова. И чем больше будет молодых левых прагматиков, тем громче будет голос [партии], когда будет приниматься решение о замене [лидера]», – сказал он «Ведомостям».

81-летний Зюганов был переизбран председателем ЦК КПРФ на съезде 5 июля. Женщины спасут не только Россию, но и КПРФ, заметил политолог Константин Калачев. «Но проблема КПРФ не в оргработе. Она и сейчас выстроена неплохо. Проблема в имиджевом и программном позиционировании», – сказал эксперт.

За оргработу (и кадры) в партии отвечает первый заместитель Зюганова Юрий Афонин. Прежде секретарем, который отвечал за это направление, был Виктор Царихин, теперь он входит в президиум партии, руководит столичным горкомом КПРФ.

В подготовке статьи участвовал Максим Иванов

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