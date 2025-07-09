КПРФ доверила оргработу женщине

КПРФ доверила оргработу женщинеВ компартии происходит омоложение кадров, говорят эксперты
Член президиума ЦК КПРФ депутат Госдумы Мария Дробот назначена секретарем ЦК компартии по оргработе. Об этом сообщил на секретариате председатель ЦК Геннадий Зюганов, говорит источник в партии. Пресс-секретарь КПРФ депутат Госдумы Александр Ющенко подтвердил «Ведомостям» назначение. По его мнению, оно будет воспринято с большим энтузиазмом, а КПРФ и сама Дробот получат большие возможности для самореализации.
Марии Дробот 43 года, она состоит в КПРФ с 2008 г. В 2017 г. была избрана секретарем ЦК КПРФ. Заведует отделом ЦК по работе с женскими и детскими общественными организациями, депутат Госдумы с 2021 г.
По словам Ющенко, Дробот имеет «очень большой опыт». «Знаю, как она готовила в том числе региональные конференции, выезжала и в регионы, в частности в Башкирии активно работала. Она не только способная, но имеет очень большой потенциал и очень хорошие перспективы. Зарекомендовала себя как организатор, отвечала за пионерию и все наши мероприятия, связанные с детьми, которые проходили на высоком организационном уровне», – отметил пресс-секретарь ЦК КПРФ.
Назначение Дробот проходит в рамках текущего планового омоложения КПРФ, говорит политолог Александр Кынев. «Все понимают, что чем дальше, тем сильнее возникает вопрос о будущем партии, в том числе в связи с возрастом Зюганова. И чем больше будет молодых левых прагматиков, тем громче будет голос [партии], когда будет приниматься решение о замене [лидера]», – сказал он «Ведомостям».
81-летний Зюганов был переизбран председателем ЦК КПРФ на съезде 5 июля. Женщины спасут не только Россию, но и КПРФ, заметил политолог Константин Калачев. «Но проблема КПРФ не в оргработе. Она и сейчас выстроена неплохо. Проблема в имиджевом и программном позиционировании», – сказал эксперт.
За оргработу (и кадры) в партии отвечает первый заместитель Зюганова Юрий Афонин. Прежде секретарем, который отвечал за это направление, был Виктор Царихин, теперь он входит в президиум партии, руководит столичным горкомом КПРФ.
В подготовке статьи участвовал Максим Иванов