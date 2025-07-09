Саудовская Аравия изучает российские технологии

Саудовская Аравия изучает российские технологииЕе интересует энергетика, материалы и локализация производств
Саудовская Аравия интересуется промышленными технологиями России. Среди них – накопители энергии для возобновляемой энергетики, материалы, включая композиты, оборудование для ТЭКа и атомной промышленности, IT-решения. Рынок технологий в стране емкий, но конкурентный: там активно работают западные и китайские компании.
Арабское королевство стало главным иностранным партнером международной промышленной выставки «Иннопром-2025» в Екатеринбурге 6–10 июля. Страну представлял министр промышленности и минеральных ресурсов Бандар ибн Ибрахим Аль-Хураиф. Стенд арабской монархии с целями программы модернизации королевства Vision-2030, а также информацией о десятках саудовских компаний и ведомств был одним из самых крупных.
Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов анонсировал проведение следующего «Иннопрома» впервые за рубежом и именно в саудовской столице Эр-Рияде в феврале 2026 г. – для демонстрации российских технологий. Алиханов призвал монархию присоединиться к разработке независимых от западных стандартов нефтегазового оборудования.
Технологии, связанные с добычей и переработкой углеводородов в топливо, хотя и ключевые для России и Саудовской Аравии, далеко не единственные и самые перспективные в деле модернизации арабской монархии.
Чего хотят саудиты
Саудовская Аравия нуждается в стабильном обеспечении электроэнергией для индустриализации. С этих слов начал дискуссию советник саудовского министра энергетики Фуад Моса на прошедшей вечером 7 июля сессии «Интеграция промышленных связей между Россией и Саудовской Аравией». Он подчеркнул, что Эр-Рияд стимулирует промышленное производство и экспорт, ему нужны технологии металлургии и других материалов, НИОКР, «где, мы видим, в России проявляют рвение, в области композитов».
Дискуссию продолжил глава департамента нефтехимических и перепрофилируемых отраслей саудовского министерства инвестиций Валид Аль-Рубаи. Он похвастался, что в рамках Vision 2030 монархия планирует поставить на внешние рынки до 2030 г. промышленной несырьевой продукции на $3,2 трлн. Для этого создан перечень требуемых расходных материалов для промышленности, энергетики, сухопутной и морской логистики.
«Нам нужно много российских компаний, чтобы создать и запустить их производство для Саудовской Аравии и всего MENA (Ближнего Востока и Северной Африки. – »Ведомости»), – сказал Аль-Рубаи. Он заявил, что иностранные промышленники могут получать деловую информацию от государства через специальные сервисы онлайн «как из Египта», где представлены «Росатом» и «Трансмашхолдинг», так и «из Москвы». Примером взаимодействия с российскими компаниями Аль-Рубаи назвал Umatex – композитный дивизион «Росатома».
Что предлагает Россия
Российская сторона учла стремление саудитов наращивать производство «чистой» энергии. Присутствовавший на сессии представитель компании РЭНЕРА (крупнейший производитель литий-ионных аккумуляторов в России, входит в «Росатом») Александр Павлюк заявил о готовности сотрудничать с Эр-Риядом.
По его словам, вместо резервных «грязных» ТЭС купировать пики потребления электричества для ВИЭ можно с помощью стационарных накопителей энергии наподобие «мегааккумулятора» Tesla в Австралии. Он признал, что технология – «не чисто российская», но РЭНЕРА прошла «весь путь локализации технологии, которой не было в России» и компания строит «целую отрасль» как «яркий пример локализации».
В России первый завод накопителей введут эксплуатацию в декабре 2025 г., второй – в 2026 г., компания готова построить производство и в арабской монархии. Отвечая на замечание гендиректора Tamimi Energy Group (один из крупных саудовских промышленных конгломератов) Аделя Аль-Шурайми о необходимости высокой роботизации вновь создаваемых в королевстве производств, Павлюк заметил, что заводы накопителей будут роботизированы на 80%.
Участвовавший в дискуссии руководитель практики по работе с компаниями энергетики Kept Василий Савин отметил, что Россия успешно заместила продукцию ряда ушедших промкомпаний Запада, несмотря на санкции. По его словам, Россия может построить в Саудовской Аравии до 35 заводов.
Саудиты хотят добыть у себя больше ценных минералов
Успех же российского предложения по атому будет зависеть от комплексного соглашения между сторонами по трансферу технологий за периметром собственно атомной генерации, говорит руководитель группы аналитики в энергетике Kept Сергей Роженко.
Эр-Рияд имеет амбиции создать ядерную национальную локализованную цепочку поставок, включающую топливный цикл, добычу урана и собственные мощности по производству ТВЭЛ, добавил Роженко: «Это интересный проект и направление, способное стать знаковым для высокотехнологичного экспорта».
Шансы на проникновение
Критериями субсидий с саудовской стороны при организации локализованного производства были названы конкурентоспособность с технологиями и образцами компаний Китая. РЭНЕРА в ответ заявила о готовности достичь такого уровня к 2028 г. Рефреном ото всех саудовских участников звучал также призыв «проводить исследование спроса» на конкретные технологические решения на их рынке.
Один из участников «Иннопрома» от российского промышленного бизнеса анонимно указал «Ведомостям», что саудовский рынок технологий действительно емок для зарубежных решений и инвестиций в их локализацию, но высококонкурентен: «Там уже есть Запад и Китай, и нас там не то чтобы кто-то очень сильно ждет. Надо заходить сильно заранее». Валид аль-Рубаи из саудовского министерства инвестиций, подтверждая, но смягчая эту мысль, отметил, что российский бизнес «чуть-чуть опаздывает, но шансы есть».
Саудиты заинтересованы и в финансировании технологий. Аль-Рубаи подтвердил, что РФПИ уже оказал «большую поддержку» проектам в Саудовской Аравии, хотя и не назвал объемы. В 2023 г. во время визита президента Владимира Путина в Эр-Рияд фонд анонсировал инвестиции в совместные с королевством проекты в 1 трлн руб. Представитель РФПИ Андрей Колокольников на сессии подтвердил «высокую мотивированность» России к инвестициям, особенно к сотрудничеству в энергетике и цифровизации: «Саудовская Аравия – огромный рынок и может стать вторым домом для российских компаний».
Отечественные технологии на рынках Глобального Юга, включая Ближний Восток, должны отвечать запросам иностранных потребителей, быть конкурентными с соперниками из других стран и демонстрировать готовность к локализации – развивающиеся страны заинтересованы в собственном промышленном производстве, замечает ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов. Он отмечает, что имеют значение и условия сотрудничества при передаче технологий, в первую очередь готовность России финансировать их освоение в другой стране, а также открыть свой рынок для локализованной на основе этой технологии продукции.