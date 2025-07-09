Саудовская Аравия изучает российские технологии

Один из участников «Иннопрома» от российского промышленного бизнеса анонимно указал «Ведомостям», что саудовский рынок технологий действительно емок для зарубежных решений и инвестиций в их локализацию, но высококонкурентен: «Там уже есть Запад и Китай, и нас там не то чтобы кто-то очень сильно ждет. Надо заходить сильно заранее». Валид аль-Рубаи из саудовского министерства инвестиций, подтверждая, но смягчая эту мысль, отметил, что российский бизнес «чуть-чуть опаздывает, но шансы есть».