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Мишустин предупредил о замедлении темпов роста промышленности

Инвестиций в этот сектор со стороны бизнеса все равно еще недостаточно, полагают эксперты
Ксения Котченко
Одним из ограничителей развития российской промышленности остается нехватка рабочих рук, отметил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе главной стратегической сессии «Иннопрома»
Одним из ограничителей развития российской промышленности остается нехватка рабочих рук, отметил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе главной стратегической сессии «Иннопрома» / Андрей Гордеев / Ведомости

Динамика промышленного производства в России остается положительной, хотя темпы и стали более умеренными, отметил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе главной стратегической сессии «Иннопрома». Такое замедление вынужденное и связано с необходимостью принятия сбалансированных решений в отношении макроэкономических показателей, чтобы не допустить так называемого перегрева в экономике и сдержать инфляцию, предупредил он. По словам главы правительства, рост обрабатывающей промышленности РФ на фоне сдерживания инфляции замедлился – в 2025 г. он составит 3% после прошлогодних 8,5%.

При этом председатель правительства отметил, что практически все отрасли российской экономики «показывают поступательное движение вперед» вопреки санкциям недружественных стран. Бизнес наращивает капитальные вложения – даже на фоне жесткой денежно-кредитной политики и высокой стоимости кредитных ресурсов для предприятий, подчеркнул Мишустин. Российские компании в I квартале увеличили инвестиции в основной капитал на 40% год к году (в обрабатывающей промышленности. – «Ведомости») – они достигли 1,5 трлн руб., добавил он.

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