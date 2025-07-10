Финальную версию мирного договора Баку и Ереван обсудят в Эмиратах

Парафирование мирного договора между Арменией и Азербайджаном на встрече в ОАЭ вполне возможно, так как де-факто оно уже состоялось – текст договора согласован, говорит эксперт по вопросам военной безопасности Южного Кавказа Ниязи Ниязов. По его мнению, на переговорах будут обсуждаться две проблемы: во-первых, изменение конституции Армении и удаление из нее пунктов, касающихся территориальных претензий к Азербайджану (т. е. упоминание Нагорного Карабаха. – «Ведомости»); во-вторых, совместное обращение армянской и азербайджанской сторон с целью роспуска Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, США и Франция.