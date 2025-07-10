Финальную версию мирного договора Баку и Ереван обсудят в Эмиратах

Финальную версию мирного договора Баку и Ереван обсудят в ЭмиратахНо для окончательного урегулирования его подписания недостаточно
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут встречу 10 июля, сообщила пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян. Встреча произойдет в ходе рабочей поездки Пашиняна в столицу ОАЭ Абу-Даби. 9 июля армянский премьер провел переговоры с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, сообщила пресс-служба Пашиняна.
Парафирование мирного договора между Арменией и Азербайджаном на встрече в ОАЭ вполне возможно, так как де-факто оно уже состоялось – текст договора согласован, говорит эксперт по вопросам военной безопасности Южного Кавказа Ниязи Ниязов. По его мнению, на переговорах будут обсуждаться две проблемы: во-первых, изменение конституции Армении и удаление из нее пунктов, касающихся территориальных претензий к Азербайджану (т. е. упоминание Нагорного Карабаха. – «Ведомости»); во-вторых, совместное обращение армянской и азербайджанской сторон с целью роспуска Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, США и Франция.
По мнению Баку, конфликт в Нагорном Карабахе исчерпан, следовательно, в работе этого органа больше нет нужды, отмечает эксперт. Армянская и азербайджанская стороны уже почти пять лет не могут подписать мирный договор, который бы закончил урегулирование карабахского вооруженного конфликта после победы Азербайджана в войне 2020 г.
Как отмечал Алиев, Ереван и Баку не могли согласовать два пункта: отказ от взаимных судебных претензий и обязательство о неразмещении сил третьих сторон на армяно-азербайджанской границе. В марте 2025 г. договор был все-таки согласован, о чем заявил азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов. 13 марта о согласовании документа сообщила и армянская сторона, которая отметила, что готова к подписанию мирного договора и может начать консультации о сроках и месте подписания соглашения. Из этих мест подписания обсуждались либо Вашингтон, либо ОАЭ, свидетельствуют источники армянского портала 24News.
Правда, для окончательного урегулирования Еревану, как сообщил Байрамов, нужно было внести правки в конституцию, согласно которым Армения бы отказывалась от территориальных претензий к Азербайджану. В преамбуле основного закона Армении содержится упоминание Нагорного Карабаха. Правящая армянская партия Пашиняна «Гражданский договор» согласилась на изменения в конституции, объявив, что референдум по ее новой редакции пройдет в 2026 г. после парламентских выборов.
Кроме Азербайджана Пашинян также налаживает контакты с Турцией. 20 июня он совершил первый визит в эту страну, где встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как заявлял спикер армянского парламента Ален Симонян, на переговорах лидеры обсудили региональные проблемы, чтобы «полностью нейтрализовать риски новой войны» Армении с Азербайджаном.
Определенные позитивные сигналы в отношениях Еревана и Баку действительно заметны, говорит завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. К ним относятся заявления Пашиняна о необходимости смены конституции. К переговорным процессам подключается и Турция, которая идет синхронизированно с Азербайджаном. По мнению эксперта, благодаря посредничеству Анкары удается сближать стороны. При этом даже фиксация отношений Армении и Азербайджана в виде мирного договора, который является промежуточным этапом урегулирования, будет объективно недостаточна. Для армянской стороны наиболее сложным является вопрос изменения конституции, которое вряд ли произойдет до ближайших выборов, отмечает Притчин.
Хотя мирный договор и согласован, текст его пока не известен, указывает ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. У Азербайджана остается несколько публичных требований, например вышеупомянутое изменение армянской конституции и исключение из нее упоминания Нагорного Карабаха. Этого, несмотря на заявления Пашиняна, пока не было сделано, так что при подписании мирного договора это требование может быть занесено как то, что необходимо исполнить в рамках соглашения.
При этом остается непонятным, каким образом руководство Армении гарантирует изменения в собственной конституции и что будет, если таких гарантий не последует. Как итог, пока нет ясности, на какие уступки пошел Ереван ради мира с Баку.
Очевидно, замечает эксперт, что Азербайджан на переговорах находится в более сильной позиции, так как Баку доминирует над Ереваном в военном и экономическом отношении. По словам Силаева, правительство Алиева тратит значительные ресурсы на обеспечение оборонных нужд – для страны, которая не ведет военных действий, у Азербайджана очевидно завышены расходы на оборону.