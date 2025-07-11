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Первый президент Чувашии Николай Федоров останется сенатором

Нынешний глава республики Олег Николаев включит его в трио кандидатов в сенаторы, говорят источники
Александр Тихонов
Пресс-служба Совета Федерации
Пресс-служба Совета Федерации

Глава Чувашии Олег Николаев выдвинет в тройке кандидатов в сенаторы первого президента республики (1994–2010 гг.), бывшего министра юстиции (1990–1993 гг.) и сельского хозяйства (2012–2015 гг.), экс-советника президента по АПК (2015 г.) Николая Федорова. Это значит, что последний в случае избрания Николаева на второй срок будет переназначен в Совет Федерации (СФ). Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один – близкий к администрации республики, второй – в региональной власти.

Подача документов на регистрацию кандидатов в главы Чувашии продлится с 18 по 25 июля. По данным источников, принципиальные договоренности между Николаевым и Федоровым уже достигнуты. Один из собеседников «Ведомостей» объяснил предстоящее переназначение Федорова в СФ решением Николаева по «консолидации элит». По его словам, опыт работы в республике показывает, что в регионе требуется соблюдать баланс, а его жители уважительно относятся как к действующей власти, так и к тем, кто много сделал для республики. Должность сенатора для бывшего главы - дань политической традиции, говорит источник. «Это нужно учитывать», – отмечает собеседник.

О том, что Федоров осенью может лишиться мандата в СФ (первый президент Чувашии состоит в комитете верхней палаты по конституционному законодательству и государственному строительству), 1 июля сообщал «Коммерсантъ». Издание писало, что опытный политик якобы не попал в тройку кандидатов Николаева в сенаторы. Кто вошел в число кандидатов, собеседник газеты не уточнил. По информации «Ведомостей», среди кандидатов в сенаторы, которых рассматривал губернатор, была министр культуры, по делам национальностей и архивного дела региона Светлана Каликова.

В соответствии с законом «О порядке формирования СФ» участвующий в выборах кандидат в главы субъекта Федерации при подаче в избирком документов для регистрации представляет три кандидатуры в сенаторы. Решение о наделении полномочиями сенатора одного из этих кандидатов избранный глава региона принимает не позднее чем на следующий день после вступления в должность. Решение оформляется соответствующим указом (постановлением). Представитель Николаева сказала «Ведомостям», что фамилии тройки кандидатов Николаев представит после подачи документов для регистрации кандидатов в главы Чувашии. Помощник Федорова на звонок «Ведомостей» не ответил.

Николаеву не нужен внутриэлитный конфликт в регионе, а нужен консенсус, говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. По словам эксперта, у главы Чувашии непростые отношения с первым президентом республики, но в то же время Федоров, обладая серьезным лоббистским весом, может быть полезен для региона. «Насколько я понимаю, они договорились. Это создает комфортный режим переизбрания для Николаева. И в целом, я думаю, сохраняет хороший лоббистский задел, который был у Федорова. Он вхож в очень многие кабинеты, и этот его потенциал может быть использован на благо республики», – отметил эксперт.

По мнению политолога Ростислава Туровского, продление каденции в СФ всегда обсуждается. «Федорову (сенатор с 2015 г. – «Ведомости») крайне важно было сохранить свой статус, поскольку без него он быстро лишился бы остатков политического влияния в регионе», – считает эксперт, отмечая, что у экс-главы остается влияние на часть старых местных элит. Случай Федорова показывает, что статус сенатора может иметь большую ценность, а его лишение грозит политической катастрофой и забвением, добавил политолог.

В подготовке материала участвовал Максим Иванов

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