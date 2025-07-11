Первый президент Чувашии Николай Федоров останется сенатором

Николаеву не нужен внутриэлитный конфликт в регионе, а нужен консенсус, говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. По словам эксперта, у главы Чувашии непростые отношения с первым президентом республики, но в то же время Федоров, обладая серьезным лоббистским весом, может быть полезен для региона. «Насколько я понимаю, они договорились. Это создает комфортный режим переизбрания для Николаева. И в целом, я думаю, сохраняет хороший лоббистский задел, который был у Федорова. Он вхож в очень многие кабинеты, и этот его потенциал может быть использован на благо республики», – отметил эксперт.