Сенаторы высоко оценили новых кандидатов в судьи Конституционного суда

В июне 2023 г. судьей уже назначали человека, возглавлявшего секретариат суда, – Владимира Сивицкого, который много лет проработал вместе с Зорькиным. В секретариате его сменил Тарибо. Несмотря на то что «молния не бьет дважды в одно место», в назначении Тарибо нет ничего удивительного, отмечает руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский. Более того, говорит он, это была одна из самых очевидных кандидатур: во-первых, доктор наук, во-вторых, прекрасно знает, как работает КС.