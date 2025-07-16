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Сенаторы высоко оценили новых кандидатов в судьи Конституционного суда

Компетентность специалистов не вызвала вопросов у парламента
Яна Суринская
Георгий Недогибченко
Пресс-служба Совета Федерации
Пресс-служба Совета Федерации

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал представленные 7 июля президентом две кандидатуры на должность судей Конституционного суда (КС) – советника суда Константина Калиновского и руководителя секретариата КС Евгения Тарибо. Председатель комитета Андрей Клишас отметил, что оба кандидата соответствуют требованиям для этого назначения и их компетентность не вызывает сомнений.

Первым традиционно кандидатуры представил председатель КС Валерий Зорькин. Он заверил, что, несмотря на то что и Тарибо, и Калиновский – аппаратные работники, оба кандидата обладают качествами, чтобы претендовать на выдвинутые должности. У них есть не только необходимое образование, но и знание юридической доктрины и опыта.

Тарибо, отметил Зорькин, доктор юридических наук и является авторитетным специалистом по административному и налоговому праву, давно работает в КС и поэтому обладает большим практическим опытом.

Калиновский – «примерно такой же ориентации», продолжил председатель суда. Калиновский специализируется на уголовном праве, заведует соответствующей кафедрой в Северо-Западном филиале Российского государственного университета правосудия, является членом научно-консультативного совета Верховного суда.

После представления сенаторы начали задавать вопросы кандидатам.

Например, у Калиновского спросили, что он думает об объединении экономических и гражданских коллегий Верховного суда. Кандидат отметил, что хоть ему и достаточно трудно оценивать со стороны, но работа в Верховном суде сложилась эффективно и сбалансированно.

На следующий вопрос об обвинительном уклоне решений судов Калиновский ответ начал с того, что с точки зрения Конституции любой уклон не допустим. С другой стороны, пояснил он, про обвинительный уклон в судах говорят еще с 70-х гг. прошлого столетия. «Но насколько эта проблема центральная и главная?» – завершил он ответ риторическим вопросом.

В свою очередь Тарибо рассказал представителям парламента об административном праве. По его мнению, проблемы административной ответственности какое-то время не были заметны в практике КС.

Но примерно с 2007 г. наблюдается рост штрафов. Таким образом, по мнению Тарибо, стала напрашиваться необходимость появления механизма назначения наказания ниже низшего предела, от которого отказались в 1999 г. «По сути, усилиями КС этот механизм появился в Кодексе об административной ответственности и применяется к определенным категориям», – обратил внимание кандидат.

Как ожидается, 16 июля на очередном заседании Совета Федерации сенаторы примут решение о назначении новых судей КС.

В июне 2023 г. судьей уже назначали человека, возглавлявшего секретариат суда, – Владимира Сивицкого, который много лет проработал вместе с Зорькиным. В секретариате его сменил Тарибо. Несмотря на то что «молния не бьет дважды в одно место», в назначении Тарибо нет ничего удивительного, отмечает руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский. Более того, говорит он, это была одна из самых очевидных кандидатур: во-первых, доктор наук, во-вторых, прекрасно знает, как работает КС.

«Самое важно, что Тарибо не просто возглавлял секретариат, но и вел активную научную деятельность», – подчеркнул эксперт. Брикульский также указал на то, что практика назначения судей из числа аппаратов судов достаточно распространена в Восточной Европе, и Россия не исключение.

Сейчас в составе суда восемь судей – это минимальное количество для кворума. Всего их должно быть 11. В начале июня 2025 г. опасной ситуации удалось избежать благодаря назначению на место заместителя Зорькина Людмилы Жарковой. В сентябре Жарковой должно было исполнится 70 лет, а это предельный возраст для судьи КС, но в должности заместителя суда ее выход на пенсию отсрочился.

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