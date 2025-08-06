Эксперты рассказали, где на губернаторских выборах заметна активность оппозиции

Существует электоральная статистика, которая показывает, как выглядит политический ландшафт и политическое поведение в регионах, хотя и активность гражданского общества может иметь влияние на результаты выборов, рассуждает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Социальное самочувствие граждан, в том числе протестные настроения, может сказаться на итогах выборов, но все же большее значение имеют электоральные мотивации, риторика и стилистика оппозиционных кандидатов – тех, кто может стать выгодополучателями протестных голосов. Если таких выгодополучателей нет, то протестная активность в ходе электоральных процедур себя значительно не проявляет». Вопросы могут быть к тем главам, которые идут не на первый срок, полагает Костин: «У жителей есть позитивные и негативные оценки деятельности – а это может иметь значение для рейтинговых показателей». Вторых туров на нынешних выборах пока не просматривается, сказывается фактор отложенного выбора, хотя результаты у кандидатов будут ниже, чем последние несколько лет, заключает Костин.