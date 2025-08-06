Эксперты рассказали, где на губернаторских выборах заметна активность оппозиции

Эксперты рассказали, где на губернаторских выборах заметна активность оппозицииВторых туров по итогам единого дня голосования нигде не ожидается
Коми, Камчатку, Архангельскую, Иркутскую, Калужскую, Костромскую, Курскую, Свердловскую и Оренбургскую области эксперты отнесли к регионам, где на осенних выборах «протестный потенциал выше среднего». Об этом говорится в докладе Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) «ЕДГ-2025: федеральные тренды, межпартийная конкуренция, электоральная мобилизация». К регионам с «ограниченным протестным потенциалом» авторы относят Чувашию, Краснодарский и Пермские края, Брянскую, Ленинградскую, Новгородскую, Ростовскую, Тамбовскую области, Севастополь и Еврейскую автономную область. К «электорально управляемым» регионам – Татарстан.
К регионам с протестным потенциалом выше среднего относятся территории, где уровень протестного голосования в ходе предыдущих кампаний (прежде всего на выборах в Госдуму в 2021 г.) был выше показателей федерального уровня, наблюдается особая активность оппозиционных игроков или есть факторы, которые потенциально могут приводить к протестной мобилизации, поясняет гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов. «Например, регионы, где власть сталкивается с дополнительными вызовами. Как в случае необходимости восстановления инфраструктуры освобожденных районов в Курской области или реагирования на проблемы, с которыми сталкивается промышленность в некоторых индустриальных центрах», – говорит он.
Кампании большинства врио губернаторов проходят в регионах с заметным протестным потенциалом, пишут авторы доклада. Среди таких регионов – Коми, Свердловская, Новгородская, Оренбургская, Курская области и Еврейская автономная область. Также авторы напоминают, что четыре избираемых губернатора занимают свои посты более 10 лет: глава Татарстана Рустам Минниханов – с 2010 г., губернатор Костромской области Сергей Ситников и глава Ленинградской области Александр Дрозденко – с 2012 г., губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев – с 2015 г. На системном оппозиционном фланге выдвижение кандидатов для участия в губернаторских выборах становится фактором привлечения внимания СМИ к ключевым политическим игрокам и мобилизации сторонников в ходе подготовки к выборам в Госдуму 2026 г., говорится в докладе.
Но протестный потенциал выше среднего не означает, что в таких регионах состоится второй тур в ходе губернаторских кампаний, подчеркивает Орлов: «Просто здесь выше вероятность мобилизации протестного электората вокруг оппозиционных игроков. Но оппозиционные партии и кандидаты могут и не воспользоваться такими возможностями в случае ведения ими пассивной кампании, а региональная власть вполне в состоянии перехватить протестную повестку – по крайней мере, частично». Среди федеральных трендов ЕДГ эксперты выделяют следующие – «устойчивое доминирование» «Единой России», конкуренция КПРФ и ЛДПР в медиаповестке не ведет к изменению их электоральных рейтингов, при этом есть некий потенциал роста поддержки «Справедливой России» и «Новых людей», а начальный этап кампаний проходит на фоне низкого уровня общественной тревожности.
Судя по градации регионов, в АПЭК за «протестные» берут те регионы, где могут быть социально-экономические проблемы, полагает политолог Александр Кынев: «Если общая социально-экономическая обстановка ухудшается, люди могут голосовать протестно. Но явка на выборах низкая. Чтобы люди пошли на выборы, нужен кандидат, который бы работал на приход людей на участки. А таких кандидатов нет». Явка может быть выше только в тех субъектах, где несколько уровней выборов – как в Коми, добавляет он: «Там же, где спаренных выборов нет, нет и тех, кто мог бы привести оппозиционный электорат».
Существует электоральная статистика, которая показывает, как выглядит политический ландшафт и политическое поведение в регионах, хотя и активность гражданского общества может иметь влияние на результаты выборов, рассуждает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Социальное самочувствие граждан, в том числе протестные настроения, может сказаться на итогах выборов, но все же большее значение имеют электоральные мотивации, риторика и стилистика оппозиционных кандидатов – тех, кто может стать выгодополучателями протестных голосов. Если таких выгодополучателей нет, то протестная активность в ходе электоральных процедур себя значительно не проявляет». Вопросы могут быть к тем главам, которые идут не на первый срок, полагает Костин: «У жителей есть позитивные и негативные оценки деятельности – а это может иметь значение для рейтинговых показателей». Вторых туров на нынешних выборах пока не просматривается, сказывается фактор отложенного выбора, хотя результаты у кандидатов будут ниже, чем последние несколько лет, заключает Костин.