Ярослав Нилов увидел нарушение устава ЛДПР в своем исключении

Согласно выписке из протокола, решение о лишении Нилова партбилета было принято на основании обращений региональных отделений и членов партии в адрес Слуцкого «за публичное выражение несогласия члена ЛДПР с программой ЛДПР, позицией председателя ЛДПР, высшего совета и президиума высшего совета и других органов ЛДПР, а также за совершение действий, порочащих репутацию ЛДПР». В иске также отмечается, что Нилов не был уведомлен о заседании президиума высшего совета партии, что лишило его возможности защищать свои права и законные интересы непосредственно при рассмотрении вопроса о его исключении из партии. В результате Нилов из СМИ узнал о том, что больше не является членом ЛДПР, уточняется в иске.