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Ярослав Нилов увидел нарушение устава ЛДПР в своем исключении

Судебный иск депутата к партии важен скорее для сохранения его сторонников, считают эксперты
Александр Тихонов
Давний соратник основателя ЛДПР Владимира Жириновского решил оспорить в суде свое исключение из партии
Давний соратник основателя ЛДПР Владимира Жириновского решил оспорить в суде свое исключение из партии / Алексей Орлов / Ведомости

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сегодня подает иск в Мещанский районный суд Москвы с требованием признать незаконным свое исключение из ЛДПР. Об этом «Ведомостям» сообщил его представитель Виталий Золочевский. Ответчиками по иску (копия есть у «Ведомостей») определены партия и ее председатель Леонид Слуцкий.

Истец и его представитель считают, что исключение Нилова из ЛДПР противоречит уставу партии, поскольку депутат, как говорится в заявлении, «не совершал указанных в выписке из протокола [заседания президиума высшего совета] действий, которые могли бы послужить принятию соответствующих решений с указанными в уставе ЛДПР основаниями».

Согласно выписке из протокола, решение о лишении Нилова партбилета было принято на основании обращений региональных отделений и членов партии в адрес Слуцкого «за публичное выражение несогласия члена ЛДПР с программой ЛДПР, позицией председателя ЛДПР, высшего совета и президиума высшего совета и других органов ЛДПР, а также за совершение действий, порочащих репутацию ЛДПР». В иске также отмечается, что Нилов не был уведомлен о заседании президиума высшего совета партии, что лишило его возможности защищать свои права и законные интересы непосредственно при рассмотрении вопроса о его исключении из партии. В результате Нилов из СМИ узнал о том, что больше не является членом ЛДПР, уточняется в иске.

Депутат просит у суда признать незаконным решение президиума высшего совета ЛДПР о своем исключении и восстановить членство. Представитель ЛДПР Элеонора Кавшар сказала «Ведомостям», что в партии «никак не относятся» к иску Нилова: «Очень плотно [занимаемся] выборами, работой с населением, решением проблем людей, законотворчеством – тем, чем должна заниматься партия».

Исключение из партии – действие вполне оспоримое, говорит электоральный юрист Гарегин Митин. «Главное – доказать отсутствие оснований исключения. Важно и неуведомление о заседании по вопросу исключения. Тем самым Нилов был лишен возможности защищаться, приводить свидетельства о соблюдении уставных норм», – сказал эксперт «Ведомостям».

Как партийцы оспаривают лишение членства

В 2011 г. суд в Красноярске восстановил членство в КПРФ депутата Госдумы Владислава Юрчика, исключенного из партии по решению горкома за нарушение устава и антипартийную деятельность. Решение было принято в связи с «процедурными нарушениями», писал «Коммерсантъ». Впоследствии Юрчик сам вышел из рядов КПРФ, сославшись на творящийся в организации «беспредел». В нынешнем созыве Думы из «Единой России» (ЕР) был исключен череповецкий депутат Алексей Канаев, критиковавший введенный по инициативе губернатора Вологодской области Георгия Филимонова в регионе сухой закон. Канаев сообщил «Ведомостям», что подал жалобу на решение вологодского регионального политсовета ЕР в президиум генсовета партии. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу ЕР о судьбе жалобы.

Политюрист Олег Захаров, напротив, не видит юридических перспектив у иска. Устав ЛДПР вполне отвечает ее репутации партии «вождистского» типа – одним из оснований исключения из ее рядов является публичное несогласие с позицией председателя и партии, обращает внимание эксперт. Поэтому, по его мнению, критика партийных решений со стороны Нилова вполне могла стать юридическим основанием для его исключения.

«Подача иска позволяет политику ссылаться на то, что он пытался бороться с его исключением из партии, а не подчиниться ему. Тем более что дальнейшая политическая карьера Нилова вполне может строиться на фокусировании на «родном» для него электорате ЛДПР, часть членов которой могут последовать за ним в ту партию, к которой он решит примкнуть, это его попытка перетащить с собой свой старый актив, сторонников из числа действующих членов ЛДПР», – сказал Захаров «Ведомостям».

Нилова, являющегося одним из самых известных представителей команды покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, исключили из партии 25 июня. Депутат был членом ЛДПР с 1997 г., после смерти Жириновского в 2022 г. он публично критиковал ситуацию в партии. 18 июня член фракции ЛДПР Валерий Селезнев написал в своем Telegram-канале пост о необходимости исключения Нилова из партийных рядов и допустил ряд критических высказываний в отношении экс-коллеги по депутатскому объединению. Впоследствии комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики предложила Селезневу принести публичные извинения Нилову, писали «Ведомости» 28 июля. Извинения принесены не были.

Ранее из ЛДПР были исключены многие видные партийцы, включая самого молодого депутата Госдумы VII созыва Василия Власова, главу партийной фракции в Курской областной думе Владимира Федорова, экс-депутата Госдумы Александра Шерина и др.

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