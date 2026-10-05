Какие исторические итоги принесли выборы в парламент Латвии

Представлять интересы русскоговорящих в парламенте в какой-то степени будет «Суверенная власть», продолжает Офицеров-Бельский. Эта партия, говорит эксперт, позиционирует себя как общегражданская и не делает акцент на национальности. В целом русскоязычные партии и политики с большой осторожностью подходят к национальному вопросу в странах Прибалтики, предпочитая делать упор на неконструктивной языковой политике (вроде увольнений из-за незнания национального языка), а не на правах русского меньшинства. Кроме того, замечает Офицеров-Бельский, хотя часть русских в Прибалтике имеет пророссийские взгляды, которые зачастую она вынуждена скрывать, среди них есть и те, кто успешно интегрировался в местные общества и разделяет их позицию по отношению к России.