Какие исторические итоги принесли выборы в парламент Латвии

Какие исторические итоги принесли выборы в парламент ЛатвииУверенную победу одержали правые силы, а явка оказалась самой низкой
По итогам состоявшихся 3 октября в Латвии парламентских выборов уверенную победу одержал умеренно консервативный альянс «Объединенный список» премьер-министра Андриса Кулбергса. Согласно официальным данным, опубликованным на сайте латвийского избиркома, эта сила получила 35,3% голосов избирателей.
Кто прошел в парламент
Результат «Объединенного списка» – это исторический рекорд с момента обретения независимости Латвии в 1991 г. (до сих лучший результат демонстрировала партия «Латвийский путь», получившая на выборах 1993 г. 36 мандатов против 42 у «Объединенного списка» в 2026 г.).
Далее по спискам расположилась консервативно-популистская партия «Латвия на первом месте» с результатом в 13% голосов. 3-е место отошло объединению под названием «Суверенная власть / Объединение младолатышей», которое ориентируется, как пишет издание Financial Times, на поддержку русскоязычного избирателя (11,7% голосов). Также проходной 5%-ный барьер преодолевают «Прогрессивные» (7,8%), ультраконсервативное «Национальное объединение» (8,9%) и правоцентристское «Новое единство» (6,4%).
Защищающая права русскоязычного населения Латвии партия «Стабильность!» в сейм страны не прошла, набрав всего 2% голосов. Лидер «Стабильности!» Алексей Росликов в июне 2025 г. выступил в сейме, заявив, что «Русский язык – это наш язык», после чего был удален из зала заседаний. После этого латвийские власти завели против него уголовное дело, политик уехал в Минск, после чего Рижский городской суд заочно арестовал его.
Явка на парламентских выборах составила 51,81% избирателей, что стало антирекордом за всю историю постсоветской Латвии.
«Они создают уязвимость»
В своей речи после объявления результатов выборов Кулбергс заявил об укреплении восточного фланга НАТО и призвал страны Европы больше вкладываться в оборонную отрасль прибалтийских государств. «Нам нужна сильная экономика, если мы хотим сохранить сильную границу Европейского союза», – подчеркнул латвийский премьер.
Он также подтвердил курс Риги на дальнейшее сокращение контактов с Россией, в том числе экономических: «Экономические связи с Россией делают нас слабее. Да, они могут принести немного дополнительных денег, но одновременно создают уязвимость».
Кулбергс выступает за активную поддержку Украины, о чем говорил, например, во время своего визита в Париж в июле 2026 г. Он также отстаивает необходимость «жестких санкций против России без исключений».
Рост популярности «Объединенного списка» налицо – на этих выборах партия получила 42 мандата в 100-местном сейме, в то время как на предыдущих выборах 2022 г. – лишь 15 мест (тогда победу одержало «Новое единство», получившее 18,84% голосов). При этом на абсолютное большинство «Объединенный список» претендовать все равно не сможет – для этого партии требовалось бы получить 51 место в сейме. Таким образом, Кулбергсу будет необходимо собрать коалицию.
В руководстве «Объединенного списка» заявили, что вести коалиционные переговоры будут с входящими сейчас в правительство «Новым единством» и «Национальным объединением», что может привести к созданию в Латвии правоконсервативного правительства.
В мае 2026 г. из-за инцидента с украинскими дронами, нарушившими воздушное пространство Латвии, в отставку ушло правительство премьера от «Нового единства» Эвики Силини. После этого президент Латвии Эдгар Ринкевич по итогам консультаций поручил формирование кабинета оппозиционному на тот момент «Объединенному списку» и его лидеру Кулбергсу. Тот собрал правительственную коалицию из четырех партий: к его партии добавились «Новое единство», «Национальное объединение» и «Союз зеленых и крестьян» (он на выборах 3 октября не прошел 5%-ный порог). 28 мая 2026 г. сейм 66 голосами утвердил правительство Кулбергса.
«Победа латышской этнократии»
По сути, на выборах в Латвии победила действующая власть, а по итогам коалиционных переговоров можно ожидать создания правоцентристского правительства с участием партии «Латвия на первом месте», отмечает руководитель группы комплексных исследований Балтийского региона ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Для прибалтийской политики вообще типично голосование по принципу «наименее худший кандидат», замечает эксперт, чем и можно объяснить подъем «Объединенного списка» – другие политические силы в глазах избирателя просто пользуются еще меньшей популярностью.
В теории сильным соперником могла бы быть «Латвия на первом месте», но у ее лидера Айнарса Шлесерса тоже большой антирейтинг, подмечает Офицеров-Бельский. Кулбергс, по мнению эксперта, ничем не выделяется из череды латвийских лидеров и не демонстрирует каких-либо прорывных решений.
Учитывая, что прибалтийские страны де-факто живут на европейские деньги, позволить себе такую роскошь, как евроскептицизм, они не могут и «Объединенный список» нельзя отнести к евроскептическим силам. Таковой была отстаивающая права русского населения «Стабильность!», которая не прошла в сейм (ее представители говорили о том, что присоединение к европейским санкциям губительно для экономики Латвии).
Представлять интересы русскоговорящих в парламенте в какой-то степени будет «Суверенная власть», продолжает Офицеров-Бельский. Эта партия, говорит эксперт, позиционирует себя как общегражданская и не делает акцент на национальности. В целом русскоязычные партии и политики с большой осторожностью подходят к национальному вопросу в странах Прибалтики, предпочитая делать упор на неконструктивной языковой политике (вроде увольнений из-за незнания национального языка), а не на правах русского меньшинства. Кроме того, замечает Офицеров-Бельский, хотя часть русских в Прибалтике имеет пророссийские взгляды, которые зачастую она вынуждена скрывать, среди них есть и те, кто успешно интегрировался в местные общества и разделяет их позицию по отношению к России.
Насколько это в принципе возможно в современной Латвии, русскоязычное население в парламенте будет защищать «Суверенная власть», соглашается доцент Финансового университета при правительстве России Вадим Трухачев.
По его словам, результаты выборов в целом продемонстрировали «победу латышской этнократии». При этом и этническому латышскому избирателю, продолжает Трухачев, далеко не все нравится в Евросоюзе, например его беспокоит миграционная проблема. Латыши всерьез боятся, что Швеция, активно инвестирующая в Латвию, завезет туда мигрантов. Слова старого нового премьера Латвии о прекращении экономических отношений с Россией – дежурные слова, а подобные настроения среди латышей распространены сильно, заключает эксперт.