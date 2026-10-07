В Германии арестован бывший директор разведки страны Август Ханнинг

В Германии арестован бывший директор разведки страны Август ХаннингЕго обвиняют в торговле секретной информацией
Беспрецедентный в истории разведок крупных западных стран случай произошел в Германии. Бывшего директора Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Августа Ханнинга, занимавшего этот пост при канцлере Герхарде Шредере в 1998–2005 гг., задержали по подозрению в шпионаже, госизмене и покушении на разглашение гостайны. Об этом днем 6 октября сообщила пресс-служба федеральной прокуратуры ФРГ в соцсети Х.
По данным ведомства, 6 октября в Баварии и Северном Рейне-Вестфалии задержаны сам 80-летний Ханнинг и начальник аппарата директора во время службы Ханнинга в BND Манфред Д., который занимал эту должность и позднее.
«Ханнинг подозревается в госизмене, незаконном получении гостайны, попытке госизмены, а также в разведывательной агентурной деятельности. Манфред Д. обвиняется в пособничестве попытке госизмены и шпионаже», – говорится в сообщении. Шпионаж и передача гостайны грозят фигурантам тюрьмой до 10 лет, покушение на госизмену – от пяти лет до пожизненного, а агентурная деятельность – от шести месяцев до 10 лет, говорит партнер адвокатской конторы NSP Илья Рачков.
Федеральная прокуратура сообщает, что Манфред Д. с декабря 1998 г. по ноябрь 2005 г. был начальником аппарата Ханнинга, после ухода того на пост статс-секретаря МВД – его представителем. С марта 2012 г. по март 2026 г. Манфред Д. вновь работал главой аппарата BND. Он имел доступ к обширным секретным данным: «Вероятно, в начале 2010 г. обвиняемые заключили соглашение, по которому Манфред Д. должен был за денежное вознаграждение регулярно предоставлять Ханнингу ценные сведения [BND]».
Данные Ханнинг «планировал использовать в частной консалтинговой деятельности». К июню 2022 г. Манфред Д., по мнению прокуратуры, «предоставил обвиняемому Ханнингу около 2000 документов, в том числе <...> классифицированных как секретные». Они касались развединформации BND для высших должностных лиц министерств, спецслужб и канцелярии федерального канцлера.
Подчеркивается, что Ханнинг «подготовил аналитическую записку для сотрудника иностранного разведывательного ведомства», но дошла ли она до адресата, не установлено»: «Обвиняемый Ханнинг находился в интенсивном контакте с сотрудником другой государственной (иностранной) разведывательной службы.
В течение нескольких лет он снабжал их информацией, частично основанной на материалах от Манфреда Д.».
На факт передачи информации Ханнингом следствие вышло при расследовании дела о похищении детей предпринимательницы Кристины Блок в сентябре 2025 г. Ханнингу и Манфреду Д. суд назначит арест 6–7 октября.
У Ханнинга, согласно Bild, есть связи с Россией и Китаем, включая их госструктуры. По данным WDR, NDR Suddeutsche Zeitung, в нынешнем деле речь не идет о передаче данных России. Но о якобы имеющихся служебных связях Ханнинга с Москвой говорили со времен его работы в представительстве ФРГ в Восточном Берлине в 1986–1990 гг. С 1990 г. Ханнинг работал в ведомстве канцлера Гельмута Коля. В марте 2001 г. как глава BND посетил Гудермес в разгар конфликта в целях сотрудничества в борьбе с терроризмом и исламизмом. В 2016 и 2019 гг., будучи в отставке, побывал в Чечне как почетный гость встреч секретарей Совбезов и глав спецслужб дружественных России стран, дав на полях этих мероприятий комментарии российским СМИ.
По данным Bild, Ханнинг испытывал финансовые трудности из-за банкротства латвийского Norvik Banka (переименован в PNB), членом набсовета которого вместе с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном был с 2018 г. по предложению владельца банка российского бизнесмена Григория Гусельникова. В 2019 г. PNB лишился лицензии – его обязательства в $200 млн превышали активы. В 2020 г. Ханнинг стал ответчиком в процессе о взыскании убытков с PNB. В 2021 г. Ханнинг обвинил министра юстиции Латвии Яниса Борданса и главу юридической комиссии сейма Юриса Юраша в получении взятки от Гусельникова, чтобы тот без препятствий вывел средства из PNB. Ханнинг подал встречные иски. Разбирательство по искам не закончено.
Масштаб дела потенциально исключительный, главный сюжет – системный провал защиты секретной информации, говорит замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов. Пока не следует связывать дело с внешнеполитической конъюнктурой – у Ханнинга были контакты с Россией, постсоветскими странами и Китаем, что не доказывает шпионаж, хотя нынешняя ситуация может влиять на общественную интерпретацию дела, продолжает Белов: «Если будут доказательства российского или китайского адресата, политическая оценка будет иной».
Ханнинг руководил BND при «русофиле» Шредере, но большая часть нарушений относится к периоду Ангелы Меркель и Олафа Шольца, указывает Белов. Встает вопрос о том, как бывший сотрудник Ханнинга мог до 2022 г. продавать ему материалы, оставаясь в BND до 2026 г., отмечает Белов. По его словам, центральным фокусом является именно проблема коммерциализации доступа к госсекретам: «Это вызовет требования усилить контроль за доступом к секретам и деятельностью бывших высокопоставленных сотрудников спецслужб».
Сотрудники иностранных спецслужб уже попадались на попытках подработать «на стороне», говорит руководитель программы ДПО «Обеспечение экономической безопасности методами OSINT» НИУ ВШЭ Александр Доронин. В мае 2026 г. по обвинению в злоупотреблении служебным положением и в связи с делом немецкой компании Wirecard осужден экс-сотрудник Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии Эгисто Отт – согласно обвинению, в 2015–2020 гг. Отт, связанный с бывшим главным операционным директором обанкротившейся Wirecard, австрийским бизнесменом Яном Марсалеком, незаконно через служебные базы собирал информацию о местонахождении людей, номерах машин и их передвижении – на российском сленге подобное называется «пробивом». А Ханнинг с супругой основал консалтинговую компанию, что сотрудничала с рядом крупных бизнесменов в спорных делах, версия о торговле информацией имеет основания, как и то, что клиенты могли быть связаны со спецслужбами, заключает Доронин.
Власти арестовали Ханнинга в том числе с целью демонизации России и Китая в немецком обществе, полагает доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин. Таким образом, продолжает политолог, у руководства BND появятся основания для запроса на увеличение расходов ведомства. «Это расхожая практика многих государств. Например, перед тем как американские власти запрашивают у конгресса увеличение финансирования разведывательных служб, они пугают обывателя сообщениями о якобы возросшей активности хакеров в сети», – объяснил эксперт.