В Германии арестован бывший директор разведки страны Август Ханнинг

У Ханнинга, согласно Bild, есть связи с Россией и Китаем, включая их госструктуры. По данным WDR, NDR Suddeutsche Zeitung, в нынешнем деле речь не идет о передаче данных России. Но о якобы имеющихся служебных связях Ханнинга с Москвой говорили со времен его работы в представительстве ФРГ в Восточном Берлине в 1986–1990 гг. С 1990 г. Ханнинг работал в ведомстве канцлера Гельмута Коля. В марте 2001 г. как глава BND посетил Гудермес в разгар конфликта в целях сотрудничества в борьбе с терроризмом и исламизмом. В 2016 и 2019 гг., будучи в отставке, побывал в Чечне как почетный гость встреч секретарей Совбезов и глав спецслужб дружественных России стран, дав на полях этих мероприятий комментарии российским СМИ.