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Андрей Чибис: «Многие думают, что Арктика – это где-то очень далеко»

Губернатор Мурманской области о реабилитации после покушения и развитии региона
Анастасия Майер
Александр Тихонов
Ирина Яровикова
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис/ Максим Стулов / Ведомости

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис 4 апреля на встрече с жителями города Апатиты получил ножевое ранение в область живота, нападавший объяснил, что на покушение его толкнули «голоса в голове». Но уже 18 апреля мурманский губернатор вернулся к своим обязанностям. В интервью «Ведомостям» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) Чибис подвел предварительные итоги своего первого срока и рассказал о планах по дальнейшему развитию заполярного региона. Мурманская область готова войти в тройку мировых лидеров по добыче лития и рассчитывает на расширение числа туристов, прибывающих посмотреть на китов и северное сияние.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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