Губернатор Мурманской области Андрей Чибис 4 апреля на встрече с жителями города Апатиты получил ножевое ранение в область живота, нападавший объяснил, что на покушение его толкнули «голоса в голове». Но уже 18 апреля мурманский губернатор вернулся к своим обязанностям. В интервью «Ведомостям» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) Чибис подвел предварительные итоги своего первого срока и рассказал о планах по дальнейшему развитию заполярного региона. Мурманская область готова войти в тройку мировых лидеров по добыче лития и рассчитывает на расширение числа туристов, прибывающих посмотреть на китов и северное сияние.