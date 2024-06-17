К сожалению, пришлось применять очень резкие и жесткие меры, потому что эта небольшая группа лиц нормальный диалог не понимала. Хотя предложений к диалогу было много и в свое время диалог был. Я уже говорил о том, что моя вина только в том, что мы должным образом в информационном поле не разоблачали этих людей. И простым людям, которые пришли на эти мероприятия, не объяснили, что это предатели башкирского народа, предатели страны. Они уповали на то, чтобы Россия проиграла в войне с Украиной, а сколько башкир там воюет сейчас. Или они под личиной экологических защитников выдумывали несправедливости по отношению к нации – всего этого больше не будет. Если это будет, то власть будет действовать так же.