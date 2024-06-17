«Раньше республика была недолюблена инвесторами»Глава Башкирии Хабиров об инвестициях в регион, дефиците кадров и январских протестах
В январе в Башкирии прогремели протесты, после того как на четыре года был осужден один из лидеров националистического движения «Башкорт» (признано экстремистским) – Фаиль Алсынов. Силовые структуры тогда жестко разогнали протестующих. Глава региона Радий Хабиров, комментируя эти события в начале года, говорил, что «где-то в этом есть и наша вина». Сейчас он заявляет о том, что «30-летние попытки шантажа властей республики националистическими структурами закончились». Хабиров, которому осенью предстоит переизбраться, на практике столкнулся с тем, чему противостоял в свое время, будучи заместителем начальника управления президента по внутренней политике.
Бурная политическая жизнь в регионе идет на фоне не менее бурной жизни экономической. Башкирия в последние годы входит в десятку лучших регионов для инвестиций. Согласно Национальному рейтингу состояния инвестклимата за 2023 г. Агентства стратегических инициатив, Башкирия занимает 3-е место. На Петербургском международном экономическом форуме Хабиров рассказал «Ведомостям» о том, почему в регион идут инвестиции, что он думает о январских протестах и как относится к арестам чиновников в своем окружении.
Радий Хабиров
«Такие изменения – это то, чем я сам люблю заниматься»
– Это всегда сложный вопрос, потому что мне приходится давать оценку себе, а это неблагодарное дело для нормального человека. Но по некоторым показателям в определенной части мы жизнь людей в регионе действительно сделали лучше.
– Давайте приведу конкретный пример. Никогда такого количества мер по благоустройству городов и сел в Башкортостане не было. Мы преобразили парки во многих городах республики, в Уфе. Практически в каждом городе мы сделали либо новый парк, либо красивый центр города, либо главную площадь – центральные площади мы почти везде привели в порядок. У нас действует программа «Башкирские дворики», по которой мы отремонтировали почти 2000 дворов, а это много. Представляете, замызганный, запущенный двор, на детской площадке качели жесткой сцепки, которую я называю «добивалки». Меня ругали на чем свет стоит, но одним из моих первых решений был запрет таких качелей в республике, а их было несколько десятков тысяч. Теперь все качели на цепочках. Вот такой маленький пример. Или мы, к примеру, на детских площадках везде стали делать мягкое покрытие – и я сам видел в одном из районных центров, как дети по нему бегают босиком. Такие изменения – это как раз то, чем я сам очень люблю заниматься.
Но, наверное, самое главное даже не это. Несмотря на эти пять лет, сложных лет, которые по определению не должны были давать ни роста экономики, ни роста инвестиций, – тем не менее все это в республике произошло. И рост экономики, и рост инвестиций, и появление новых предприятий, и рекордно низкая безработица.
– Здесь все объяснимо. Башкортостан никогда не был высоко по этим показателям – ни по уровню доходов, ни по зарплатам. Если не ошибаюсь, то по зарплате мы находимся на 36-м месте среди всех регионов. Не бог весть какой результат. А по темпам развития промышленности, инвестиций мы в первой пятерке.
Это объясняется большой долей сельского населения, очевидно, что на селе нет больших зарплат. Высокий уровень урбанизации предполагает высокие зарплаты, большая доля сельских территорий и сельского населения предполагает большое количество сельской инфраструктуры. Поэтому цифры получаются не очень. Кроме того, село производит товар, который ни в какие там программы статистического учета не входит. Говорить о том, что в каком-то селе люди недоедают, – это неправильно, это большая ошибка. На селе крепкая семья имеет и скотину, и работу, и стабильный доход. У нас есть огромное число мер поддержки сельского хозяйства, в том числе индивидуальных товаропроизводителей.
«Загадывать на 10 лет вперед – либо романтизм, либо неглубокий подход»
– Любому явлению надо дать название. По моему мнению, программы развития таких территорий, как Башкортостан, должны делаться минимум на 10 лет, куда закладываются реализация больших производственных циклов и их результаты, в том числе доходы, которые они приносят республике. К сожалению, есть два фактора, которые не позволяют этого сделать. Первое – турбулентный внешний фактор, поэтому сложно предусмотреть, какие вызовы нас ждут завтра. Загадывать на 10 лет вперед – это такой либо романтизм, либо неглубокий подход. Второе – если бы я начал говорить о планах на 10 лет вперед, то нашлись бы умники, которые сказали бы, что Хабиров планирует еще 10 лет быть главой региона...
– Поэтому давайте людей нервировать не будем. Можно задать основные параметры, что должно быть сделано за пять лет. У меня есть понимание по тем объектам, которые нужно построить, по инвестициям – некоторые из тех, что у нас в регионе, имеют долгосрочные перспективы, но при этом мы понимаем, что они будут реализованы.
– По сути, это каким будет Башкортостан к 2030 г. У главы республики срок полномочий на пять лет, в этом году выборы – значит, полномочия закончатся в 2029 г. В этой программе прописаны макроэкономические показатели, индекс промышленности, индекс инвестиций, средняя заработная плата и многое другое.
– Мы сейчас это считаем. Это сложно считать. Нужно учесть множество факторов для составления прогноза, в том числе уровень инфляции, внешние факторы и т. д. Потом в программе прописаны социальные показатели – они перекликаются с теми, что были объявлены президентом: продолжительность жизни, смертность от разных болезней и др. И дальше мы пропишем, сколько будет построено больниц, фельдшерско-акушерских пунктов, центров помощи, сколько будет закуплено машин «скорой помощи», высокотехнологичного медицинского оборудования. Или, к примеру, пропишем планы завершения крупных инфраструктурных проектов: дороги, мосты.
– Ну я бы так не сказал. Это похоже скорее на майский указ. Мы же не можем идти только в рамках исполнения указа президента. Это общая рамка, которую мы должны стремиться выполнить. Но у нас же своя экономика, свои возможности, и тут мы должны все это декомпозировать.
«С инвестициями все очень неплохо»
– С инвестициями все очень неплохо. Мы этому сами удивляемся. За пять лет мы увеличили инвестиции в Башкортостан на 52%. Среднероссийский показатель в 2 раза меньше.
– На мой взгляд, тут две вещи: раньше республика была недолюблена инвесторами, она была им непонятна, это срабатывает, а также качественная работа по привлечению инвестиций. За 2023 г. объем инвестиций составил 620 млрд руб., или 107,6% к 2022 г., рост и по итогам I квартала этого года. В основном рост идет за счет крупных инвестиционных проектов, связанных с транспортировкой и хранением и обрабатывающим производством. К последним относятся инвестиции «Газпром нефтехим Салавата», ОДК-УМПО, Башкирской содовой компании и др. Сейчас у нас в перечне приоритетных 361 проект с запланированным объемом инвестиций в 854 млрд руб. и созданием более 34 000 новых рабочих мест.
– Я когда слушал послание президента, когда он называл необходимые для достижения цифры, то у меня «в душе просто были птички». Я понимал, что в выделяемых деньгах есть и доля Башкортостана. Меня в первую очередь волнует социальная инфраструктура: здравоохранение, образование, социалка и спорт. Это все очень дорогие объекты, и нам очень многое предстоит построить. Самое важное – это инфраструктура ЖКХ, поскольку высокая изношенность водопроводов, теплосетей и т. д. И по этому направлению тоже есть решение президента, на которое пойдут серьезные деньги.
Мы очень хорошо поработали в последние годы по программе капитального ремонта школ – 140 школ было отремонтировано. Поэтому благодаря этой программе скоро школ в плохом состоянии не останется. Но я вот что хочу сказать: строительство новой школы – это 2–2,5 млрд руб., у нас этих денег нет. Вернее, они есть, но мы бы хотели их направить на другие приоритетные объекты. Поэтому мы очень ждем, что в рамках указа придут средства на строительство школ, особенно в крупных агломерациях. У нас есть несколько новых школ в селах, которые стоят пустые, потому что дети оттуда уехали учиться в крупные города. При этом под Уфой развились поселки-спутники, которые срочно нужно обеспечивать инфраструктурой: поликлиниками, школами и другими объектами. Я очень жду решения этих вопросов. Все остальное, как, например, большие инфраструктурные дороги, мосты, мы также будем строить в рамках программ президента.
Когда было послание президента, я с нетерпением ждал перечень поручений. Потому что перечень поручений закрепляет цифры, а они потом найдут закрепление в бюджете. Как правило, у нас дисциплинированно правительство России к этому подходит. Поэтому я надеюсь, что все цифры, которые в поручении обозначены, будут закреплены в бюджете и распределены по субъектам России. Поэтому здесь мы видим и деньги Башкортостана. Я дал поручения своим отраслевым министерствам срочно готовить проекты. Как говорится, как только шлюзы откроются, нужно делать заявки на проекты – и строить школы, детские сады, больницы и т. д.
«Там никаких особых последствий не было»
– БАС мы производим. Но это не беспилотник, а целая авиационная система. У него очень большой функционал, в том числе по дальности и продолжительности полета, хоть это и недешевое удовольствие. Просто до тех пор, пока в России не сложится рынок услуг беспилотной авиации, развивать эту тему будет сложно. Пока сложился один рынок – рынок обеспечения потребностей боевых действий в рамках спецоперации.
В целом у нас продолжается реализация нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Гражданские БАС сейчас выпускают Кумертауское авиационное производственное предприятие, «Интегральные роботизированные технологии» и Радиоэлектронный технопарк РВ-1.
– У нас есть производство, но из соображений безопасности подробности раскрывать не могу.
– Да, на склад предприятия. Там никаких особых последствий не было, пострадало вспомогательное оборудование, и за 3–4 дня все привели в порядок. На технологические процессы атака никак не повлияла.
– Опять же не буду рассказывать подробности. Скажу только, что в основном есть две системы защиты – пассивная и активная. Пассивная – это защита наиболее критически уязвимых объектов. У нас обеспечивается пассивная защита габионами, сетками, металлическими плитами и бронеплитами. Активная защита – это посты визуального наблюдения, все системы подавления управления беспилотных летательных аппаратов, это система огневого поражения.
– Более 90 объектов в Башкортостане.
«У нас еще остаются люди»
– Вы спрашивали: почему к нам пришли инвестиции? Мы стартовали чуть позже, чем более экономически шустрые наши соседи вроде Свердловской, Челябинской, Самарской областей, Татарстана. И у нас еще остаются люди. Я могу сказать, что пять лет назад ко мне приходили люди и жаловались, что нет работы. За пять лет эта ситуация кардинально поменялась. Поэтому наличие трудовых ресурсов для определенного вида бизнеса является причиной якориться у нас, потому что в Башкортостане есть люди.
– Это огромная проблема.
– Дефицит кадров, мне кажется, все-таки носит циклический характер. Понятно, что серьезная нагрузка в обрабатывающей промышленности связана с существенным повышением гособоронзаказа. К примеру, у нас есть ряд предприятий – не буду их называть, где прямо сейчас готовы взять на работу 3000 человек. Представляете? На одно предприятие 3000 человек! Сейчас предприятие работает в три смены, поэтому и нужны люди. Когда-нибудь все войдет в плановый режим. Соответственно, нам нужно к этому тоже готовиться. Мне кажется, руководителям предприятий нужно особое внимание уделять производительности труда, потому что надо учиться людьми не разбрасываться, и внедрять роботизацию. Некоторые предприятия идут на это и получают преимущество.
– Мы ждем, что предлагаемые изменения должны одновременно обеспечить дополнительные доходы бюджетов регионов, которые нужны для решения социальных задач, и стимулировать возможности развития бизнеса.
– На мой взгляд, сейчас справедливое распределение денежных потоков между центром и регионами. К примеру, из 387 млрд руб. налогов, собранных в 2023 г. в республике, 41%, т. е. 158 млрд руб., поступает в федеральный бюджет. Объем безвозмездной помощи республике из федерального бюджета составил за 2023 г. 80,2 млрд руб., кредиты – 12,1 млрд руб. Кроме того, значительный объем средств федеральный центр направляет в регионы не только как трансферты и кредиты, но и через Фонд пенсионного и социального страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и т. д.
– Сейчас у нас порядка 2 млн плательщиков НДФЛ, из них повышенный налог по ставке 15% уплачивают свыше 5000 налогоплательщиков. Сколько будут платить по предлагаемой ставке в 22% после изменений, это надо спрашивать у налоговых органов.
– В этом году они сильно нас не тронули. Вернее, заморозки были, но это для нас обычная ситуация. В том году мы просели, потому что у нас 21 июня были заморозки! В итоге мы получили не тот урожай, на который рассчитывали. В этом году заморозки затронули 1% посевов, поэтому мы уже успели пересеять все. Нам, правда, обещают жаркое лето, но пока у нас только закончилась хорошая дождливая весна.
– Каждый год увеличение примерно на 20%. В том году Башкортостан посетило 2 млн туристов. Причем финансирование в сфере туризма с 2018 по 2023 г. увеличилось в республике почти в 14 раз!
Но тут, конечно, нужно все адекватно оценивать, почему такие цифры: большая часть россиян перестала ездить за границу, поэтому стал развиваться внутренний туризм. Открылись глаза на то, что и под боком все хорошо. И естественно, в последние годы вкладывались большие усилия в формирование туристической инфраструктуры – появился хороший придорожный сервис, кафе, дороги, гостиницы. А о красоте России и ее разнообразии что уж говорить. Сейчас действует, к примеру, программа по субсидированию организации глэмпингов, небольших отелей, баз отдыха, летних гостиниц – мы получили почти 1 млрд руб. по ней, еще столько же вложил регион. И все было сделано качественно, потому что это же хорошие деньги.
«Самое главное, что мы не унываем»
– Я работу своей управленческой команды оцениваю объективно – она справилась с очень серьезными вызовами. Некоторых руководителей мне даже жалко, потому что идет постоянное повышение градуса давления и постановки все новых и новых задач. К примеру, в 2020 г. все главы районов стали заниматься борьбой с ковидом, потом мобилизацией. После 2022 г. главы всех районов должны ехать в новые регионы – не должны, но это делает любой нормальный человек. У меня нет ни одного главы, который бы туда не съездил. Поэтому вот это постоянное повышение градуса давления, новые задачи могут людей сломать, кто-то не выдерживает. Но в целом моя управленческая команда слаженна, организованна и дерзко со многими задачами справляется. Самое главное, что мы не унываем. У нас как в том анекдоте – белая полоса, черная полоса. Каждый день мы живем с надеждой на то, чтобы в будущем мы не думали о том, что это была, оказывается, белая полоса.
– Я к этому нормально отношусь. Никто не отменял, что определенная часть людей совершает преступления. Мы живем не в прекрасном мифическом обществе. Люди бывают разные, в том числе такие, которые совершают коррупционные преступления. Мне бог не даровал возможность проникать в душу человека при приеме на работу или позже. Моя задача – выбирать в команду людей достойных. Но где-то мы ошибаемся. Сложно оценивать уровень коррупции, но в целом, наверное, он сейчас снижается, у нас есть законодательство, есть меры борьбы с такими преступлениями. Правила игры понятны. Не нарушайте их, и никто к вам не придет.
– Во мне сидит юрист. Меня много критиковали за то, что я не увольняю в таких ситуациях людей. У меня два подхода. Когда я понимаю, что действительно была какая-то коррупционная составляющая, то я человека увольняю. А когда я этого не понимаю, то жду решения суда. После этого мы уже принимаем решение. По Прочаковской решение суда есть. Это печально и плохо. Люди ошибаются, но это не дает нам права их уничтожать.
«Предложений к диалогу было много»
– В январе 2024 г. произошли важные события для общественно-политической и межнациональной жизни Башкортостана. Мы впервые серьезно дали понять, что 30-летние попытки шантажа властей республики националистическими структурами закончились. Закончилась история того, что называлось Союзом башкирской молодежи, который потом превратился в «Кук-Буре», а затем в «Башкорт». Все это закончилось. «Башкорт» был признан экстремистской организацией. За грубое нарушение уголовного законодательства людей стали привлекать к ответственности, потому что люди не могут разрушать государство изнутри. И подчеркиваю, что вот этот более чем 30-летний шантаж этих националистических группировок завершился.
К сожалению, пришлось применять очень резкие и жесткие меры, потому что эта небольшая группа лиц нормальный диалог не понимала. Хотя предложений к диалогу было много и в свое время диалог был. Я уже говорил о том, что моя вина только в том, что мы должным образом в информационном поле не разоблачали этих людей. И простым людям, которые пришли на эти мероприятия, не объяснили, что это предатели башкирского народа, предатели страны. Они уповали на то, чтобы Россия проиграла в войне с Украиной, а сколько башкир там воюет сейчас. Или они под личиной экологических защитников выдумывали несправедливости по отношению к нации – всего этого больше не будет. Если это будет, то власть будет действовать так же.
– Да, они есть по линии разных социологических служб. Но ничего серьезного мы не видим.
– Честно, я не знаю. Но уверенно могу сказать, что в каждом муниципалитете будет депутат – участник специальной военной операции.
– Они приходят в муниципальную власть, советы муниципальных районов – это некий демпфер. Очень важно, чтобы там были неравнодушные люди, те, кто отвоевал и уже вернулся. Плюс там действительно есть талантливые люди, которые готовы к такой работе, поэтому их нужно встраивать в нее.