Орден, пельмени и хоккей. Как Путина встретили в Китае
В благодарность за теплый прием российский президент пообещал Си Цзиньпину построить баню
Путин прилетел в Китай для переговоров с председателем Си Цзиньпином и участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Встреча с Си Цзиньпином началась с песни «Катюша», которую исполнил китайский военный оркестр
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Си Цзиньпин вручил Путину высшую госнаграду Китая — орден Дружбы КНР. Российский президент стал первым иностранным лидером, удостоенным этой высокой китайской госнаграды
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Из Пекина резиденты отправились в Тяньцзин на скоростном поезде «Хэсе», что означает «гармония»
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В Тяньцзине Путин и Си Цзиньпин посетили товарищеский матч по хоккею между юношескими сборными России и Китая
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Во время торжественного приема в Доме приемов правительства Тяньцзиня Путину показали, как приготовить традиционное тяньцзиньское блюдо гоубули, похожее на пельмени. Они готовятся на пару из кислого теста
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Вместе с Си Цзиньпином Путин также попробовал одно из из наиболее популярных китайских блюд – блины, фаршированные мясом и овощами
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В благодарность за теплый прием Путин подарил председателю КНР Си Цзиньпину русскую баню из 200-летнего кедра с Алтая. Цзиньпин обещал подумать, куда поставить «уникальный дом», подаренный Путиным. На фото Владимир Путин иСи Цзиньпин (слева направо) во время посещения товарищеского матча юношеских команд по хоккею во дворце спорта "Тяньцзинь"
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