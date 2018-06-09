Политика / Международные отношения

Орден, пельмени и хоккей. Как Путина встретили в Китае

В благодарность за теплый прием российский президент пообещал Си Цзиньпину построить баню
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